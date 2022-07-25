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生活
2022-07-25 20:35:00

鏡粉注意丨foodpanda聯乘McCafé 推Pau-Pau造型蛋糕 天星碼頭化身[email protected] 3D打卡位

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鏡粉注意丨foodpanda聯乘McCafé 推Pau-Pau造型蛋糕 天星碼頭化身Ian@MIRROR 3D打卡位

鏡粉注意丨foodpanda聯乘McCafé 推Pau-Pau造型蛋糕 天星碼頭化身[email protected] 3D打卡位

foodpanda又有新搞作！仲要搵埋「微笑男神」[email protected]陳卓賢，聯同活潑可愛的品牌大使「Pau-Pau」，於McCafé為大家帶來兩款獨家限定Pau-Pau造型蛋糕。是次活動為foodpanda用戶獨家專享，凡透過foodpanda應用程式訂購指定「foodpanda x McCafé獨家Pau-Pau蛋糕套餐」，即可獲得3款不同造型的「Pau-Pau x Ian ChanMIRROR即影即有相框」(隨機乙款)，以及「Pau-Pau x McCafé零食碟仔」乙份。Pau-Pau首次化身精品角色，頭上頂著一杯汽水並品嚐著漢堡包，坐在零食碟上的可愛模樣。讓人不禁高呼：「Pau-Pau這麼可愛，怎麼可以吃Pau-Pau？

今次foodpanda x McCafé獨家Pau-Pau蛋糕套餐」系列提供Pau-Pau造型蛋糕」和「Pau-Pau掌型蛋糕」兩款選擇，分別在蛋糕表面鋪上烏龍味芝士慕斯和乳酪慕斯，內裡填滿香甜可口的蜜桃果醬餡料，配搭底層軟綿綿的戚風蛋糕，口感層次豐富，清爽而不膩。

天星碼頭化身Ian與Pau-Pau立體打卡位

為配合活動，由即日起Pau-PauIan將會首次以「3D立體形式」在尖沙咀海港城的大型戶外廣告版登場，各位鏡粉不妨到現場打卡！此外，金鐘海富中心分店、尖沙咀星光行分店及沙田新城市廣場分店共3間McCafé分店，亦會布置成限定主題餐廳，設有櫥窗打卡位及IanPau-Pau的宣傳硬照，大家不容錯過！

Pau-Pau和Ian將會首次以「3D立體形式」在尖沙咀海港城的大型戶外廣告版隆重登場。 「Pau-Pau 造型蛋糕」和「Pau-Pau 掌型蛋糕」。 「Pau-Pau x McCafé 零食碟仔」。 天星碼頭星光行分店有限時主題布置。 天星碼頭星光行分店有限時主題布置。 天星碼頭星光行分店有限時主題布置。
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