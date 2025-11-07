長者日2025於11月16日舉行，多項交通工具及景點免費入場，另外逾千個品牌包括食肆、零售及服務業，為各位老友記提供一系列獨家優惠！長者只需出示長者咭等證明，即可獲各種折扣，以下記者整合多個長者日著數優惠，即睇詳情！

長者日 2025 ｜免費乘坐交通工具

年滿65歲或以上長者，上車時持有長者八達通或樂悠咭等證明，即可享免費乘搭：

港鐵、輕鐵及港鐵巴士

65歲或以上持有樂悠咭、個人八達通及長者八達通之長者，即可乘搭。

不適用於機場快綫、往來羅湖站及落馬洲站的車程及高速鐵路。

九巴及龍運巴士

65歲或以上持有樂悠咭或長者八達通之長者，即可乘搭。

不適用於P960、P968、HK1線。

城巴

65歲或以上持有樂悠咭、個人八達通或長者八達通之長者，即可乘搭。

機場快線、通宵路線、口岸巴士及觀光城巴開篷巴士路線除外

新大嶼山巴士

65歲或以上持有樂悠咭或長者八達通之長者，即可乘搭。

不適用於旅遊路線1R及X11R

山頂纜車

65歲或以上持有樂悠咭或長者八達通，或出示長者咭、身份證等證明之長者，即可乘搭。

不適用於凌霄閣摩天台428

香港電車

下車時向車長出示長者咭或香港身份證，即可免費乘搭。

港九小輪

出示身份證或長者咭即可乘搭。

60歲或以上長者，只要乘坐以下交通工具時出示長者咭、身份證或樂悠咭，即可免費乘搭以下交通工具，而富裕小輪、天星小輪更有同行者(限一位)免費優惠：