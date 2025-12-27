長崎旅遊｜盤點日本長崎5大冬季必去景點 雲仙溫泉/島蠔⼩屋/⻑崎橫丁

長崎位在日本九州，歷史文化多元而豐富，附近一帶亦有大量名勝景點。以下就為大家盤點5個日本長崎冬季必去的景點，包括雲仙溫泉、島蠔⼩屋、⻑崎橫丁等，既可欣賞自然風光，同時可品嚐美食，大家一於bookmark定下次去！

Tsukimachi⻑崎橫丁 「Tsukimachi長崎橫丁」是一個集結長崎縣地道風味與地方文化的全新飲食地標，在2025年4月25日才正式開業，內有10間特色小店提供長崎名物及地酒，融合日本、中國與荷蘭三地文化，呈現長崎獨特的多元文化特色！必試美食包括長崎和牛、什錦麵、五島烏冬及關東煮等。更特別的是，部分店舖容許顧客自築町市場帶同最多3款食物入店享用，讓大家可以同時品嚐多款長崎名物，方便遊客和家人好友分享美味！



*需於長崎橫丁內的店舖購買最少一款食物及一款飲品

*只限17時前及個別貼有「もってこいメシシール」貼紙的店舖 Tsukimachi長崎橫丁

地址 : 長崎縣長崎市築町3-18)

網址 : https://tsukiyoko.com/



九⼗九島蠔⼩屋 說到長崎冬季珍味，絕對不能錯過佐世保「九十九島蠔」。九十九島由208個島嶼組成，錯綜複雜的海岸線及多個島嶼孕育出外殼細小卻肉質飽滿的牡蠣。由Marumo水產經營的蠔小屋建於海上竹排，臨海而食，景色與鮮味雙重滿足。天氣晴朗時坐於窗邊賞海景，陰冷日子亦可選擇室內用餐，是冬日版「海上食堂」的極致享受！ Marumo水產

地址 : 長崎縣佐世保市船越町944

網址 : https://www.sasebo99.com/restaurant/61379

仁⽥峠 霧冰 冬季造訪雲仙，必登仁田峠一賞霧冰勝景。當風、氣溫與濕度條件吻合，水氣凝結成晶瑩冰花，猶如冰雪森林。霧冰季約在12月至翌年3月，1月至2月中旬為最佳觀賞期。乘坐雲仙纜車登頂，沿途盡覽冰雪山林，登頂後視野更廣闊，感受長崎冬日的靜謐之美。



仁田峠

地址: 雲仙市小濱町雲仙551

網址: https://unzen-ropeway.com/index.html

雲仙溫泉 位於長崎縣的「雲仙溫泉」，自明治時代起便是外國人心中的避暑勝地，如今更是日本著名的國際級溫泉區。溫泉分布於古湯、新湯與小地獄三大區域，泉質屬酸性硫磺泉，帶有獨特的硫磺香氣。此泉具備強效殺菌作用，對濕疹、凍傷、皮膚病等皆有療效，更被譽為「美肌溫泉」，能促進血液循環及舒緩疲勞感。 在古湯與新湯之間，有一片白煙繚繞的地帶，正是著名的「雲仙地獄」。熱氣與岩漿從地面縫隙中不斷湧出，白霧翻湧、硫磺氣瀰漫，如夢似幻，難怪被譽為「日本最接近地獄的風景」。 雲仙地獄

地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙

小濱溫泉 位於橘灣海畔的小濱溫泉，以全日本最高溫度的天然泉水聞名，泉溫高達攝氏105度！著名足湯設施「Hot Foot 105」全長105米，設有蒸釜、泉源池、健行足湯及寵物專區等。黃昏時分可邊浸足湯邊看夕陽，並以蒸釜烹調時令海鮮及蔬菜，締造最地道的雲仙風味體驗。



小濱溫泉

地址 : 長崎縣雲仙市小濱町北本町905-70

網址 : https://www.discover-nagasaki.com/zh-TW/sightseeing/649