銅鑼灣酒店中菜「大宅」抵食點心放題$198/位 3小時任食20多款手工點心！必試灌湯餃/叉燒酥/蝦餃

位於銅鑼灣問月酒店內的中菜餐廳「大宅」最近推出早巿任點任食3小時點心放題，每位$198就能任食20多款自家即蒸手工中式點心，款式包括上湯灌湯餃、水晶蝦餃、傳統臘腸卷等等，凡經mira eShop預購，更可享免加一服務費及茶介優惠，相當抵食！

如果喜歡吃扎實的手工點心，推介大家試試「大宅」最新推廣的早市點心放題，由早上7時至早上10時供應， 3小時內可以任食多達20款甜品，包括多款蒸點、煎炸美食、招牌點心及甜品。必食推介細緻人手褶紋的上湯灌湯餃、鬆軟饅頭蒸製傳統臘腸卷，裹著完美肥瘦比例的臘腸、圓潤飽滿蝦肉爽厚的水晶蝦餃、混搭鮮嫩豬肉和鮮蝦蟹籽滋味的蟹籽燒賣、千層金黃酥皮的香焗叉燒酥、蜜汁叉燒肥瘦相間的懷舊叉燒包、口感鬆軟且帶焦香的黑糖馬拉糕、略帶蠔香的鮮竹卷、充滿奶香及鹹蛋香的金沙奶黃包、足料香煎蘿蔔糕、餡料鹹香軟糯的脆糯咸水角、鮮味可口的魚肚雞扎及香脆迷你素春卷等。

大宅四道菜午巿套餐68折

除了抵食點心放題，餐廳由4月1日起亦推出全新四道菜午巿套餐，套餐包括滋養湯品、巧手前菜或點心拼盤、自選主菜及甜品，每位價錢只需$288。

先有濃厚足料的湯品如花膠海參黃魚羹，然後是巧手前菜或是點心拼盤，包括皮薄餡足的翡翠海鮮餃、爽口彈牙的蟹籽燒賣、精緻剔瑩的菌皇餃、餡料豐富的煙燻素鵝、或是富有椒麻風味的青花椒醬油蘿蔔，全都非常吸引。

自選主菜有蔥香肉嫩的薑蔥霸王雞（半隻）、甘香鹹鮮的清蒸原條馬友魚、外脆多汁的鬼馬咕嚕肉、酒香嫩滑的女兒紅芙蓉蝦球蒸雞蛋、嫩滑經典的窩蛋牛肉餅、酸甜肉香的西檸鹹爽肉、香口惹味的九層塔魚香有機玉茄子或是酥香軟糯的梅菜扣肉。另外更可加配粟米海斑球、欖豉帶子蒸玉帶或是石頭魚湯有機蔬菜苗。甜品方面，可選清甜滑溜的椰汁馬豆糕、淡雅茶香的桂花糕、金黃鬆脆的合桃酥或是精緻石獅子造型的自家製黑芝麻京城石獅子雪糕。凡經mira eShop預購即享68折連加一服務費及茶介，大家一於把握機會！



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大宅

地址： 香港銅鑼灣謝斐道388號問月酒店3樓訂座電話：+852 5695 8863營業時間：星期一至星期日及公眾假期，點心時段：上午7時至上午11時、中午12時至下午3時；午巿時段：中午12時至下午3時；晚巿時段：晚上6時至晚上10時