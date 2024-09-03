長者優惠｜9月份長者連鎖餐廳優惠 長者咭適用！送奶茶/全日9折/火鍋店減$100

9月份長者優惠｜香港有很多連鎖餐廳都為退休後的老友記提供長者優惠，持有長者咭及樂悠卡的長者都適用。以下為大家精選十間提供長者優惠的連鎖店，大家一於分享給身邊長者啦！
長者優惠｜1.麥當勞3大優惠 消費$13送奶茶咖啡
麥當勞提供長者3大優惠，憑長者咭即可享用。早上11時前惠顧單點正價食品一款滿$13或以上即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客；早上11時後憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。長者優惠不可與其他優惠同時使用，每位長者每天最多可享用兩次優惠。
長者優惠｜2.美心MX/美心 Food2 全日9折優惠
由即日起至12月31日，持長者咭/樂悠咭長者於美心MX分店惠顧任何食品，即可享全日9折；每月第一個星期四晚市7折。
長者優惠｜3.一粥麵送茶/咖啡/熱飲
凡出示有效長者咭，或以長者八達通、樂悠咭付款，於早市或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶/咖啡/熱飲一杯（特飲除外）。
長者優惠｜4.牛大人長者即減$100
65歲或以上，持有效身份證文件之長者均可享正價時段成人收費減$100的優惠。
長者優惠｜5.Pizzahut 長者$5優惠
憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享$5優惠，每位長者每次只能享用優惠1次。
長者優惠｜6.譚仔三哥米線送熱飲
憑長者咭於任何一間譚仔三哥米線分店，在下午2至6時，惠顧一餸或以上米線送熱飲一杯。
長者優惠｜7.大快活每次消費減$3
持有長者咭或樂悠咭長者，可於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，有效期內即享每次消費減$3現金優惠，每月可享總值港幣$300現金優惠。
長者優惠｜8.大家樂$80「額外賞」優惠
即日起至9月30日期間，登記升級為Club 100長者會員，即可享有10張$8晚市優惠券(總值$80優惠劵)。大家樂同時推出「樂悠咭專享」會員限定禮遇，由8月28日至9月30日，長者會員只需要到大家樂以樂悠咭付款，可享用優惠，包括「$1奶茶」、「$2.8咖啡」、「惠顧滿$28，減$2.8優惠券」、「$28樂悠茶餐」及「指定套餐減$8優惠券」。
長者優惠｜9.吉野家消費滿$30減$3
長者於早市／茶市時段惠顧吉野家滿$30即減$3，優惠不適用於午後の輕食及精明の選系列。
長者優惠｜10.快樂蜂 Jollibee
憑長者咭於早上11點前，可以優惠價$17買三件班戟配熱飲，11點後可以$16購買磨菇飯配熱飲及$27購買肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。