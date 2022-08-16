開始報名｜香港首個LEGO主題跑 參加即可獲全球獨家獎牌/限定特色禮品 內附報名連結

為慶祝樂高成立90週年，秉承「香港周圍玩創啲」的精神，樂高將舉行香港首個跑步聯乘創意活動——「樂高®90週年玩樂跑」。活動將於11月5至6日一連兩日於西九文化區戶外場地盛大舉行，為一眾樂高迷、家庭及運動愛好者帶來3種不同動樂體驗，除了設「全速跑」及「玩樂跑」，更加入一家大細都啱玩的「歡樂陣」，將創意元素融入跑步活動，做運動的同時亦可挑戰遊戲闖關。活動設個人、朋友和家庭組別，無論是跑步好手，還是貪玩一族，抑或是大人細路都能盡情一齊跑。

活動由即日起開始接受報名，參加者更可獲得全球獨有及極具香港特色的紀念品。完成「全速跑」和「玩樂跑」的參加者均可獲得樂高玩樂跑完成紀念獎牌。獎牌設計加入香港特色元素及地標，更是全球獨有，參加者不但可以自己砌出整個獎牌，更可運用創意，把個人化的樂高人仔，砌於中央位置(圖中紅色顆粒部份)，成為個人專屬的樂高紀念獎牌。除限定獎牌，「全速跑」和「玩樂跑」的參加者亦可獲得印上樂高90週年圖案的adidas T恤，別具紀念價值。 即睇限定獎牌及 特色禮品： 👇🏻👇🏻👇🏻

「全速跑」召集跑友挑戰計時賽 作為香港首個樂高跑步活動，「全速跑」召集全港熱愛跑步和挑戰的樂高迷進行計時賽，活動分成2公里、3公里及5公里個人組別，適合8歲或以上、喜歡挑戰速度的樂高跑友參加。跑手於指定路線及時間完成活動後，可獲全速跑限定禮品包。 「全速跑」個人組 報名費：$480（票價已包括參與歡樂陣活動） 參加者可獲全速跑限定禮品包 。

「玩樂跑」家庭小朋友首選 跑步同時挑戰創意拼砌 主辦單位特意於「玩樂跑」的路線上設置4個「玩樂站」，參加者可以跑住玩樂高，此組別分別設1公里及3公里的個人及家庭/朋友組，適合大人細路、朋友情侶一同享受其中。 「玩樂跑」個人組報名費：$480 「玩樂跑」家庭/朋友組2人行報名費：$880 （票價已包括參與歡樂陣活動） 參加者可獲玩樂跑限定禮品包。

「歡樂陣」小朋友最愛 盡情玩創大草地 多個集樂高、運動、創意元素於一身的遊戲活動將進駐西九文化區大草地，「歡樂陣」將戶外定向元素融入樂高拼砌活動，包括「暈陀陀障礙賽」及「攀登樂高牆」等，更會設置不同趣怪打卡位及其他鬥智鬥力的樂高遊戲體驗，活動更與CSL合作提供AR任務挑戰。「歡樂陣」同樣設個人及家庭/朋友組，3歲以上小朋友即可參加，每隊參加者可得到此組別限定之摺疊帳蓬乙個。 「歡樂陣」個人組報名費：$300 「歡樂陣」家庭/朋友組2人行報名費：$530 參加者可獲歡樂陣限定禮品包。