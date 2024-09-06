銅鑼灣美食｜ZENG晚市推「無限暢食」菜單 $498任食12道菜 封門柳/花膠元貝意粉/沖繩黑糖乳鴿

銅鑼灣 ZENG 無限暢食晚餐菜單

晚餐先以餐廳招牌前菜拼盤揭開序幕，拼盤包含新鮮的壽司選擇、鮮味濃郁的刺身級鮑魚，以及每日輪換的驚喜菜餚，可另加HK$100即可享新鮮生蠔任食優惠。12道任食的精選菜餚同樣吸引，推介煙燻日式咖哩羊肉伴無花果，以地中海風格炮製日式吉列，羊排經過煙燻處理，口感軟嫩，配以無花果更添迷人風味。芥末柚子胡椒烤乳豬亦極具創意，用日式胡椒風味重新演繹經典粵菜，金黃芥末的辛辣和柚子胡椒的清爽酸香令香氣更顯濃郁。而封門柳配馬拉巴黑胡椒汁水準亦不錯，肉味香濃，醬汁惹味。還有香辣花膠元貝炒意粉，將粵式奢華食材加入西式意粉，花膠和干貝增鮮味十足。



食客僅需以每位HK$498的超值價格，即可從晚上6時至10時之間享用奢華且惬意的美食盛宴。最後入座時間為晚上8時，最後點餐時間為晚上9時30分。