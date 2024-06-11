銅鑼灣美食｜瀨戶內海蛋糕專門店URASAKI LAB登陸銅鑼灣！巴斯克芝士蛋糕／梳乎厘芝士蛋糕／日式雞蛋布丁

銅鑼灣美食｜再有蛋糕專門店新開張！這次是由曾任多間五星酒店糕點主廚的日藉糕點師，壇上先生創立及主理的瀨戶內海蛋糕專門店「URASAKI LAB」。店舖有三大皇牌系列，包括不同口味的巴斯克芝士蛋糕、梳乎厘芝士蛋糕和日式布丁，當中更有開心果味巴斯克芝士蛋糕。適逢父親節更推出限定口味，有黑胡麻巴斯克芝士蛋糕，及咖啡巴斯克芝士蛋糕。新張期內亦有限定優惠，消費滿指定金額即送冷萃咖啡／芝士蛋糕／日式布丁等，即睇內文詳情！

瀨戶內海蛋糕專門店「URASAKI LAB」期間限定登陸銅鑼灣SOGO。主打無添加、天然健康和香氣的URASAKI LAB，為大家帶來三大皇牌系列，包括不同口味的巴斯克芝士蛋糕、梳乎厘芝士蛋糕和日式布丁，滿足各位甜品愛好者的喜好。品牌秉承日本匠心精神，嚴選日本直送優質食材，採用新鮮雞蛋和鮮奶，麵粉選用日本烘焙專用的頂級小麥粉，而抹茶粉和焙茶粉則來自日本京都最頂級的茶園產地「和速町」種植，URASAKI LAB擁有自家契約茶園，培育出獨一無二的抹茶和焙茶口味，務求令客人品嚐天然美味的健康糕點，在味蕾上感受驚喜。 由即日起至7月9日，URASAKI LAB於銅鑼灣SOGO舉行為期一個月的期間限定店，為大家帶來「即買即送」限定優惠和節日限定口味！URASAKI LAB首次聯乘京都精品咖啡名店KURASU推出父親節限定口味—咖啡巴斯克芝士蛋糕，還有採用自家製黑芝麻醬的黑胡麻巴斯克芝士蛋糕和黑胡麻布丁。而期間限定店的優惠包括，購買任何蛋糕即送任何口味布丁(價值$40) 乙個，訂購原個蛋糕滿額即送梳乎厘芝士蛋糕(價值$55) 乙件，每日數量有限，送完即止！ URASAKI LAB 巴斯克芝士蛋糕 URASAKI 巴斯克芝士蛋糕揉合日系甜品手藝風味，質感較軟滑，酸甜度適中，於短時間經高溫烘烤，深褐色燒焦面層淡淡焦香，配上濕潤綿密的豐富口感，芝士的香氣層次與別不同。(內附蛋糕菜單)

URASAKI LAB 梳乎厘芝士蛋糕 外型與戚風蛋糕有幾分相似，兩者亦是需要依靠打發良好的蛋白去支撐蛋糕體，而不同之處是，梳乎厘芝士蛋糕使用的乳制品含量相對較多，口感相對上會更加豐厚綿密，而且還帶有酸甜的乳酪風味。 吃蛋糕怎少得配咖啡？咖啡控不要錯過的限定優惠！京都精品咖啡名店KURASU SOGO期間限定店亦推出限定優惠，買咖啡豆滿額即送冷萃咖啡或其他產品，快來銅鑼灣SOGO品嚐天然美味的日式糕點，再歎杯咖啡啦！

由 即日起 至 7月9日，瀨戶內海蛋糕專門店URASAKI LAB與京都精品咖啡名店KURASU的期間限定店，為大家帶來「即買即送」限定優惠，每日數量有限，送完即止，各位甜品控和咖啡控，萬勿錯過！URASAKI LAB期望在未來為大家繼續帶來不同驚喜，包括日本非常人氣的拿破崙蛋糕和大福，請勿切留意URASAKI LAB的官方專頁！ KURASU 優惠1：購買咖啡豆產品滿$300，即送任何口味冷萃咖啡(價值$75) 乙樽。 優惠2：購買咖啡豆產品滿$500，即送kurasu soft cotton tote(價值$110) 乙個，每日限量，送完即止。 URASAKI LAB 優惠1：預訂任何原個蛋糕滿$400，即可獲贈任何口味疏乎厘芝士蛋糕(價值$55) 乙件。 優惠2：購買任何芝士蛋糕Bundle，均可獲贈任何口味布丁(價值$40) 乙樽，價值$40，每日限量，送完即止。