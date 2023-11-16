銅鑼灣美食｜銅鑼灣星級中菜館「名廚」回歸！家常小菜鑊氣十足/最啱家庭聚會

中菜館「名廚」於10年前落戶銅鑼灣，不少名人明星、政商名流都是其座上客，餐廳地下連一樓共有7個VIP房間，最大一間甚至可容納18人，私隱度十足，無論是家庭聚會搞飯局，抑或是良朋共聚打牙骹，這裡都是絕佳選擇。餐廳的中式家常小菜鑊氣十足，菜式有心思亦夠火喉，即使簡單如一碗老火例湯，也是每天新鮮足料煲製而成，絕不添加味精，而且天天不同款式，保證健康美味。

裝修後的「名廚」，菜式同樣精彩，除了提供精選套餐以外，更有不少別具巧思的新菜式出場。 龍皇藏金衣，菜式名稱已極具氣派，賣相更是震撼眼球，其實這是大廚張師傅將酸菜魚解構並創造出的一道新菜式，將酸菜魚的湯汁與每天手工製作的河粉及紅薯粉結合在一起，保留了鑊氣及酸辣香氣之餘，張師傅以南澳龍蝦取代了酸菜魚常用的石斑，先以熱鑊加薑蔥爆炒龍蝦球，再贊上中國黃酒，取其香氣，香氣濃郁的醬汁簡直是整道菜式的靈魂，加上啖啖肉的爆炒龍蝦球，以及香港人至愛的河粉，煙韌彈牙倍增，令人回味無窮。 橫行抱玉，橫行意指螃蟹，蟹乃張師傅最愛的海鮮，而當蟹結合「名廚」的招牌菜蒸豬頸肉之時，某程度上有點像西餐「海陸套餐」的概念，但鮮美卻更猶勝一籌。將膏蟹與豬頸肉一同用紹興酒及醬油蒸煮，蒸煮過程帶出膏蟹的鮮味，亦將鮮美滋味融入柔軟爽彈的豬頸肉裡，表面灑上薑蔥粒，令橙紅色的鮮甜蟹膏份外誘人。

雞煲可謂香港名物之一，而「名廚」則把龍崗雞與南非鮑魚結合在一起，創出這道美味的砂鍋菜式：家鄉醬爆鮑魚雞煲 ($688)。龍崗雞切塊，並用豆豉、蒜蓉和花雕酒醃製數小時；南非鮑魚則使用清酒、味醂和薑片浸泡48小時，以增強風味。雞件經過數小時醃製後，開熱鑊，加蔥段炒香，此時雞件已準備好放入砂鍋中，而鮑魚只需快炒數秒鐘，炒出香氣撲鼻的感覺，即可將兩者完美結合在砂鍋中，雞及鮑魚一直是中菜的靈魂食材，這道菜色香味俱全，定能滿足大家心裡對雞煲的渴望。 必點菜式是大澳蝦膏蒸肉筋 ($198)，每天限量供應。一隻豬只有一條肉筋，而名廚以新鮮豬肉筋製作這道菜式，要知道一條新鮮豬肉筋只可做3份菜式，非常珍稀。肉筋去肥後，用本地蝦醬醃製後蒸煮，以蒸後再炸的鮮竹伴肉筋，鹹香入味，堪稱「白飯神偷」！ 粢飯吃得多，但張師傅將傳統粢飯改良，糯米加入蝦米、瑤柱和湖南火腿，蒸熟後切成小塊再煎香，做成香煎粢飯(每件$22)，獨特的香氣及口感，令人一件接一件吃不停口。