銅鑼灣美食｜銅鑼灣時尚炭烤扒房CARVER新推晚市菜單/商務及週末午市套餐

臨近年尾，節慶多自然飯局多，想選擇一間餐廳能適合各式聚餐需要？今次推介這間位於港島區銅鑼灣西餐，於香港銅鑼灣皇冠假日酒店內的時尚炭烤扒房CARVER。餐廳全新呈獻晚市嘗味菜單、商務及週末午市套餐，提供豐富多樣的菜式選擇。三款各有特色的菜單包括三道菜晚市嘗味菜單、兩道菜起的週間商務午餐、及悠閒半自助週末午市套餐；CARVER有別於一般扒房的柔暗燈光情調，以明亮優雅的設計，大家便可在輕鬆舒適的用餐氛圍下，與親朋好友或商務伙伴分享美酒佳餚。

CARVER 新推晚市菜單扒房體驗

CARVER的三道菜晚市嘗味菜單定價為每位$598（兩位起），包括一系列精緻前菜、主菜及甜點。晚市專享菜單中，四款前菜選項包羅經典的「CARVER 凱撒沙拉配刁草煙熏三文魚」，採用香脆煙肉、大蒜油封麵包粒及芝士，襯托新鮮羅馬生菜的爽脆滋味；菌香四溢的「雜野菌濃湯」以松露油及野菌粉末點綴，豐富其香濃層次；而「原種蕃茄及迷你水牛芝士沙律」在澆上陳年黑醋汁後，突出沙律的清新風采，佐以酸種麵包脆片更倍添風味；「香炸軟殼大蝦」的酥脆口感教人難以抗拒，搭配羽衣甘藍紅珊瑚沙律，並綴以酸香檸檬及青檸，平衡炸物的膩感。

在主菜方面，有店內人氣乾式熟成肉食「美國45日帶骨西冷扒（700克）」，此一特別供二人分享的菜式體現了CARVER以明火炭烤處理肉食的專業技藝；賓客或可自選心儀主菜，如來自澳洲的頂級牛扒「澳洲M9牛腹排（300克）」，經炭火烹調後令其牛味更為集中；塗抹上焦化奶油烤製而成的「香烤巴塔哥尼亞齒魚」，魚鮮中帶焦香，美味誘人；「香橙奶油走地雞」則選以百里香、香蒜及奶油橙汁調配醬汁，令嫩滑雞肉的風味更為出眾。

精美動人的甜點為晚餐甜美作結，選擇有水果主題的「白桃」及「啤梨」，前者揉合燴白桃的香甜柔軟及雲呢拿芝士撻的濃郁芝香，配上藍莓雪糕享用，提升甜品的果味層次；後者則以焦糖燴啤梨搭配羊奶芝士牛油蛋糕，並巧妙佐以雲呢拿雪糕；另有店內招牌朱古力美點「特濃朱古力蛋糕」，結合70%的特濃朱古力及朱古力焦糖脆脆，輕送紅桑子雪葩的爽朗酸香，必定教甜點迷為之動容。

而CARVER的招牌單點菜式，當中有每天限量供量的「美國20日咖啡渣乾式熟成西冷牛扒（340克）」（$568）——以百分百阿拉比卡咖啡渣混合多款秘製材料，並塗抹在優質美國西冷扒上，再進行20天的乾式熟成，成就濃郁啡香與柔嫩肉質融會所得的誘人風味。另有來自日本的頂級和牛「日本A4西冷扒（200克）」（$498）；如偏好美國牛肉的濃厚肉感，則可選「美國45日帶骨西冷扒（700克）」（$880）。其餘主食推介還有「慢煮帶骨黑豚豬扒」（$308），以慢煮炮製成肉香軟腍的豬扒；另有來自海鮮的鮮味如「香烤珍寶海蝦」（$378）及「原隻波士頓龍蝦」（$488）——可供賓客自選烹調方式，如燒烤、水煮或芝士焗。