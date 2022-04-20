鏡粉必換｜The Club會員限定換Chill Club推介榜年度推介門票 儲夠15,000分即可換【內附換購詳情】

樂迷請注意！一年一度音樂頒獎典禮「FWD 富衛保險呈獻︰Chill Club 推介榜 年度推介21/22」將於2022年4月24日，九龍灣國際展貿中心匯星舉行。The Club推會員限定換領優惠，儲滿指定積分即可換取門票一張，大家記住把握機會入場支持喜愛的歌手！

Chill Club 推介榜｜儲夠 15,000 分換 Chill Club 門票

由於政府於4月21日放寬社交距離措施，Chill Club於日前正式宣佈招待現場觀眾入場。除了在ViuTV網頁回答問題進行抽獎之外，大家亦可以透過The Club換取門票。

由即日起，任何人只要免費登記成為The Club會員，於Club Shopping或指定商戶消費，即可賺取15,000Club積分，即可換取「FWD 富衛保險呈獻︰Chill Club 推介榜 年度推介21/22」門票乙張。先到先得，換完即止。

頒獎禮入場及座位安排將會根據香港特別行政區政府的最新防疫措施作相應調整，頒獎禮之主辦單位保留入場及座位安排之最終決定權。The Club 會員一經兌換即視作接受該等安排，不得異議。想近距離觀看歌手們的表現，便要把握是次機會！