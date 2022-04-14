鏡粉必入｜MIRROR特別版手機殼 背燈閃出MIRROR字樣 變身另類應援燈牌

疫情期間，MIRROR鮮有合體現身，令一眾鏡粉非常掛念！Samsung去年推出兩部旗艦級摺疊屏幕手機 Galaxy Z Fold3 5G 及 Z Flip3 5G 後，找來MIRROR代言，品牌最近特別以MIRROR 12子為主題，為Galaxy Z Flip3 5G添上12款特別版手機殼，再次撼動鏡粉。日前全員更再度合體回歸拍攝，並於今日率先釋出首批6張團體照，讓一眾鏡粉們止止癮！

機身背燈大玩閃爍效果 透出 MIRROR 字樣

Galaxy Z Flip3 5G 12款MIRROR特別版手機殼，以唱片封套為設計概念，除了印上MIRROR標誌外，更精心融入鏤空標誌設計，當手機收到程式通知時，機身背燈便會大玩閃爍效果，並從鏤空位置透出MIRROR字句，效果仿如應援燈牌，而且可以隨身攜帶，隨時隨地為偶像造勢，相信是不少鏡粉的下一個應援物。手機殼以每位成員的專屬顏色印上獨立簽名，同時在末端位置寫上12位全員名稱，無論入手任何一款手機殼亦可支持整隊組合，體現All In One精神。