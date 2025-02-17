長期叉電電腦好易壞？　教你5個正確使用方式延長電腦壽命｜生活冷知識

正確使用電腦｜系統手動更新 不少人的電腦都是使用自動更新系統的功能，但是其實系統並不一定越新越好用。一般系統更新都會分為功能更新和安全更新，而在更新的過程中可能會因為電腦版本或容量問題而影響使用體驗，反而帶來反效果，因此建議可以關閉自動更新的功能，在需要時才進行更新。不過如果使用公司電腦的話，則建議為了系統安全而使用自動更新功能。

正確使用電腦｜電腦定時關機 有些人習慣使用電腦或手提電腦後，以關閉屏幕或睡眠模式來代替關機，但其實如果超過半天以上不使用電腦便建議直接關機，以免電腦一直處於通電的狀態，使電腦的壽命亦因此減短。同時建議盡量不要以長按電源鍵的方式強制關機，這種方式雖然可以解決電腦卡機的問題，但實際卻是強制中止電腦運作，容易縮短電腦壽命。同時使用手提電腦的時候盡量避免長期處於充電模式，當充電充足後便可以拔除充電線，待剩餘電量20~30%左右再重新充電。

正確使用電腦｜更改電腦下載路徑 大部份人使用電腦的時候，都會按電腦預設的功能使用，而下載檔案時亦一樣，通常會直接儲存在電腦中。但一般電腦的儲存空間有限，一但檔案或文件過多，不但會有儲存空間不足的情況出現，還會令電腦越用越慢。所以建議最好更改電腦的下載路徑，以防硬盤的儲存空間不足，同時建議定期清理檔案，將不需要的檔案刪除，以方便預留更多儲存空間。

正確使用電腦｜下載正版軟件 不少人為了節省金錢或貪小便宜，比起直接在官網下載正版軟件，反而會選擇免費或盜版軟件，但有些軟件都會隱藏着各種捆綁式的軟件，甚至有機會帶有病毒，令到電腦的儲存空間或系統受到影響。為了保護電腦系統及尊重知識版權，便必須下載正版軟件，最簡單的方法便是搜尋官網下載，下載時亦記得不要勾選捆綁的軟件，以免影響使用體驗。

正確使用電腦｜定期清理灰塵 除了電腦的軟件和系統外，電腦的本體亦需要多保養，特別是電腦的風扇、散熱口等位置都容易積聚灰塵，而灰塵積聚過多不但容易影響散熱，還會因散熱受阻或過熱而出現燒壞電腦的問題，因此建議定期清理，令電腦可以順利散熱。