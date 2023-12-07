銅鑼灣美食｜銅鑼灣時尚炭烤扒房CARVER新推晚市菜單/商務及週末午市套餐

臨近年尾，節慶多自然飯局多，想選擇一間餐廳能適合各式聚餐需要？今次推介這間位於港島區銅鑼灣西餐，於香港銅鑼灣皇冠假日酒店內的時尚炭烤扒房CARVER。餐廳全新呈獻晚市嘗味菜單、商務及週末午市套餐，提供豐富多樣的菜式選擇。三款各有特色的菜單包括三道菜晚市嘗味菜單、兩道菜起的週間商務午餐、及悠閒半自助週末午市套餐；CARVER有別於一般扒房的柔暗燈光情調，以明亮優雅的設計，大家便可在輕鬆舒適的用餐氛圍下，與親朋好友或商務伙伴分享美酒佳餚。
CARVER新推晚市菜單扒房體驗
CARVER的三道菜晚市嘗味菜單定價為每位$598（兩位起），包括一系列精緻前菜、主菜及甜點。晚市專享菜單中，四款前菜選項包羅經典的「CARVER 凱撒沙拉配刁草煙熏三文魚」，採用香脆煙肉、大蒜油封麵包粒及芝士，襯托新鮮羅馬生菜的爽脆滋味；菌香四溢的「雜野菌濃湯」以松露油及野菌粉末點綴，豐富其香濃層次；而「原種蕃茄及迷你水牛芝士沙律」在澆上陳年黑醋汁後，突出沙律的清新風采，佐以酸種麵包脆片更倍添風味；「香炸軟殼大蝦」的酥脆口感教人難以抗拒，搭配羽衣甘藍紅珊瑚沙律，並綴以酸香檸檬及青檸，平衡炸物的膩感。
在主菜方面，有店內人氣乾式熟成肉食「美國45日帶骨西冷扒（700克）」，此一特別供二人分享的菜式體現了CARVER以明火炭烤處理肉食的專業技藝；賓客或可自選心儀主菜，如來自澳洲的頂級牛扒「澳洲M9牛腹排（300克）」，經炭火烹調後令其牛味更為集中；塗抹上焦化奶油烤製而成的「香烤巴塔哥尼亞齒魚」，魚鮮中帶焦香，美味誘人；「香橙奶油走地雞」則選以百里香、香蒜及奶油橙汁調配醬汁，令嫩滑雞肉的風味更為出眾。
精美動人的甜點為晚餐甜美作結，選擇有水果主題的「白桃」及「啤梨」，前者揉合燴白桃的香甜柔軟及雲呢拿芝士撻的濃郁芝香，配上藍莓雪糕享用，提升甜品的果味層次；後者則以焦糖燴啤梨搭配羊奶芝士牛油蛋糕，並巧妙佐以雲呢拿雪糕；另有店內招牌朱古力美點「特濃朱古力蛋糕」，結合70%的特濃朱古力及朱古力焦糖脆脆，輕送紅桑子雪葩的爽朗酸香，必定教甜點迷為之動容。
而CARVER的招牌單點菜式，當中有每天限量供量的「美國20日咖啡渣乾式熟成西冷牛扒（340克）」（$568）——以百分百阿拉比卡咖啡渣混合多款秘製材料，並塗抹在優質美國西冷扒上，再進行20天的乾式熟成，成就濃郁啡香與柔嫩肉質融會所得的誘人風味。另有來自日本的頂級和牛「日本A4西冷扒（200克）」（$498）；如偏好美國牛肉的濃厚肉感，則可選「美國45日帶骨西冷扒（700克）」（$880）。其餘主食推介還有「慢煮帶骨黑豚豬扒」（$308），以慢煮炮製成肉香軟腍的豬扒；另有來自海鮮的鮮味如「香烤珍寶海蝦」（$378）及「原隻波士頓龍蝦」（$488）——可供賓客自選烹調方式，如燒烤、水煮或芝士焗。
