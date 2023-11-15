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生活
2023-11-15 10:45:33

長者日優惠2023丨周日免費搭港鐵/電車/輕鐵 譚仔送飲品/A-1Bakery9折！

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長者日優惠2023丨周日免費搭港鐵/電車/輕鐵 譚仔送飲品/A-1Bakery9折！

長者日優惠2023丨周日免費搭港鐵/電車/輕鐵 譚仔送飲品/A-1Bakery9折！

11月19日（星期日）是2023年長者日，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！

長者日優惠2023丨免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士

11月19日（星期日）長者日，65歲或以上持有樂悠咭或有效長者八達通的老友記，可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士。

*優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程及高速鐵路

免費乘搭電車

60歲或以上乘客於11月19日長者日在下車時向車長出示其「長者咭」或「樂悠咭」或香港身份證，便可免費乘搭電車。

長者日優惠2023丨部份優惠（am730製圖） 長者日優惠2023丨部份優惠（am730製圖） 長者日2023丨11月19日長者日免費搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士 長者日2023丨11月19日長者日消費優惠

大家樂買滿$30 即享$8折扣

大家樂推出長者日優惠，於11月19日早上11時後，客人出示有效長者咭並於店內收銀處惠顧滿$30，即可享$8折扣！

一粥麵 送熱飲及糖水

凡於上午11時後到一粥麵分店惠顧任何套餐/單點主食，以有效長者八達通/樂悠咭付款或出示有效長者咭，每張訂單即送熱飲一杯及糖水一碗 (陳皮紅豆沙)。

長者日2023丨11月19日長者日 大家樂買滿$30 即享$8折扣 長者日2023丨11月19日長者日 一粥麵 送熱飲及糖水

A-1 Bakery 9折優惠

持有長者咭之長者，於長者日到A-1 Bakery或旗下品牌門市購買正價貨品，可享9折優惠。

吉野家 消費滿$40即減$6

長者全日單一消費滿$40即減$6(不適用於午後之輕食及精明之選)。

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長者日2023丨11月19日長者日 A-1 Bakery 9折優惠

長者日2023丨11月19日長者日 A-1 Bakery 9折優惠

譚仔雲南米線 香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇米線減$10

於11月19日，長者憑長者咭或樂悠咭可享以下優惠： 

1) 香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇米線減$10 【優惠價：$35｜原價$45】
2) 惠顧任何米線贈送冷/熱飲品一杯

生活館正價貨品7折

長者日可享正價貨品7折優惠、電器及特價貨品9折優惠，折扣不可與其他優惠或VIP會員優惠同時使用。

長者日2023丨11月19日長者日 譚仔雲南米線惠顧任何米線贈送冷/熱飲品一杯

長者日2023丨11月19日長者日 譚仔雲南米線惠顧任何米線贈送冷/熱飲品一杯

豐澤 豐澤牌產品照價9折

長者日期間，合資格長者購買全線豐澤牌產品可享照價再9折及指定3款OMRON血壓計享優惠價。

OK便利店 精選產品優惠

長者出示長者咭可享以下優惠： 

1. 維記高鈣低脂奶946毫升｜優惠價：$20
2. 聖安娜五穀英國方包(6片裝) ｜優惠價：$12
3. 飯飯店 (各款) ｜優惠價：$19.5
4. 麥維他手指餅30克 (各款)｜ 優惠價：$4.5
5. 喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖15克 (各款) ｜優惠價：$5
6. 維他無糖茶500毫升(各款) ｜優惠價：$6
7. 維他鈣思寶375毫升(各款)｜ 優惠價：$4.5
8. 得果定COOL潤喉糖(金桔檸檬味)30.4克 ｜優惠價：$6
9. 維達殺菌消毒迷你濕紙巾3包裝｜優惠價：$10

 

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香港快運HK Express推$2機票

香港快運HK Express在11月15日上午10點至11月19日下午11時59分期間，限時推出長者優惠$2機票，年滿65歲或以上的香港和澳門居民都可以參加，最平低至$2購買來往寧波及河內單程機票，$65起可購買來往台北、高雄、台中、曼谷、清邁及峴港的指定航班單程機票。另外，預訂機票時可以特價$188，享寄艙行李限額20公斤，優惠高達65折。 

原文刊登於 YAHOO著數

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