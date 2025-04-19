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生活
2025-04-19 11:00:00

銅鑼灣美食｜$298西班牙餐廳Calle Ocho周日Live Music早午餐

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周日早午餐供應時段由11:30am至3:30pm。

周日早午餐供應時段由11:30am至3:30pm。

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銅鑼灣古典西班牙風情餐廳Calle Ocho，深受西班牙首都馬德里古城區文化的薰陶，推出一連串重點活動，既有「乳豬盛宴」，周日又設有live music早午餐及家庭童趣夜親子互動體驗，食西班牙菜氣氛特別開心熱鬧。

行政總廚Frederico De Andrade Sistelo在客人面前，用玻璃碟將烤好的乳豬分切成一件件。 原隻西班牙香烤乳豬 ($1488)、半隻($760) 西班牙香烤乳豬1/4隻 ($390)

星期二乳豬盛會

西班牙民俗有一個傳統，就是廚師會在客人面前，用玻璃碟將烤好的乳豬分切成一件件。Calle Ocho行政總廚 Frederico De Andrade Sistelo稱乳豬為「Cochinillo」，西班牙式乳豬烤至外皮酥脆，肉質細嫩多汁，皮與肉之間夾有一層入口即化的脂肪。今年初餐廳推出「乳豬盛宴」菜單備受好評，於是總廚將這道人見人愛的乳豬歸入常規菜單，讓食客隨時都能品嘗正宗西班牙風味。每逢星期二，客人都可以單點預訂整隻、半隻或四分之一隻西班牙香烤乳豬。
 

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4小時西班牙音樂早午餐

星期日活動不可錯過4小時早午餐，特設現場音樂表演，演奏佛朗明哥、法德戈等動感西班牙音樂。$298早午餐單包括Tapas、主菜及甜品各1款，Tapas有辣醬薯仔粒、西班牙薯仔蛋餅、酥炸黑毛豬火腿忌廉薯波等;主菜可選西班牙烤乳豬、香煎鱸魚、蒜蓉番茄煮青口、慢燉牛面頰配松露薯蓉、牛腹扒配火箭菜沙律等;甜品有曼徹格羊奶芝士蛋糕或炸西班牙油條配朱古力醬。想吃得豐富，可追加軟殼蟹海鮮飯或傳統西班牙海鮮焗細麵。

周日早午餐現場有音樂表演，客人自選Tapas、主菜、甜品。 傳統西班牙海鮮焗細麵(早午餐另加$190) 傳統西班牙薯仔蛋餅

周日家庭童趣夜

每逢星期日晚為客人特設親子互動體驗，只要向餐廳團隊提出，便會為客人提供各式精彩桌上遊戲、卡牌等小玩意，讓食客盡享家庭樂，打造充滿歡樂的氛圍。

 

每逢星期日晚特設親子互動體驗，為客人提供各式精彩桌上遊戲、卡牌等小玩意。 早午餐供應流心煎蛋配薯仔肉腸 早午餐供應炸薯粒配辣茄醬 (素)

Calle Ocho

地址：銅鑼灣加寧街8號Fashion Walk
電話:2638 8895
營業時間:星期一至五11:30am-2:45pm，6pm-9:45pm；星期六11:30am-3:30pm；星期日及公假11:30am-3:30pm，6pm-10pm
 

餐廳佔地兩層，襯上伊比利亞風格裝飾。

餐廳佔地兩層，襯上伊比利亞風格裝飾。

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