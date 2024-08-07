長者優惠｜8月份長者優惠推介！中環摩天輪/海洋公園/ 故宮文化博物館

香港長者優惠｜香港多個景點、博物館和交通公具都提供長者優惠，為老友記們提供多個本地遊樂選擇，當中包括中環摩天輪、海洋公園、故宮文化博物館等，持有長者咭或樂悠咭的長者均可享用優惠，下文即睇優惠詳情並向身邊長者推介啦！
8月長者優惠｜故宮文化博物館特惠門票$30起
故宮文化博物館為長者提供特惠門票，60歲或以上長者即可以港幣$30購買指定時段門票，而彈性時段門票則為港幣$40。
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8月長者優惠｜M+博物館特惠門票$60
M+博物館設有特惠門票，60歲或以上長者可以港幣$60元購買特惠門票入場參觀。另外亦設M+長者會員，全年會籍費用為港幣$300元，可無限次免費進入標準門票指定展覽，特別門票亦有7折優惠。
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8月長者優惠｜中環摩天輪 65歲或以上長者門票$10
中環摩天輪提供長者優惠，持香港身份證明文件或社會福利署簽發之長者咭的65歲或以上本港居民可以港幣$10元購買門票。
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8月長者優惠｜海洋公園65歲或以上免費進場
持香港身份證明文件或社會福利署簽發之長者咭的65歲或以上本港居民可免費進場，免費門票須親往正門售票處領取。另外60－64歲樂悠咭持有人則可以優惠價港幣$100元購買標準入場門票。
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8月長者優惠｜香港迪士尼樂園
持有「樂悠咭」或年齡介乎60至64歲並持有有效香港身份證的香港居民均可享特別優惠，以港幣$100元購買1日門票。此優惠有效期至2024年10月19日。
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8月長者優惠｜天星小輪長者$2乘船優惠
60至64歲持有樂悠咭的香港居民、65 歲或以上持有長者八達通、個人八達通或樂悠咭的人士，可享有每程港幣$2元的乘船優惠。
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8月長者優惠｜昂坪360長者低至54折
60歲或以上的長者購買昂坪360纜車車票，可享低至54折優惠：
單程車票：標準車廂$105（原價$195）；水晶車廂$145（原價$235）
來回車票：標準車廂$155（原價$270）；水晶車廂235（原價350）
來回車票（一程水晶車廂＋一程標準車廂）$195（原價$310）
來回車票（一程全景纜車＋一程標準車廂）$280（原價$395）