長者日優惠｜國泰航空推限時長者優惠！75折飛日/韓/泰/歐多個航點 商務艙一樣有折

今年11月19日是香港長者日，繼HK Express後，國泰航空亦響應這個日子，推出長者優惠！由即日起至2023年11月24日，凡年滿65歲或以上的香港或澳門居民，輸入指定折扣優惠碼，即可享高達75折優惠，優惠適用於經濟客艙、特選經濟，甚至商務艙！即睇優惠詳情！
國泰航空宣布，為了響應香港長者日，凡65歲以上港澳居民長者，只要於11月24日前預訂機票，輸入折扣碼「CX23SENIOR」即可享高達75折優惠。優惠適用於國泰航空旗下多個航點，包括日本東京、南韓首爾、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡及英國倫敦等！
國泰航空限時長者優惠詳情：
優惠資格
適用於年滿65歲或以上的港澳居民 (以出發當日計)，須出示身分及年齡證明，適用文件包括：
．香港身份證
．香港特別行政區簽發之護照
．社會福利署印發的「長者咭」/「頤老咭」
．澳門身份證
．澳門特別行政區簽發之護照
預訂日期：即日起至11月24日
旅遊日期：即日起至12月15日、2024年1月16日至2月7日、2月6日至3月27日
國泰航空限時長者優惠目的地參考
日本：福岡、名古屋、大阪、東京、札幌
韓國：首爾
馬來西亞：吉隆坡、檳城
尼泊爾：加德滿都
荷蘭：阿姆斯特丹
新西蘭：奧克蘭、基督城 ^
菲律賓：宿霧、馬尼拉
泰國：曼谷、布吉（普吉島）
新加坡
西班牙：馬德里
斯里蘭卡：科倫坡(可倫坡)^^
瑞士：蘇黎世
阿聯酋：杜拜
英國：倫敦、曼徹斯特
美國：洛杉磯
越南：河內、胡志明市
非洲：約翰內斯堡(約翰尼斯堡)
澳洲：布里斯本、 墨爾本、珀斯(伯斯) 、悉尼（雪梨）
孟加拉 印度：達卡
柬埔寨：金邊
中國 - 中國內地及台灣地區：北京、成都、重慶、福州、海口、杭州、高雄、南京、青島、上海、台北、溫州、武漢、西安、廈門、鄭州
法國：巴黎
德國：法蘭克福、慕尼黑
印度：班加羅爾、真奈^^、德里、孟買
印尼 ：登巴薩(峇里島)、雅加達、泗水
義大利：米蘭
^往返基督城的直飛季節性航班將於2023年12月15日至2024年2月29日恢復。
^^往返科倫坡(可倫坡)及真奈的直飛航班將於2024年2月1日恢復。