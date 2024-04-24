銅鑼灣美食｜泰日餐廳「牛川 x 泰越」午市套餐$38起 $138泰越麵＋泰式串燒75分鐘放題

港島區寸金尺土，食飯一向比其他區貴，最近泰日餐廳「牛川 x 泰越」就為大家提供了平價而高質的午餐選擇，午市套餐最平$38起就有交易，菜單上有超過 30 款東南亞特色美食以及日本料理，加配飲品更即送串燒一串！另外餐廳更推出推「泰越麵加泰式串燒 75 分鐘放題」及「正宗泰式串燒 120 分鐘放題」，泰日美食同時兼備！
銅鑼灣午餐推介！午市套餐$38起
為回饋食客支持，「牛川 x 泰越」推出了經濟實惠的午市套餐，$38起即可選擇超過30款充滿日本及泰國特色的午餐，加配飲品更即送串燒一串。心水推介越式春卷撈檬($38)，使用和牛製作足料的越式春卷，配襯酸甜美味的越式醬汁，與檬粉拌勻食用，入口清爽開胃！而日本美食方面則推介醬漬油甘魚丼($58)，單看價錢已覺得非常實惠，餐廳選用肉厚滑嫩的優質油甘魚製作醬漬刺身丼，味道鮮甜，入口即融。現時更有限定優惠，只要讚好及分享牛川 x泰越的 Instagram 專頁，即可以優惠價$48 享用醬漬油甘魚丼，優惠期有限，送完即止。
銅鑼灣泰日美食放題
除了午市套餐，餐廳更全日供應「泰越麵加泰式串燒 75 分鐘放題」，每位$138，可從10款主食中挑選其中 1 款，包括A5 和牛生牛肉湯河、香茅豬頸肉湯河、自家手打蝦餅湯河等，套餐更包含75分鐘任食 20 款串燒、特調飲品或啤酒一杯。串燒款式絕不馬虎，有入口鬆化嫩雞肝、出色七里香、爆汁雞心等，相當抵食。此外「正宗泰式串燒 120 分鐘放題」同樣吸引，只需$238即可享用冬蔭功湯壺、泰式小食拼盤、椰皇壺漬和牛肋條、香辣肉碎炒 A5 和牛波 4 款精心頭盤，以及88品食物，隨餐每位附送飲品及罐裝啤酒。
供應時段：
中午 12 時至下午 6 時 HK$238/位
下午 6 時至晚上 9 時半 HK$268/位
晚上 9 時半後 HK$198/位
*120cm 以下小童或 65 歲或以上長者套餐優惠減 HK$30
牛川 x 泰越
地址：銅鑼灣謝斐道 496 號金利文廣場 3 樓
營業時間：12:00pm 至 23:00pm
聯絡電話: 2117 4267
WhatsApp 訂座：6263 4976