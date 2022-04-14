鏡粉必入｜MIRROR特別版手機殼 背燈閃出MIRROR字樣 變身另類應援燈牌

疫情期間，MIRROR鮮有合體現身，令一眾鏡粉非常掛念！Samsung去年推出兩部旗艦級摺疊屏幕手機 Galaxy Z Fold3 5G 及 Z Flip3 5G 後，找來MIRROR代言，品牌最近特別以MIRROR 12子為主題，為Galaxy Z Flip3 5G添上12款特別版手機殼，再次撼動鏡粉。日前全員更再度合體回歸拍攝，並於今日率先釋出首批6張團體照，讓一眾鏡粉們止止癮！
機身背燈大玩閃爍效果 透出MIRROR字樣
Galaxy Z Flip3 5G 12款MIRROR特別版手機殼，以唱片封套為設計概念，除了印上MIRROR標誌外，更精心融入鏤空標誌設計，當手機收到程式通知時，機身背燈便會大玩閃爍效果，並從鏤空位置透出MIRROR字句，效果仿如應援燈牌，而且可以隨身攜帶，隨時隨地為偶像造勢，相信是不少鏡粉的下一個應援物。手機殼以每位成員的專屬顏色印上獨立簽名，同時在末端位置寫上12位全員名稱，無論入手任何一款手機殼亦可支持整隊組合，體現All In One精神。
再度合體拍廣告
今次MIRROR合體拍廣告，拍攝當日，追求簡約風格的姜濤、教主盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）以深色為主調的西裝外套內搭花紋上衣，襯出時尚型格又不失活力的風格。對鏡頭敏感度極高的成員們手持著自己專屬的Galaxy Z Flip3 5G摺機與手機殼，大擺可愛pose，頓時「女友視角感」滿溢。
另一邊廂，隊長楊樂文（Lokman）和副隊長江𤒹生（AK）亦聯同柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）及邱士縉（Stanley），則發揮帥氣魅力，擺出煲電話粥、打機、傳信息等日常動作，營造入屋甜地的甜蜜氛圍。12子不單為專屬的手機殼擺出多個型格造型，亦不放過任何與兄弟難得聚頭的自拍機會。
4月20日釋出個人短片
除了MIRROR廣告照及團體短片外，Samsung更為鏡粉們準備額外驚喜，將於4月20日再度釋出追加拍攝個人短片。此外，12子亦各收到專屬任務，將輪流完成挑戰，鏡粉們一定要留意！
12款MIRROR特別版手機殼換購詳情
由4月20日至05月31日，於Samsung香港特約零售商或經銷商，購買全新原廠行貨Galaxy Z Flip3 5G，即可獲贈限定手機殼換領券乙張（建議零售價$509），顧客可於全線CASETiFY門店換領任何一款Samsung Galaxy Z Flip3 5G MIRROR特別版手機殼。不過活動只適用於新購買客戶，相信前夫們要準備好獻出消費券了。