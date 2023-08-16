鏡粉優惠｜SHISEIDO首推美肌補品 姜濤、盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢 寵粉優惠碼 送賦活提拉美妍組合

SHISEIDO資生堂最近推出首款美肌營養補充品——ULTIMUNE Probiotic Powder免疫力美肌粉，更率先在港發售。品牌的香港護膚代言人姜濤Keung To、盧瀚霆Anson Lo、呂爵安Edan、陳卓賢Ian，最近為ULTIMUNE王牌系列拍攝全新影片，更推出寵粉專屬優惠碼，使用後即送賦活提拉美妍組合！
姜濤、盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢最近為ULTIMUNE王牌系列拍攝全新影片，以粉絲視覺拍攝，猶如與粉絲們甜蜜對話。四子最近為了以最佳狀態演出個人演唱會、趕劇及應付忙碌的日程，平日都專注做好護膚，不單以ULTIMUNE免疫力精華為肌膚打好底子，提升肌膚免疫力，更服用全新的ULTIMUNE免疫力美肌粉，改善「免疫力 X 血液循環 X 膠原增生」，內在改善肌膚問題根源，外在煥現光澤與柔滑肌；在重大日子，更會以蘊含15倍濃縮精華的ULTIMUNE免疫力高效修復精華快速為肌膚急救修護，令肌膚於台上台下都水潤亮澤。
SHISEIDO ULTIMUNE 免疫力美肌粉
蘊含專利活性雙歧桿菌BB-12高效激活免疫細胞、日本野生藍莓促進膠原增生，以及油甘果促進血液循環，改善「免疫力 X 血液循環 X 膠原增生」，內在改善肌膚問題根源，外在煥現光澤與柔滑肌膚。
SHISEIDO ULTIMUNE 王牌免疫力精華
精華源自The Lifeblood科研成果，採用專利紅脈免疫再生科技，配合珍貴靈芝精華、洛神花精華及萃取自日本長野縣的十藥精華，激活肌底微循環，高效提升肌膚免疫力，促進膠原新，令肌膚重煥水潤、柔滑、光澤。
SHISEIDO ULTIMUNE 免疫力高效修復精華
啟發自ULTIMUNE王牌免疫力精華，修復精華15倍注入珍貴靈芝精華、洛神花及鳶尾根精華等高效成分，針對改善肌膚壓力，同時強化肌底抗禦力。輕盈質感迅速吸收，從肌底高效修護肌膚，即時重煥亮澤、柔滑、緊緻。
姜濤、盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢寵粉優惠碼
即日至8月31日，購買SHISEIDO正價產品滿$800(化妝掃及工具除外)再使用4位護膚代言人的專屬優惠碼，即帶來寵粉驚喜：免費獲贈賦活提拉美妍組合(價值$150)，包括VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1片及限量版ULTIMUNE香薰精華5ml。
四子專屬優惠碼
姜濤Keung To: KTpower
盧瀚霆Anson Lo: ALpower
呂爵安Edan: ELpower
陳卓賢Ian: ICpower