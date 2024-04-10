銅鑼灣美食｜「醉忘魚屋」食日式Omakase火鍋$398/位 五星級優質本地海鮮 新鮮刺身/鍋物海鮮/和牛

位於銅鑼灣登龍街的「醉忘魚屋」主打五星級海鮮，選用多款來自香港、澳洲、台灣等地的優質海鮮，餐廳更擁有自家船隻，由「得記海產」獨家入貨，將平日只在五星級酒店及餐廳吃到的高級海鮮精選到店內，再由掌勺超過 30 年的廚師即場炮製多款傳統日式料理，性價比高！餐廳最近推出$398/位(原價 HK$688)的極品鍋物套餐，每款海鮮選材當季最為時令新鮮的海產作為主菜，讓食客嚐盡最鮮味的本地優質海鮮！

銅鑼灣極品鍋物套餐 $398/位

新推出的極品鍋物套餐 $398/位，套餐內含新鮮刺身、鍋物海鮮、美味和牛、自家製蝦滑等多款食材，用傳統日式烹調手法炮製，並以Omakase方式打造創新的火鍋文化。套餐配襯4款自選湯底，分別有極上鯛魚湯、日式濃厚蝦湯、韓式香辣湯及「醉忘」雞白湯，鮮、香、濃、辣齊備，總有一款合你口味！

套餐食材豐盛，先有極上五點刺身盛，選用時令新鮮刺身提供最鮮味的料理，隨即日新鮮度提供挪威三文魚、本地鱲魚包紫菜醬、本地池魚、澳洲油甘魚、中拖羅、日本赤貝、帆立貝或赤蝦等5款新鮮海產。而海鮮八點盛合更是由店主親自精選即日時令海鮮，當中包括扇貝、鮑魚、龍躉肉、蟶子、龍蝦、北寄貝或生蠔等8款時令海產，款款新鮮美味！肉類方面，則有牛肉味道濃郁的安格斯肉眼、西班牙豚肉及牛隻罕有部位之一的美國牛側腹，更可加＄99升級日本A4和牛或日本黑豚！套餐亦包括自家製蝦滑及墨魚滑、精選野菜盛合、稻庭烏冬 或 御飯及雪糕，非常滿足！除了超值的鍋物套餐，醉忘魚屋還有多款獨家小食推介，每款都由經驗豐富的主廚用心製作，同樣值得一試！