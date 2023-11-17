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2023-11-17 16:00:00

長者日優惠2023合集 免費坐巴士/港鐵/電車 大家樂/一粥麵/譚仔/OK便利店都有優惠

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長者日優惠2023合集 免費坐巴士/港鐵/電車 大家樂/一粥麵/譚仔/OK便利店都有優惠

長者日優惠2023合集 免費坐巴士/港鐵/電車 大家樂/一粥麵/譚仔/OK便利店都有優惠

1119日（星期日）是2023年長者日，全港多家商戶、餐廳都會推出長者及同行者免費優惠或折扣！大家為大家介紹各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一同享受週末！

長者日優惠2023｜免費乘搭港鐵

65歲或以上的長者，當天使用樂悠咭、長者八達通或個人八達通，可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，拍卡後不會被扣除車費。但要注意優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程及高速鐵路；長者乘搭東鐵綫頭等須支付頭等額外費。

長者日優惠2023｜免費乘搭港鐵

長者日優惠2023｜免費乘搭港鐵

長者日優惠2023｜免費搭巴士

1119日（星期日）當天，年滿65歲或以上的長者，如持有長者八達通卡或樂悠咭，拍卡繳費時不會被收取費用，當日該八達通所扣除的車資將設定為0元；長者只需出示合資格長者咭、香港身份證或旅遊證件亦可享免費乘車。 P960P968路線外，其餘九巴及龍運巴士均適用。

長者日優惠2023｜免費乘搭巴士

長者日優惠2023｜免費乘搭巴士

長者日優惠2023｜免費搭電車

60歲或以上乘客於長者日在下車時，向車長出示其「長者咭」或「樂悠咭」或香港身分證，便可免費乘搭電車。注意該項優惠不適用於任何電車租賃或「電車全景遊」服務；請勿拍長者八達通或「樂悠咭」，當日電車上之八達通收費器不能識別長者八達通或「樂悠咭」為免費。

長者日優惠2023｜免費搭電車

長者日優惠2023｜免費搭電車

長者日優惠2023｜大家樂買滿$30 即享$8折扣

大家樂推出長者日優惠，於1119日早上11時後，客人出示有效長者咭並於店內收銀處惠顧滿$30，即可享$8折扣！

 

長者日優惠2023｜吉野家

全日單一消費滿$40，即減$6 (不適用於午後之輕食及精明之選)

 

長者日優惠2023｜一粥麵 送熱飲及糖水

凡於上午11時後到一粥麵分店惠顧任何套餐/單點主食，以有效長者八達通/樂悠咭付款或出示有效長者咭，每張訂單即送熱飲一杯及糖水一碗 (陳皮紅豆沙)

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長者日優惠2023｜大家樂買滿$30 即享$8折扣

長者日優惠2023｜大家樂買滿$30 即享$8折扣

長者日優惠2023A-1 Bakery 9折優惠

持有長者咭之長者，於長者日到A-1 Bakery或旗下品牌門市購買正價貨品，可享9折優惠。

 

長者日優惠2023｜譚仔雲南米線

香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇米線減 $10

1119日，長者憑長者咭或樂悠咭可享以下優惠：

1) 香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇米線減$10 【優惠價：$35｜原價$45

2) 惠顧任何米線贈送冷/熱飲品一杯

 

長者日優惠2023｜大班麵包西餅

買任何產品 +$10 換購迷你合桃酥或雞仔餅1(原價$12/)

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長者日優惠2023｜譚仔雲南米線

長者日優惠2023｜譚仔雲南米線

長者日優惠2023｜豐澤 豐澤牌產品照價9

長者日期間，合資格長者購買全線豐澤牌產品可享照價再9折及指定3OMRON血壓計享優惠價。

 

長者日優惠2023OK便利店 精選產品優惠

長者出示長者咭可享以下優惠：

1. 維記高鈣低脂奶946毫升｜優惠價：$20

2. 聖安娜五穀英國方包(6片裝) ｜優惠價：$12

3. 飯飯店 (各款) ｜優惠價：$19.5

4. 麥維他手指餅30 (各款) 優惠價：$4.5

5. 喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖15 (各款) ｜優惠價：$5

6. 維他無糖茶500毫升(各款) ｜優惠價：$6

7. 維他鈣思寶375毫升(各款) 優惠價：$4.5

8. 得果定COOL潤喉糖(金桔檸檬味)30.4 ｜優惠價：$6

9. 維達殺菌消毒迷你濕紙巾3包裝｜優惠價：$10

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