長者日優惠2023合集 免費坐巴士/港鐵/電車 大家樂/一粥麵/譚仔/OK便利店都有優惠

11月19日（星期日）是2023年長者日，全港多家商戶、餐廳都會推出長者及同行者免費優惠或折扣！大家為大家介紹各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一同享受週末！ 長者日優惠 2023 ｜免費乘搭港鐵 65歲或以上的長者，當天使用樂悠咭、長者八達通或個人八達通，可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，拍卡後不會被扣除車費。但要注意優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程及高速鐵路；長者乘搭東鐵綫頭等須支付頭等額外費。

長者日優惠 2023 ｜免費搭巴士 在11月19日（星期日）當天，年滿65歲或以上的長者，如持有長者八達通卡或樂悠咭，拍卡繳費時不會被收取費用，當日該八達通所扣除的車資將設定為0元；長者只需出示合資格長者咭、香港身份證或旅遊證件亦可享免費乘車。 除P960、P968路線外，其餘九巴及龍運巴士均適用。

長者日優惠 2023 ｜免費搭電車 60歲或以上乘客於長者日在下車時，向車長出示其「長者咭」或「樂悠咭」或香港身分證，便可免費乘搭電車。注意該項優惠不適用於任何電車租賃或「電車全景遊」服務；請勿拍長者八達通或「樂悠咭」，當日電車上之八達通收費器不能識別長者八達通或「樂悠咭」為免費。

長者日優惠 2023 ｜大家樂買滿 $30 即享 $8 折扣 大家樂推出長者日優惠，於11月19日早上11時後，客人出示有效長者咭並於店內收銀處惠顧滿$30，即可享$8折扣！ 長者日優惠 2023 ｜吉野家 全日單一消費滿$40，即減$6。 (不適用於午後之輕食及精明之選) 長者日優惠 2023 ｜一粥麵 送熱飲及糖水 凡於上午11時後到一粥麵分店惠顧任何套餐/單點主食，以有效長者八達通/樂悠咭付款或出示有效長者咭，每張訂單即送熱飲一杯及糖水一碗 (陳皮紅豆沙)。

長者日優惠 2023 ｜ A-1 Bakery 9 折優惠 持有長者咭之長者，於長者日到A-1 Bakery或旗下品牌門市購買正價貨品，可享9折優惠。 長者日優惠 2023 ｜譚仔雲南米線 香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇米線減 $10 於11月19日，長者憑長者咭或樂悠咭可享以下優惠： 1) 香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇米線減$10 【優惠價：$35｜原價$45】 2) 惠顧任何米線贈送冷/熱飲品一杯 長者日優惠 2023 ｜大班麵包西餅 買任何產品 +$10 換購迷你合桃酥或雞仔餅1包(原價$12/包)