CARVER半自助週末午市套餐
CARVER全新推出的半自助週末午市套餐定價為每位$318起，逢星期六、日及公眾假期中午12時至下午2時30分期間供應。菜單包羅採用自助形式供應的餐湯、冷盤、沙律及甜品，款式多變，教人眼花撩亂；而主菜選項則會每兩星期更替一次，旨在為賓客帶來用餐驚喜。如欲為假期注入微醺樂趣，賓客更可以優惠價每位$168元（原價$280）享用兩小時無限量供應精選紅白餐酒、氣泡酒、啤酒及汽水等，盡情享受愉快悠閒的假期。
主菜選擇有為素食人士而設的「菠菜芝士粗管麵」；香濃惹味的「蜜汁豬肋排」，配以啤酒脆漿薯條、烤菠蘿及煙燻培根汁；節日氣氛濃厚的「焗釀火雞卷」，混合蘑菇、鵝肝、及蔓越莓火雞醬，再以火雞肉包裹煎香，絕對是冬日必試美饌；傳統「燴牛頰肉」的肉香軟嫩同樣叫人一試傾心；另有牛魔王至愛的「澳洲M3西冷牛扒（200克）」（另加$98），肉味濃郁飽滿，經典搭配啤酒脆漿薯條、田園蔬菜及肉汁。
CARVER商務午市套餐
CARVER逢星期一至星期五（公眾假期除外），中午12時至下午2時30分期間供應商務午市套餐。套餐按季節食材每兩星期更換一次菜單，為賓客的每次到訪送上滿滿的新鮮感。套餐可選兩道菜（$238）、三道菜（$268）或四道菜（$338）。當中前菜有冷盤或熱盤之選，冷盤有鮮嫩的「牛肉他他」，綴以鹽漬蛋黃、韓國梨及多士；或新鮮清香的「紅菜頭菲達芝士沙律」；熱盤則有鮮味「香煎珍寶帶子」；或以洋蔥、西芹、蕃茄及紅蘿蔔熬製而成的「羅宋湯」。
五款主菜選項照顧不同賓客的飲食需要，包括「菠菜芝士粗管麵」、「蜜汁豬肋排」、「焗釀火雞卷」、「燴牛頰肉」及「澳洲M3西冷牛扒（200克）」（另加$98）。而餐後小點亦備有洋溢聖誕氣氛的「乾果布丁」及「蛋奶酒巴伐利亞奶凍」；賓客或可選「時令鮮果碟」或「咖啡或茶」。
CARVER室內設計以簡潔優雅為主，箇中的時尚氣息體現於精美大理石花紋與淺色系木調碰撞出的視覺火花。店內明亮的採光特色充滿活力，讓酒吧位置的鏡面及珠光色澤牆壁折射出閃爍光輝，與主餐區以青銅點綴的裝飾設計互相輝映。位於入口處的大型乾式熟成櫃屬店內的矚目焦點——近13呎高、特別由歐洲訂製到港的熟成櫃擁有靈活的肉類懸掛層架，完美展示各式經過時間洗禮所得的風味肉食傑作。
位於繁華的銅鑼灣中心地帶，CARVER鄰近跑馬地住宅區，與銅鑼灣港鐵站僅幾步之遙，搶佔交通便利的優勢。餐廳佔地逾2,000平方呎，共設有88個座位，當中包括一間可容納10位賓客的半開放貴賓室，絕對是賓客聚餐或籌辦活動的理想場地。
CARVER
地址：香港銅鑼灣禮頓道8號香港銅鑼灣皇冠假日酒店一樓
營業時間：上午6時30分至下午11時
早餐：上午6時30分至10時30分（最後下單時間為上午10時）
午餐：中午12時至下午2時30分（最後下單時間為下午2時）
下午茶：下午3時至5時（最後下單時間為下午4時30分）
晚餐：下午6時至11時（最後下單時間為下午10時）