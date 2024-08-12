麥記McGriddles引爆全城熱香餅熱潮，連美國人氣滑蛋三文治專門店Eggslut也加入戰團推出熱香餅三文治！正值Eggslut進軍香港一周年，趁勢大推兩款熱香餅三文治新品：雞肉腸蛋芝士熱香餅三文治及炒滑蛋熱香餅三文治。由8月12日開始，連續三星期每日限量供應。

$38特價雞肉腸蛋芝士熱香餅

熱香餅三文治將會分三個階段推出，雞肉腸蛋芝士熱香餅三文治套餐由8月12日開始，首兩星期指定日子及時間以優惠價$38發售，以低於成本價回饋粉絲過去一年的支持。今次自家研發鬆軟的熱香餅，配搭自家製雞肉餅、半熟煎散養雞蛋及車打芝士，再配以蜜糖芥末蒜泥蛋黃醬與蜜糖牛油，組合香甜。招牌雞肉餅用新鮮純雞肉自製而成，沒有添加任何防腐劑。

8月最後一個星期指定日子，則供應炒滑蛋熱香餅三文治套餐，餡料有炒滑散養雞蛋、焦糖洋蔥、車打芝士、法蔥，配是拉差蛋黃醬及蜜糖牛油。蛋一貫滑溜，配搭具豐富層次。兩款套餐均包括松露迷你薯餅兩塊及可樂/香濃伯爵茶/有氣礦泉水。

熱香餅配主打的有機散養雞蛋，產自紐西蘭農場，飼養方式自然放養，沒有添加任何基因改造飼料。雞蛋的蛋白質和Omega-3含量較高，蛋香濃郁，口感滑溜。