長者日2025於11月16日舉行，多項交通工具及景點免費入場，另外逾千個品牌包括食肆、零售及服務業，為各位老友記提供一系列獨家優惠！長者只需出示長者咭等證明，即可獲各種折扣，以下記者整合多個長者日著數優惠，即睇詳情！
長者日2025｜免費乘坐交通工具
年滿65歲或以上長者，上車時持有長者八達通或樂悠咭等證明，即可享免費乘搭：
港鐵、輕鐵及港鐵巴士
65歲或以上持有樂悠咭、個人八達通及長者八達通之長者，即可乘搭。
不適用於機場快綫、往來羅湖站及落馬洲站的車程及高速鐵路。
九巴及龍運巴士
65歲或以上持有樂悠咭或長者八達通之長者，即可乘搭。
不適用於P960、P968、HK1線。
城巴
65歲或以上持有樂悠咭、個人八達通或長者八達通之長者，即可乘搭。
機場快線、通宵路線、口岸巴士及觀光城巴開篷巴士路線除外
新大嶼山巴士
65歲或以上持有樂悠咭或長者八達通之長者，即可乘搭。
不適用於旅遊路線1R及X11R
山頂纜車
65歲或以上持有樂悠咭或長者八達通，或出示長者咭、身份證等證明之長者，即可乘搭。
不適用於凌霄閣摩天台428
香港電車
下車時向車長出示長者咭或香港身份證，即可免費乘搭。
港九小輪
出示身份證或長者咭即可乘搭。
60歲或以上長者，只要乘坐以下交通工具時出示長者咭、身份證或樂悠咭，即可免費乘搭以下交通工具，而富裕小輪、天星小輪更有同行者(限一位)免費優惠：
- 新渡輪 出示樂悠咭或長者咭
- 富裕小輪 出示身份證或長者咭
- 天星小輪 出示樂悠咭/長者咭/身份證
- 珀麗灣客運渡輪服務 出示樂悠咭或身份證
長者日2025｜免費入場景點
昂坪360
60-64歲長者出示樂悠咭、 65歲或以上長者出示長者咭、樂悠咭或香港身份證，即享優惠價$30 (原價$155) 購買即日來回纜車門票(標準車廂)。
香港海洋公園
60-64歲長者出示樂悠咭或香港身份證，即以$100 (原價$538)購買標準門票。65歲或以上長者須親往正門售票處出示香港身份證或由長者咭以換領1張即日門票。
香港挪亞方舟
購買成人即日正價門票($198)，同行之一位60歲或以上長者出示樂悠咭或香港身份證即可免費一同入場。
香港摩天輪
60歲或以上長者入場前出示長者咭、樂悠咭或任何有效身份證明文件，即可免費入場。
漁農自然護理署香港濕地公園
60歲或以上長者於特設櫃台向職員出示長者咭、樂悠咭或任何香港身份證明文件，可經指定通道免費入場。同行者陪同長者於特設櫃台按職員指示經指定通道免費入場。
香港科學館、香港太空館
60歲或以上的長者入場前需於售票處向職員出示長者咭或香港身份證，可免費入場。同行者於售票處向職員表明為長者同行者，可免費入場。
康文署轄下游泳池
60歲或以上長者入場前需向職員出示長者咭或香港身份證，可免費入場。同行者需向職員表明為長者同行者，可免費入場。
精選品牌/超市/餐廳優惠詳情
長者日當日更有多間連鎖餐廳及食肆參與活動，另外不少超市及零售店鋪皆推出優惠。
餐飲食肆
大家樂
購買大家樂「食得樂」輕嚥料理便當，第二件享半價優惠。
譚仔雲南米線
長者憑長者咭或樂悠咭，優惠一：惠顧自選兩餸或以上米線減$8；優惠二：惠顧任何米線(不包括淨米線、過橋米線、素菜卷大纖米線、學生餐及下午茶餐)，送冷或熱飲品一杯。
吉野家
長者出示長者咭，惠顧滿$38減$6；或可以優惠價$2換購奶茶紅豆冰、抹茶紅豆冰一杯，優惠二選一。
銀龍飲食集團
銀龍飲食集團旗下餐廳，於下午茶時段(14:00-18:00)惠顧「紫菜三寶河」配熱飲可享優惠價$30，另可加$18配油菜一碟或香脆炸魚。
一粥麵
於㇐粥麵晚市惠顧正價產品滿$70或以上，送紅豆沙一碗。
爭鮮迴轉壽司
消費滿$150出示長者咭可享9折優惠。
霸嗎拉麵
凡出示有效之長者咭，於餐廳消費滿$100，可享5折優惠，不得與其他優惠同時使用。
海港酒家/海港薈/海王漁港/海港燒鵝海鮮酒家/真味鮮廚/港味
長者憑長者咭惠顧，免茶一位(全包宴除外)。
滿記甜品
出示有效樂悠咭或長者咭，即可享全單88折優惠，同行者亦可同享此優惠。
百份百
11月16日至11月30日期，每日下午14:00起，長者出示有效樂悠咭/長者咭，並使用電子支付，即享全單消費滿$50減$5；全單消費滿$100減$10(滿$100後全單最多減$10)。
