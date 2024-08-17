長者優惠｜全港長者優惠超市合集 逢周三優惠日/低至88折/百佳、惠康、Market Place都有折

本港多間連鎖食肆、超市、及商戶都參與社會福利署長者咭計劃，令許多年滿65歲或以上長者享受長者優惠！以下就為各位整理全港超市的長者優惠名單， 百佳、惠康、Fusion、Market Place等多間超市都提供長者咭優惠，部份更低至88折！即睇內文了解詳請。

長者優惠｜ 惠康 逢星期三，憑長者咭/樂悠咭於惠康門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。 電話：2299 1133 長者優惠｜ Market Place 逢星期三，憑長者咭/樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。

電話：2299 3966 長者優惠｜ 百佳超級市場 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。 電話：2606 8658 長者優惠｜ Fusion 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。 長者優惠｜ Gourmet 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。 電話：2606 8658 長者優惠｜ PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。

電話：2606 8658 長者優惠｜ Taste 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。 電話：2606 8658 長者優惠｜ SUPADEPA 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。 電話：2606 8658 長者優惠｜ International 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。 電話：2606 8658 長者優惠｜Express 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 電話：2606 8658

長者優惠｜華潤萬家 長者享特價精選貨品(詳情請參閱報章/宣傳品)。 電話：2827 8333 長者優惠｜ 營多東南亞美食市場 長者享九折。不適用於電話卡及特價貨品。 電話：2897 1502 長者優惠｜ 3hreesixty 逢星期三，憑長者咭/樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。 圓方 Element 電話號碼：2196 8066 赤柱廣場 Stanley 電話號碼：2539 0455 長者優惠｜ 寶達食品超市 逢星期三下午4時前，憑長者咭/樂悠咭購買急凍貨品享有88折 電話：2430 1119 長者優惠｜ 家園便利店 即時申請為會員,即享有貼近來貨價之會員優惠(永久)

電話：3987 7800