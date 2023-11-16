熱門搜尋:
消委會 習近平 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 區議會選舉2023 流感 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 YOHO WEST NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023 馬貝利
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-16 10:00:00

銅鑼灣美食｜銅鑼灣星級中菜館「名廚」回歸！家常小菜鑊氣十足/最啱家庭聚會

分享：

銅鑼灣美食｜銅鑼灣星級中菜館「名廚」回歸！家常小菜鑊氣十足/最啱家庭聚會

中菜館「名廚」於10年前落戶銅鑼灣，不少名人明星、政商名流都是其座上客，餐廳地下連一樓共有7個VIP房間，最大一間甚至可容納18人，私隱度十足，無論是家庭聚會搞飯局，抑或是良朋共聚打牙骹，這裡都是絕佳選擇。餐廳的中式家常小菜鑊氣十足，菜式有心思亦夠火喉，即使簡單如一碗老火例湯，也是每天新鮮足料煲製而成，絕不添加味精，而且天天不同款式，保證健康美味。

裝修後的「名廚」，菜式同樣精彩，除了提供精選套餐以外，更有不少別具巧思的新菜式出場。 龍皇藏金衣，菜式名稱已極具氣派，賣相更是震撼眼球，其實這是大廚張師傅將酸菜魚解構並創造出的一道新菜式，將酸菜魚的湯汁與每天手工製作的河粉及紅薯粉結合在一起，保留了鑊氣及酸辣香氣之餘，張師傅以南澳龍蝦取代了酸菜魚常用的石斑，先以熱鑊加薑蔥爆炒龍蝦球，再贊上中國黃酒，取其香氣，香氣濃郁的醬汁簡直是整道菜式的靈魂，加上啖啖肉的爆炒龍蝦球，以及香港人至愛的河粉，煙韌彈牙倍增，令人回味無窮。

橫行抱玉，橫行意指螃蟹，蟹乃張師傅最愛的海鮮，而當蟹結合「名廚」的招牌菜蒸豬頸肉之時，某程度上有點像西餐「海陸套餐」的概念，但鮮美卻更猶勝一籌。將膏蟹與豬頸肉一同用紹興酒及醬油蒸煮，蒸煮過程帶出膏蟹的鮮味，亦將鮮美滋味融入柔軟爽彈的豬頸肉裡，表面灑上薑蔥粒，令橙紅色的鮮甜蟹膏份外誘人。

雞煲可謂香港名物之一，而「名廚」則把龍崗雞與南非鮑魚結合在一起，創出這道美味的砂鍋菜式：家鄉醬爆鮑魚雞煲 ($688)。龍崗雞切塊，並用豆豉、蒜蓉和花雕酒醃製數小時；南非鮑魚則使用清酒、味醂和薑片浸泡48小時，以增強風味。雞件經過數小時醃製後，開熱鑊，加蔥段炒香，此時雞件已準備好放入砂鍋中，而鮑魚只需快炒數秒鐘，炒出香氣撲鼻的感覺，即可將兩者完美結合在砂鍋中，雞及鮑魚一直是中菜的靈魂食材，這道菜色香味俱全，定能滿足大家心裡對雞煲的渴望。

必點菜式是大澳蝦膏蒸肉筋 ($198)，每天限量供應。一隻豬只有一條肉筋，而名廚以新鮮豬肉筋製作這道菜式，要知道一條新鮮豬肉筋只可做3份菜式，非常珍稀。肉筋去肥後，用本地蝦醬醃製後蒸煮，以蒸後再炸的鮮竹伴肉筋，鹹香入味，堪稱「白飯神偷」！

粢飯吃得多，但張師傅將傳統粢飯改良，糯米加入蝦米、瑤柱和湖南火腿，蒸熟後切成小塊再煎香，做成香煎粢飯(每件$22)，獨特的香氣及口感，令人一件接一件吃不停口。

名廚 Ming House

地址：銅鑼灣摩頓臺5號百富中心地下及1樓

電話：+852 2870 1102

營業時間：星期一至日 18:00 - 22:30

Ad Block
Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受