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2024-01-11 15:22:58

鋼琴巨匠Ted Lo與港樂之約 聯同包以正 衛蘭 締造兩晚傳奇爵士夜

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鋼琴巨匠Ted Lo，將聯同港樂送上多首經典金曲。

享譽國際的香港爵士樂傳奇人物羅尚正(Ted Lo)，一直致力於向香港樂壇推動爵士音樂藝術。在本月2627日，舉行兩場《羅尚正爵士音樂會》，Ted Lo將聯同指揮家謝拉特．莎朗嘉、爵士結他大師包以正、靚聲天后衛蘭，以及香港交響樂團(港樂)一同演出，演繹多首soulful金曲和原創作品。

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獨具魅力的爵士鋼琴家Ted Lo1974年首次參與巴西長號手Raul de Souza的專輯《Colors》錄音，已讓人驚豔不已。1976年成為美國柏克萊音樂學院首位華人畢業生，可說是中國爵士音樂先驅。畢業後Ted Lo隨即以鋼琴家身份進入樂壇，展開他的音樂生涯，才華迅速傳遍整個香港樂壇。1977年更與搖滾音樂傳奇Al Kooper，一起開展一場驚險刺激的巡迴演出，他們音樂碰撞出無盡火花，為樂迷帶來一場場刺激澎湃的音樂會。

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謝拉特．莎朗嘉曾擔任馬尼拉ABS-CBN愛樂樂團音樂總監，2021年1月開始擔任菲律賓青年樂團音樂總監，指揮經驗豐富。

1979年，Ted Lo移居爵士重鎮紐約，令他有機會與眾多音樂大師合作，包括Artrud GilbertoRon CarterEarl KlughHerbie Hancock等等，就連像是Phyllis HymanDave ValentinGregory Hines這樣的天籟之音，都與他同台獻技過。1996年，他回港後即為音樂界帶來不少驚喜和創新，更獲林子祥、衛蘭、張學友等歌星邀請合作。

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Ted Lo致力於在香港及亞洲地區推廣爵士樂，啟發下一代的音樂人。

除了在舞台和錄音室工作外，他亦致力推廣爵士音樂發展，希望啟發新一代音樂人，讓更多樂迷能夠欣賞，和愛上這種迷人的音樂類型。Ted Lo用自己的音樂才華，征服世界各地聽眾，他的故事不僅是一個音樂家傳奇，更是一段關於夢想和奮鬥的故事。無論是在舞台上還是在生活中，他用獨特的演奏風格和靈感，為樂迷帶來無盡音樂饗宴。

 

 

 

《羅尚正爵士音樂會》詳情：

日期：12627(晚上8)

地點：香港文化中心音樂廳

票價：$580$460$340$220$50

購票網址：www.urbtix.hk/event-detail/10343/

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