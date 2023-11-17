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2023-11-17 14:02:29

長者日優惠｜國泰航空推限時長者優惠！75折飛日/韓/泰/歐多個航點 商務艙一樣有折

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長者日優惠｜國泰航空推限時長者優惠！75折飛日/韓/泰/歐多個航點 商務艙一樣有折

長者日優惠｜國泰航空推限時長者優惠！75折飛日/韓/泰/歐多個航點 商務艙一樣有折

今年1119日是香港長者日，繼HK Express後，國泰航空亦響應這個日子，推出長者優惠！由即日起至20231124日，凡年滿65歲或以上的香港或澳門居民，輸入指定折扣優惠碼，即可享高達75折優惠，優惠適用於經濟客艙、特選經濟，甚至商務艙！即睇優惠詳情！

國泰航空推限時長者優惠！75折飛日/韓/泰/歐多個航點 商務艙一樣有折

國泰航空推限時長者優惠！75折飛日/韓/泰/歐多個航點 商務艙一樣有折

國泰航空宣布，為了響應香港長者日，凡65歲以上港澳居民長者，只要於1124日前預訂機票，輸入折扣碼「CX23SENIOR」即可享高達75折優惠。優惠適用於國泰航空旗下多個航點，包括日本東京、南韓首爾、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡及英國倫敦等！

國泰航空限時長者優惠詳情：

優惠資格

適用於年滿65歲或以上的港澳居民 (以出發當日計)，須出示身分及年齡證明，適用文件包括：

．香港身份證

．香港特別行政區簽發之護照

．社會福利署印發的「長者咭」/「頤老咭」

．澳門身份證

．澳門特別行政區簽發之護照

 

預訂日期：即日起至1124

旅遊日期：即日起至1215日、2024116日至27日、26日至327

國泰航空推限時長者優惠！75折飛日/韓/泰/歐多個航點 商務艙一樣有折

國泰航空推限時長者優惠！75折飛日/韓/泰/歐多個航點 商務艙一樣有折

國泰航空限時長者優惠目的地參考

日本：福岡、名古屋、大阪、東京、札幌

韓國：首爾

馬來西亞：吉隆坡、檳城

尼泊爾：加德滿都

荷蘭：阿姆斯特丹

新西蘭：奧克蘭、基督城 ^

菲律賓：宿霧、馬尼拉

泰國：曼谷、布吉（普吉島）

新加坡

西班牙：馬德里

斯里蘭卡：科倫坡(可倫坡)^^

瑞士：蘇黎世

阿聯酋：杜拜

英國：倫敦、曼徹斯特

美國：洛杉磯

越南：河內、胡志明市

非洲：約翰內斯堡(約翰尼斯堡)

澳洲：布里斯本、 墨爾本、珀斯(伯斯) 、悉尼（雪梨）

孟加拉 印度：達卡

柬埔寨：金邊

中國 - 中國內地及台灣地區：北京、成都、重慶、福州、海口、杭州、高雄、南京、青島、上海、台北、溫州、武漢、西安、廈門、鄭州

法國：巴黎

德國：法蘭克福、慕尼黑

印度：班加羅爾、真奈^^、德里、孟買

印尼 ：登巴薩(峇里島)、雅加達、泗水

義大利：米蘭

 

^往返基督城的直飛季節性航班將於20231215日至2024229日恢復。

^^往返科倫坡(可倫坡)及真奈的直飛航班將於202421日恢復。

 

國泰航空長者日優惠優惠詳情

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