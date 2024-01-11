鋼琴巨匠Ted Lo與港樂之約 聯同包以正 衛蘭 締造兩晚傳奇爵士夜

鋼琴巨匠Ted Lo，將聯同港樂送上多首經典金曲。

享譽國際的香港爵士樂傳奇人物羅尚正(Ted Lo)，一直致力於向香港樂壇推動爵士音樂藝術。在本月26、27日，舉行兩場《羅尚正爵士音樂會》，Ted Lo將聯同指揮家謝拉特．莎朗嘉、爵士結他大師包以正、靚聲天后衛蘭，以及香港交響樂團(港樂)一同演出，演繹多首soulful金曲和原創作品。

獨具魅力的爵士鋼琴家Ted Lo，1974年首次參與巴西長號手Raul de Souza的專輯《Colors》錄音，已讓人驚豔不已。1976年成為美國柏克萊音樂學院首位華人畢業生，可說是中國爵士音樂先驅。畢業後Ted Lo隨即以鋼琴家身份進入樂壇，展開他的音樂生涯，才華迅速傳遍整個香港樂壇。1977年更與搖滾音樂傳奇Al Kooper，一起開展一場驚險刺激的巡迴演出，他們音樂碰撞出無盡火花，為樂迷帶來一場場刺激澎湃的音樂會。

1979年，Ted Lo移居爵士重鎮紐約，令他有機會與眾多音樂大師合作，包括Artrud Gilberto、Ron Carter、Earl Klugh、Herbie Hancock等等，就連像是Phyllis Hyman、Dave Valentin和Gregory Hines這樣的天籟之音，都與他同台獻技過。1996年，他回港後即為音樂界帶來不少驚喜和創新，更獲林子祥、衛蘭、張學友等歌星邀請合作。

Ted Lo致力於在香港及亞洲地區推廣爵士樂，啟發下一代的音樂人。