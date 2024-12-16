鏈鋸人動畫展海外首站1月登陸香港！展出1:1角色模型/動畫原稿/香港限定打卡位

日本人氣動漫《鏈鋸人》在東京的首展大獲成功，是次展覽將首次在海外亮相，將於明年1月17號至3月16號強勢登陸香港！「鏈鋸人動畫展 - 香港」由 MAPPA 和羚邦集團聯合舉辦，於重新開業的 INCUBASE Arena 舉行。展覽除了一系列1:1角色模型及珍貴動畫原創手稿外，更有香港限定打卡位，現購買門票更享早鳥優惠，即睇詳請！

《鏈鋸人》動畫系列由動畫製作公司 MAPPA 製作，改編自漫畫家藤本樹的同名漫畫作品，於2022年全球首播時，即獲廣泛迴響！是次「鏈鋸人動畫展 - 香港」是該展覽首次於海外展出，而展覽地點亦是重開業的INCUBASE Arena新址！INCUBASE Arena遷址至旺角創興廣場，屆時與「鏈鋸人動畫展 - 香港」同步開幕。

展覽重頭必睇

全新的動漫體驗館面積超過2萬平方呎，設於廣場地庫 B1 及 B2 兩層，配合《鏈鋸人》作品中的場景設計裝飾場地，令各位粉絲可以盡情投入《鏈鋸人》世界！展品亦收錄動畫版第1集至第12集、由 MAPPA 監修的珍貴原創畫稿、故事板、角色設定資料，並通過電視播放相關手稿的影片，可體驗作品的幕後花絮。

場內更有「鏈鋸人」、「真紀真」、「帕瓦」、「早川秋」等多個主要角色的 1:1 大小模型，供人盡情打卡合照留念；香港展區亦設有香港限定的打卡區，讓粉絲留下難忘回憶！展覽亦將提供精美獨家周邊商品，不少限量精品將在現場發售，屆時記得前來選購，帶走心愛的《鏈鋸人》限定精品！