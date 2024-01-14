銅鑼灣美食｜正宗川菜烤魚專門店「小魚兒」登陸銅鑼灣！新張8折優惠/$38起抵食午市套餐

銅鑼灣美食｜主打魚饌料理的「小魚兒」在銅鑼灣開設首間港島分店，主打 $46 起 4 餸冒菜，更可選擇 9 款湯底及逾 30 款配菜，性價比極高！餐廳提供多款川菜，包括碳火風味烤魚、雞煲、酸菜魚、燒烤及川味冷盤小食，不用北上都能夠享受正宗川菜體驗！新店開張更可享限定優惠，$38起即可歎午市套餐，超抵食！4 款冒菜粉麵套餐亦有 8 折優惠，立即約朋友一起去品嘗吧！
銅鑼灣小魚兒｜全新冒菜系列$46四餸 9款特色湯底及逾30款配菜
寒冷的冬天想吃上一碗熱騰騰的麻辣鍋，又怎能錯過小魚兒全新推出的冒菜系列！$46 即可揀心水 4 餸，更有共 9 款特色湯底及逾 30 款配菜可供選擇！為慶祝新店開業，大廚特別研發 4 款不同組合冒菜，包括重慶江湖菜鼻祖「毛血旺」、無肉不歡、吃起來啖啖肉的「食肉獸」、健康小清新的「素食獸」及牛肉愛好者至愛「牛魔王」，總有一款讓你吃得盡興！
「冒菜」—起源於四川成都，被稱為「代煮的一人火鍋」，是當地的特色料理，將肉類、豆製品、青菜、海鮮、菌菇等多樣食材放入滾至「冒煙」的麻酸辣湯底中，配上米飯 / 主食一起食用，極具川味特色！
為了將正宗川菜帶給港人，小魚兒特意推出 9 款湯底選擇，以鮮雞熬製 6 小時的上湯，配上多款四川香料及醬料調配而成。經典重慶麻辣湯、惹味開胃的雲南酸辣、近年大熱的金湯酸菜、香濃鮮美的清雞湯、冬日必備的暖身胡椒湯、大廚獨門秘製香辣湯、川渝招牌藤椒湯、酸甜可口的鮮茄濃湯，嗜辣者亦可選擇地獄番茄湯，品嚐麻辣及番茄酸香在味蕾的緊密交纏！湯底亦有 4 款辣度供選擇，食客可根據個人口味，選擇最喜愛風味；配上多款豐富配料，包括以花椒、桂皮、魔鬼椒、豆瓣醬、麻辣醬、辣醬、乾蔥等多款香料自家炒製而成的麻辣肉碎，口感爽脆的牛黃喉、超入味的爆汁炸蛋及鮮嫩多汁的鴨血暖胃的胡椒豬肚，集齊麻、酸、辣三大元素，嘆盡滿足一餐！
銅鑼灣小魚兒｜新店限定14款廚師推介海鮮料理
鑊氣十足的海鮮小炒一向是港人最愛，空氣中瀰漫着陣陣誘人香氣更令人垂涎欲滴！為了帶給大家更多味蕾新驚喜，銅鑼灣新店特意推出廚師推介海鮮料理，以生猛海產配合師傅精湛多樣的料理手法，做出一道道令人舐舐脷的菜式！例如港式懷舊的椒鹽瀨尿蝦，蝦肉鮮甜多汁、外殼香脆令人回味無窮；以辛香惹味的胡椒醬汁、配合肉質肥美螃蟹，猛炒而成的星洲胡椒蟹、鹹香辛辣的香辣炒蜆、醬香撲鼻的香辣醬爆魚扣，風味各異讓你飽嘗海鮮大餐！
銅鑼灣小魚兒｜正宗川菜！惹味原條碳火風味烤魚/酸菜魚/燒烤
小魚兒把川菜經典的香、麻、辣徹底發揮，烤魚也有 10 款口味選擇，包括甜辣相宜的醬爆鳳梨香辣豆花、招牌古鎮水碼頭毛血旺、麻辣鮮香的巫山麻辣魚春魚扣等，配上 4 種不同口感的原條鮮魚，帶來正宗川菜豐味覺享受；亦有香濃惹味的重慶雞煲，加入鮑魚、蟲草花、花膠等多款矜貴配料。
品嘗烤魚及雞煲後，亦可按個人喜好追加火鍋配菜，超過 40 款選擇，包括火鍋必食的安格斯肥牛、彈牙鮮甜的珊瑚蚌、香脆入味的千層肚，讓熱辣暖意從舌尖傳到身體，是冬日最幸福的享受！想和三五知己小酌聚會亦不妨點上幾款燒烤料理，孜然、香辣、麻辣 3 款口味任君選擇，鮮香爽口的四川麻辣燒生蠔、香濃惹味的鹽燒牛胸爽、香甜的脆焦糖燒菠蘿等。
川菜的精髓怎能少了辣味？小魚兒所選用的辣油全為自家提煉而成，以多種香料，如辣椒、花椒、豆蔻、香葉、八角等香料熬製數小時，配上由四川直送的小米椒和大紅袍花椒磨製而成的辣椒粉，務求完美呈現正宗川味！
銅鑼灣小魚兒｜性價比高午餐低至$38
銅鑼灣小魚兒新張期間推出 14 款午市超值套餐，低至 $38 起，包括 10 款充滿香港特色的客飯，如焗豬扒飯、椰香咖喱雞扒飯；及 4 款經典四川招牌水煮、酸菜客飯，絕對是與同事朋友午餐聚會的完美選擇！
銅鑼灣小魚兒｜新張限定優惠
優惠一： 2 款午市客飯套餐 $38 （原價 $58）
包括鮮茄焗豬扒飯 及 椰香咖哩焗雞扒飯
優惠二： 4 款冒菜粉麵套餐 8 折優惠
包括素食獸 $53（原價 $67）、食肉獸 $58（原價 $73）、毛血旺 $63（原價 $79）、牛魔王 $68（原價 $85）
優惠三：晚市關注社交平台送小食一份
Like & Share 小魚兒 Facebook 及 Follow 小魚兒 Instagram 帳號，即送手拍青瓜 或 涼拌木耳 一份（優惠只限晚市，兩位起送）
小魚兒 Little Fish
地址 ：銅鑼灣波斯富街 24 - 30 號寶漢大廈 1 樓
營業時間 ：早上11時30分 - 晚上9時30分
電話：5519 4897