鏈鋸人動畫展海外首站1月登陸香港！展出1:1角色模型/動畫原稿/香港限定打卡位

日本人氣動漫《鏈鋸人》在東京的首展大獲成功，是次展覽將首次在海外亮相，將於明年1月17號至3月16號強勢登陸香港！「鏈鋸人動畫展 - 香港」由 MAPPA 和羚邦集團聯合舉辦，於重新開業的 INCUBASE Arena 舉行。展覽除了一系列1:1角色模型及珍貴動畫原創手稿外，更有香港限定打卡位，現購買門票更享早鳥優惠，即睇詳請！
《鏈鋸人》動畫系列由動畫製作公司 MAPPA 製作，改編自漫畫家藤本樹的同名漫畫作品，於2022年全球首播時，即獲廣泛迴響！是次「鏈鋸人動畫展 - 香港」是該展覽首次於海外展出，而展覽地點亦是重開業的INCUBASE Arena新址！INCUBASE Arena遷址至旺角創興廣場，屆時與「鏈鋸人動畫展 - 香港」同步開幕。
展覽重頭必睇
全新的動漫體驗館面積超過2萬平方呎，設於廣場地庫 B1 及 B2 兩層，配合《鏈鋸人》作品中的場景設計裝飾場地，令各位粉絲可以盡情投入《鏈鋸人》世界！展品亦收錄動畫版第1集至第12集、由 MAPPA 監修的珍貴原創畫稿、故事板、角色設定資料，並通過電視播放相關手稿的影片，可體驗作品的幕後花絮。
場內更有「鏈鋸人」、「真紀真」、「帕瓦」、「早川秋」等多個主要角色的 1:1 大小模型，供人盡情打卡合照留念；香港展區亦設有香港限定的打卡區，讓粉絲留下難忘回憶！展覽亦將提供精美獨家周邊商品，不少限量精品將在現場發售，屆時記得前來選購，帶走心愛的《鏈鋸人》限定精品！
優惠及門票詳請
預售早鳥：
預售雙人票：HK$168/套（購買預售雙人票的 2 人必須一同進入展覽場地）
預售特典票：HK$158/套（預售特典票包含1張入場票及 1 款亞加力立牌，共 4 款設計，隨機送出；集齊4款立牌可以組成筆筒）
發售日期：即日起至2025年1月16日
門票價錢：
展期單人票：HK$110/張
展期學生門票 / 優惠：HK$88/張（入場需持有有效學生證正本作實）
展期特典票：HK$168/套（展期特典票包含1張入場票及 1 款亞加力立牌，共 4 款設計，隨機送出；集齊4款立牌可以組成筆筒）
所有購票入場人仕獲贈送限量鏈鋸人透明相框一張（8種款式隨機送出）
購票連結：請按此
「鏈鋸人動畫展 - 香港」
日期：2025 年 1 月 17 日至 3 月 16 日
地點：INCUBASE Arena
地址：香港旺角創興廣場地庫B2/F