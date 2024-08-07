長者優惠｜8月份長者優惠推介！中環摩天輪/海洋公園/ 故宮文化博物館

香港長者優惠｜香港多個景點、博物館和交通公具都提供長者優惠，為老友記們提供多個本地遊樂選擇，當中包括中環摩天輪、海洋公園、故宮文化博物館等，持有長者咭或樂悠咭的長者均可享用優惠，下文即睇優惠詳情並向身邊長者推介啦！

8月長者優惠｜故宮文化博物館特惠門票$30起

故宮文化博物館為長者提供特惠門票，60歲或以上長者即可以港幣$30購買指定時段門票，而彈性時段門票則為港幣$40。



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8月長者優惠｜M+博物館特惠門票$60

M+博物館設有特惠門票，60歲或以上長者可以港幣$60元購買特惠門票入場參觀。另外亦設M+長者會員，全年會籍費用為港幣$300元，可無限次免費進入標準門票指定展覽，特別門票亦有7折優惠。



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