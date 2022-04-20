鏡粉留意｜MIRROR手機殼正式推出 12子個人廣告照及短片登場（多圖）

Samsung 日前宣布推出MIRROR特別版手機殼，並同步發放MIRROR 12 子的新廣告團體照，引來一眾鏡粉期待。手機殼今天正式推出，只需購買Galaxy Z Flip3 5G摺機，即可獨家免費換領。官方今日更釋出12子的個人廣告照及短片，各位鏡粉(及前夫)準備好銀彈未？

官方上周釋出12子的團體宣傳照，即引來粉絲們瘋狂轉載，Samsung今日更乘勝追擊，在手機殼推出的今日，一連發布12張成員們的個人宣傳照及團體短片，不只有大量美照，更有首條團體宣傳短片，集合12位成員的型格一面。

MIRROR 特別版手機殼真身正式曝光

是次版手機殼以唱片封套為設計概念，除了印上MIRROR標誌外，更精心融入鏤空標誌設計，透出手機顏色，十分特別。前置屏幕輸入打氣字句，效果仿如應援燈牌。手機殼更以每位成員的專屬顏色印上獨立簽名，同時又在末端位置寫上12位全員名稱，體現All In One精神。