銅鑼灣美食｜CulinArt 1862行政主廚四手聯乘法籍名廚 推出兩場六道菜法式經典晚宴

位於銅鑼灣的高級西餐廳 CulinArt 1862 欣然宣布，餐廳行政主廚 Shine Chiu 與法籍名廚 Emmanuel Souliere 將攜手呈獻以「經典法式 Escoffier 晚宴」為主題的四手聯乘餐會。這場極具期待的美食盛宴，僅在 7 月 26 及 27 日兩天於 CulinArt 1862 舉行，僅此兩場。二人同為法國埃科菲國際廚師協會（Disciples Escoffier）的畢業生兼會員，趁此難得機會，屆時將以梅花間竹方式，為客人演繹六道菜嚐味套餐，期望把流芳百世的經典法國菜如實傳遞給客人，藉以歌頌協會的靈魂人物 Auguste Escoffier 對餐飲廚藝的不朽貢獻。

四手聯乘法式經典晚宴

於 7 月 26 及 27 日舉辦的四手聯乘晚宴，價錢為每位$1,288（另設加一服務費），追加美酒 配搭則加$888。CulinArt 1862 餐廳主廚 Shine Chiu 是次作菜秉承食材主導的方針，挑選當季的本地蔬菜入饌，例如番茄、龍蒿等，以支持可持續發展；至於生於法國東南部上普羅 旺斯（Haute Provence）的 Emmanuel Souliere，入行超過三十年，現為當地著名鄉郊風法菜 餐廳 Le Grill d’Henry 的創辦人兼主廚。他的烹飪職業生涯非常輝煌，曾先後於多間國際希爾頓酒店，以及澳門金沙城中心、澳門威尼斯人酒店等任職行政主廚。主廚 Emmanuel 擅 長「因材施煮」──挑選最好的食材，施以最佳的烹調方法提升風味，然後巧用調味及擺 盤營造戲劇效果；是次晚宴中，他將用上他親自由普羅旺斯帶來的特產薰衣草，為客人烹調其中兩道精彩佳餚。

僅此兩場的晚宴，主廚 Emmanuel 將率先為客人送上第一道開胃前菜「甜番薯與薰衣草」， 巧借幽雅獨特的薰衣草香氣，把客人瞬間傳送至法國；主廚 Shine 將緊接其後，以兩道小 吃「炸亞拉斯加蟹餅」及「鵝肝慕斯」延續法國風情。小吃上場後，Emmanuel 即把準備 好的「法式烤雅枝竹『巴里古』| 黑松露撻」送上，繼續以當地特色食材突顯是次晚宴主 題。其後承接的是 Shine 創作的「法式龍蝦清湯」，以清新的自製番茄果凍、龍蒿，綴以矜貴 Kristal 魚子醬，為接下來的主菜部分作好準備。

晚宴主菜共有兩道，先來的是由主廚 Emmanuel 設計的海鮮主菜「香烤多寶魚」，巧妙配搭蜆、燉蔬菜醬、意大利羅勒餃子、節瓜花等，每一口均充滿層次與變化；緊接而來是主廚 Shine 主理的「澳洲和牛肉眼排」，配搭馬鈴薯千層方塊、黑蒜等，濃而不膩，足見二人風 格的契合無間。壓軸登場的甜品同樣有兩道，分別為由 Emmanuel 主理的「杏仁玫瑰雪糕」，出奇不意巧配薰衣草，來一場首尾呼應；以及 Shine 親自創作的「Petit four 小甜點」，帶來不凡的驚喜，為客人送上愉快而難忘的句點。 主廚 Emmanuel 一直積極培育下一代。他將於 7 月 28 日上午 10 時至下午 1 時於銅鑼灣煤氣烹飪中心舉辦只此一場的大師廚藝班，教授參加者如何用兩種手法烹調南法雞饌，包括 「法式雞批伴鵝肝」，充滿南法初夏的田野家常風；以及走精緻風格的「雞胸釀蘑菇」，配蔬菜田餡餅及百里香雞汁。每位報名費用為$1,200。鼓勵享用過四手聯乘餐會的客人再次報名，親手把普羅旺斯的浪漫帶回家裏。