銅鑼灣美食｜泰日餐廳「牛川 x 泰越」午市套餐$38起 $138泰越麵＋泰式串燒75分鐘放題

港島區寸金尺土，食飯一向比其他區貴，最近泰日餐廳「牛川 x 泰越」就為大家提供了平價而高質的午餐選擇，午市套餐最平$38起就有交易，菜單上有超過 30 款東南亞特色美食以及日本料理，加配飲品更即送串燒一串！另外餐廳更推出推「泰越麵加泰式串燒 75 分鐘放題」及「正宗泰式串燒 120 分鐘放題」，泰日美食同時兼備！

銅鑼灣午餐推介！午市套餐$38起 為回饋食客支持，「牛川 x 泰越」推出了經濟實惠的午市套餐，$38起即可選擇超過30款充滿日本及泰國特色的午餐，加配飲品更即送串燒一串。心水推介越式春卷撈檬($38)，使用和牛製作足料的越式春卷，配襯酸甜美味的越式醬汁，與檬粉拌勻食用，入口清爽開胃！而日本美食方面則推介醬漬油甘魚丼($58)，單看價錢已覺得非常實惠，餐廳選用肉厚滑嫩的優質油甘魚製作醬漬刺身丼，味道鮮甜，入口即融。現時更有限定優惠，只要讚好及分享牛川 x泰越的 Instagram 專頁，即可以優惠價$48 享用醬漬油甘魚丼，優惠期有限，送完即止。