銅鑼灣美食｜正宗川菜烤魚專門店「小魚兒」登陸銅鑼灣！新張8折優惠/$38起抵食午市套餐

銅鑼灣美食｜主打魚饌料理的「小魚兒」在銅鑼灣開設首間港島分店，主打 $46 起 4 餸冒菜，更可選擇 9 款湯底及逾 30 款配菜，性價比極高！餐廳提供多款川菜，包括碳火風味烤魚、雞煲、酸菜魚、燒烤及川味冷盤小食，不用北上都能夠享受正宗川菜體驗！新店開張更可享限定優惠，$38起即可歎午市套餐，超抵食！4 款冒菜粉麵套餐亦有 8 折優惠，立即約朋友一起去品嘗吧！

銅鑼灣小魚兒 ｜ 全新冒菜系列$46四餸 9款特色湯底及逾30款配菜

寒冷的冬天想吃上一碗熱騰騰的麻辣鍋，又怎能錯過小魚兒全新推出的冒菜系列！$46 即可揀心水 4 餸，更有共 9 款特色湯底及逾 30 款配菜可供選擇！為慶祝新店開業，大廚特別研發 4 款不同組合冒菜，包括重慶江湖菜鼻祖「毛血旺」、無肉不歡、吃起來啖啖肉的「食肉獸」、健康小清新的「素食獸」及牛肉愛好者至愛「牛魔王」，總有一款讓你吃得盡興！

「冒菜」—起源於四川成都，被稱為「代煮的一人火鍋」，是當地的特色料理，將肉類、豆製品、青菜、海鮮、菌菇等多樣食材放入滾至「冒煙」的麻酸辣湯底中，配上米飯 / 主食一起食用，極具川味特色！

為了將正宗川菜帶給港人，小魚兒特意推出 9 款湯底選擇，以鮮雞熬製 6 小時的上湯，配上多款四川香料及醬料調配而成。經典重慶麻辣湯、惹味開胃的雲南酸辣、近年大熱的金湯酸菜、香濃鮮美的清雞湯、冬日必備的暖身胡椒湯、大廚獨門秘製香辣湯、川渝招牌藤椒湯、酸甜可口的鮮茄濃湯，嗜辣者亦可選擇地獄番茄湯，品嚐麻辣及番茄酸香在味蕾的緊密交纏！湯底亦有 4 款辣度供選擇，食客可根據個人口味，選擇最喜愛風味；配上多款豐富配料，包括以花椒、桂皮、魔鬼椒、豆瓣醬、麻辣醬、辣醬、乾蔥等多款香料自家炒製而成的麻辣肉碎，口感爽脆的牛黃喉、超入味的爆汁炸蛋及鮮嫩多汁的鴨血暖胃的胡椒豬肚，集齊麻、酸、辣三大元素，嘆盡滿足一餐！