八方雲集
凡惠顧任何套餐1份並出示⾧者咭，即贈送豆漿㇐杯(每張訂單只可使用優惠1次)
鴻福堂/HFT Life
以65折優惠價$38購買鴻小飯堂健康餐㇐份3盒(價值$60-$68)需出示⾧者咭/樂悠咭，方可享用以上優惠
美心MX/美心Food²
憑⾧者咭/樂悠咭/⾧者八達通，於全線美心MX(西九高鐵站、太子集團中心除外)及美心Food²，即享晚市堂食或外賣75折。
另外於指定分店，即日起至11月30日，⾧者憑「⾧者咭/樂悠咭/⾧者八達通」可以7折購買「軟心膳」香草雞鎚飯或瑞士雞翼飯軟餐。
米線陣
於米線陣早上11點後堂食正價惠顧滿$100可享$10折扣。
永年士多
11月16日下午15:00後，惠顧任何麵餐可獲贈蠔油菜心㇐碟。
黑布小巷
全單8折
金鳳大餐廳
65歲或以上⾧者，堂食牛柳餐全日可享有88折優惠
樂園魚旦專家
⾧者日選購「招牌魚蛋」或「鮮蝦雲吞」(粉麵類)即可獲$10折扣。
超市/商戶優惠
香港百佳超級市場/FUSION/TASTE/TASTE X FRESH新鮮生活/INTERNATIONAL/FOOD PARC/GREAT FOOD HALL
長者憑樂悠咭於11月16日在百佳或旗下超市門市選購「佳之選」、「金御膳」或「超值牌」系列產品，可享9折優惠。
大生生活超市
全線大生生活超市分店購物滿$100，並出示長者咭，即可享9折優惠。
寶達食品超市
購買急凍產品滿$100，即享9折優惠
萬寧
於2025年11月14日至11月16日，長者購買萬寧自家品牌85折；成人尿片及成人奶粉95折；以及憑任何消費，可獲成人奶粉試用裝一包(隨機派發)。
屈臣氏
於11月16日，於屈臣氏購買任何產品專享95折。精選多款健康產品包括營養奶粉、補充品、成人紙尿片及血壓計等，優惠更低至58折。(須為易賞錢會員並於門市綁定樂悠咭)
日本城
長者以長者日優惠價購買指定貨品。
香港街市
- 出示⾧者卡於香港街市全線指定商戶單筆消費滿$20即減$2
- 出示⾧者卡於香港街市 漁市 / 金龍鮮魚 單筆消費$60 即減$5
- 出示⾧者卡於香港街市 領鮮 / 建華農牧 / 豚之王/ 利豐 單筆消費滿$60 即減$6
A-1 Bakery/Atelier Gute/La Création/Natural Bakery
正價貨品9折
聖安娜
⾧者咭持有人以原價選購各款聖安娜產品可享9折優惠
奇華餅家
憑⾧者咭選購奇華餅家任何產品(以原價計算)，即享8折優惠
皇玥
購買任何正價餅食產品享有買㇐送㇐，贈送價值較低貨品
天仁茗茶
凡出示⾧者咭的顧客可享正價茶飲減$2優惠(單筆消費只可使用優惠㇠次)
海天堂
現金正價購買龜苓膏/龜苓膠/川貝枇杷膏/龜苓茶 , 買㇐送㇐
實惠
於門市(不包括黃埔分店)購買家品滿$200或以上，可享$20折扣優惠
豐澤
11月10日至23日，凡出示⾧者咭，於豐澤門市可享
- 全線小家電額外95折
- 全線豐澤牌及輕井沢額外95折
- 精選10件超抵老友記必備用品，低至57折
中原電器
凡購買小型家電產品滿HK$2,000，送德國寶不銹鋼真空保溫燜燒杯 (500ml)㇠個 (價值: HK$398)。
先施百貨
指定男/女裝服飾、鞋履及手袋，額外95折。
電訊數碼
申請$58樂悠數據計劃即送每月5GB本地數據及$200飲食禮券。
零食物語
長者出示長者咭，在門市購物滿$100或以上，可享$10折扣優惠。
彩豐行
長者出示長者咭，購買彩豐正價產品滿$200，即可享$10折扣優惠。
名視眼鏡
驗配架連鏡片全套，除原有折扣外，全單額外再獲得9折。
眼鏡88
- COVER+Sun外掛式偏光太陽眼鏡 $198 (原價$488)；漸進鏡片+鏡架組合 $1,080，優惠有效期至2025年11月30日。
- 出示長者咭，預約指定沙田及屯門分店享免費心血管健康風險評估。
eGG Optical Boutique
11月14日至17日期間，出示樂悠咭或⾧者咭買正價眼鏡套裝，升級鏡片，可享全單75折。
Zoff
顧客憑樂悠咭或⾧者身份証購買正價眼鏡即享全單85折