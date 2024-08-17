本港多間連鎖食肆、超市、及商戶都參與社會福利署長者咭計劃，令許多年滿65歲或以上長者享受長者優惠！以下就為各位整理全港超市的長者優惠名單， 百佳、惠康、Fusion、Market Place等多間超市都提供長者咭優惠，部份更低至88折！即睇內文了解詳請。
長者優惠｜惠康
逢星期三，憑長者咭/樂悠咭於惠康門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
電話：2299 1133
長者優惠｜Market Place
逢星期三，憑長者咭/樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
電話：2299 3966
長者優惠｜百佳超級市場
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。
電話：2606 8658
長者優惠｜Fusion
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。
長者優惠｜Gourmet
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。
電話：2606 8658
長者優惠｜PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。
電話：2606 8658
長者優惠｜Taste
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。
電話：2606 8658
長者優惠｜SUPADEPA
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。
電話：2606 8658
長者優惠｜International
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報。
電話：2606 8658
長者優惠｜Express
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。
電話：2606 8658
長者優惠｜華潤萬家
長者享特價精選貨品(詳情請參閱報章/宣傳品)。
電話：2827 8333
長者優惠｜營多東南亞美食市場
長者享九折。不適用於電話卡及特價貨品。
電話：2897 1502
長者優惠｜3hreesixty
逢星期三，憑長者咭/樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
圓方 Element 電話號碼：2196 8066
赤柱廣場 Stanley 電話號碼：2539 0455
長者優惠｜寶達食品超市
逢星期三下午4時前，憑長者咭/樂悠咭購買急凍貨品享有88折
電話：2430 1119
長者優惠｜家園便利店
即時申請為會員,即享有貼近來貨價之會員優惠(永久)
電話：3987 7800