長者日優惠2023丨周日免費搭港鐵/電車/輕鐵 譚仔送飲品/A-1Bakery9折！

11月19日（星期日）是2023年長者日，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！

長者日優惠2023丨免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士

11月19日（星期日）長者日，65歲或以上持有樂悠咭或有效長者八達通的老友記，可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士。

*優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程及高速鐵路

免費乘搭電車

60歲或以上乘客於11月19日長者日在下車時向車長出示其「長者咭」或「樂悠咭」或香港身份證，便可免費乘搭電車。