鏡粉優惠｜SHISEIDO首推美肌補品 姜濤、盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢 寵粉優惠碼 送賦活提拉美妍組合

姜濤、盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢最近為ULTIMUNE王牌系列拍攝全新影片，以粉絲視覺拍攝，猶如與粉絲們甜蜜對話。四子最近為了以最佳狀態演出個人演唱會、趕劇及應付忙碌的日程，平日都專注做好護膚，不單以ULTIMUNE免疫力精華為肌膚打好底子，提升肌膚免疫力，更服用全新的ULTIMUNE免疫力美肌粉，改善「免疫力 X 血液循環 X 膠原增生」，內在改善肌膚問題根源，外在煥現光澤與柔滑肌；在重大日子，更會以蘊含15倍濃縮精華的ULTIMUNE免疫力高效修復精華快速為肌膚急救修護，令肌膚於台上台下都水潤亮澤。