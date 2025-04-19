銅鑼灣古典西班牙風情餐廳Calle Ocho，深受西班牙首都馬德里古城區文化的薰陶，推出一連串重點活動，既有「乳豬盛宴」，周日又設有live music早午餐及家庭童趣夜親子互動體驗，食西班牙菜氣氛特別開心熱鬧。

星期二乳豬盛會

西班牙民俗有一個傳統，就是廚師會在客人面前，用玻璃碟將烤好的乳豬分切成一件件。Calle Ocho行政總廚 Frederico De Andrade Sistelo稱乳豬為「Cochinillo」，西班牙式乳豬烤至外皮酥脆，肉質細嫩多汁，皮與肉之間夾有一層入口即化的脂肪。今年初餐廳推出「乳豬盛宴」菜單備受好評，於是總廚將這道人見人愛的乳豬歸入常規菜單，讓食客隨時都能品嘗正宗西班牙風味。每逢星期二，客人都可以單點預訂整隻、半隻或四分之一隻西班牙香烤乳豬。

