長者優惠｜9月份長者連鎖餐廳優惠 長者咭適用！送奶茶/全日9折/火鍋店減$100

9月份長者優惠｜香港有很多連鎖餐廳都為退休後的老友記提供長者優惠，持有長者咭及樂悠卡的長者都適用。以下為大家精選十間提供長者優惠的連鎖店，大家一於分享給身邊長者啦！

長者優惠｜1.麥當勞3大優惠 消費$13送奶茶咖啡

麥當勞提供長者3大優惠，憑長者咭即可享用。早上11時前惠顧單點正價食品一款滿$13或以上即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客；早上11時後憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。長者優惠不可與其他優惠同時使用，每位長者每天最多可享用兩次優惠。



長者優惠｜2.美心MX/美心 Food2 全日9折優惠

由即日起至12月31日，持長者咭/樂悠咭長者於美心MX分店惠顧任何食品，即可享全日9折；每月第一個星期四晚市7折。



長者優惠｜3.一粥麵送茶/咖啡/熱飲

凡出示有效長者咭，或以長者八達通、樂悠咭付款，於早市或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶/咖啡/熱飲一杯（特飲除外）。



長者優惠｜4.牛大人長者即減$100

65歲或以上，持有效身份證文件之長者均可享正價時段成人收費減$100的優惠。