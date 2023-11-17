長者日優惠｜國泰航空推限時長者優惠！75折飛日/韓/泰/歐多個航點 商務艙一樣有折

今年11月19日是香港長者日，繼HK Express後，國泰航空亦響應這個日子，推出長者優惠！由即日起至2023年11月24日，凡年滿65歲或以上的香港或澳門居民，輸入指定折扣優惠碼，即可享高達75折優惠，優惠適用於經濟客艙、特選經濟，甚至商務艙！即睇優惠詳情！

國泰航空推限時長者優惠！75折飛日/韓/泰/歐多個航點 商務艙一樣有折

國泰航空宣布，為了響應香港長者日，凡65歲以上港澳居民長者，只要於11月24日前預訂機票，輸入折扣碼「CX23SENIOR」即可享高達75折優惠。優惠適用於國泰航空旗下多個航點，包括日本東京、南韓首爾、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡及英國倫敦等！ 國泰航空限時長者優惠詳情： 優惠資格 適用於年滿65歲或以上的港澳居民 (以出發當日計)，須出示身分及年齡證明，適用文件包括： ．香港身份證 ．香港特別行政區簽發之護照 ．社會福利署印發的「長者咭」/「頤老咭」 ．澳門身份證 ．澳門特別行政區簽發之護照 預訂日期：即日起至11月24日 旅遊日期：即日起至12月15日、2024年1月16日至2月7日、2月6日至3月27日

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