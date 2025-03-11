易賞錢3月推長者樂悠咭綁咭優惠，只要成功綁定易賞錢的樂悠咭付款，即可享百佳超級市場及屈臣氏門市專屬優惠，指定產品低至5折，入手泰國米、保健產品及護膚產品等，即睇詳情。

即送綁咭禮品

即日起至3月31日，凡未曾成為易賞錢會員或仍持有易賞錢實體卡的長者會員，只需帶同「樂悠咭」到全線香港百佳或屈臣氏門市並即場綁定易賞錢賬戶，即可免費領取綁咭禮品一份。禮品包括佳之選各款燕麥片、屈臣氏迷你紙手帕或抗菌濕紙巾等。

免費綁咭禮品(門市限定)

百佳超級市場：佳之選原片大燕麥 200克 或 佳之選即食燕麥片 200克 或 佳之選快熟燕麥片 200克(任選1包)

屈臣氏：屈臣氏抗菌濕紙巾8片6包裝 或 屈臣氏蘋果木清香迷你紙手帕 12包裝(隨機派發)

額外折扣低至 5 折

成功綁咭後，除了可享有百佳及屈臣氏的逢周三樂悠咭優惠外，於3月期間更可享指定產品額外折扣，優惠低至5折，指定產品包括：泰禾泰國頂級香米、李錦記鮮味生抽、HOLLAND&BARRETT 高效葡萄糖胺及軟骨素、OVELLE 滋潤霜等，貼心照顧銀髮族需要。

綁咭專屬優惠

百佳超級市場：

1)任何消費可享指定產品6折優惠

泰禾泰國頂級香米5公斤

原價$66/包；易賞價$40/包 – 6折

李錦記鮮味生抽 500毫升

原價$9.9/支；易賞價$5.9/支 – 6折

2)凡購買佳之選、金御膳或超值牌產品逢星期三享9折，指定產品可享照價再8折

百佳X温氏稻花雞1.1公斤

屈臣氏：

1)任何消費可以換購價享指定產品低至5折優惠

HOLLAND&BARRETT 高效葡萄糖胺及軟骨素 (MSM+膠原蛋白升級版) 180粒

原價$408/件；換購價$199/件 – 5折

原價$408/件；換購價$199/件 – 5折 OVELLE 滋潤霜500克

原價$49/件；換購價$36.9/件 – 74折

2)凡購買任何屈臣氏品牌及健康產品逢星期三享95折

3)指定產品精選健康產品可享額外低至68折