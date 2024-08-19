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生活
2024-08-19 19:00:00

開學倒數兩星期！IKEA開學好物推介 書枱勁減$300

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開學倒數兩星期！IKEA開學好物推介 書枱勁減$300

開學倒數兩星期！IKEA開學好物推介 書枱勁減$300

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臨近開學大日子，不單止學生哥要衝線做好暑期功課，家長可能也要幫子女添置不同的家具及產品，讓子女在新學年在舒適的環境下專注學習，務求在新學年成績大進步。IKEA為各位學生和家長預備各種家居及用品，讓學生讀書時可以如虎添翼。

ÖVNING 多功能腳踏  $179.9

腳踏和靠枕可幫助學生維持良好坐姿，改善健康。IKEA的ÖVNING多功能腳踏用途廣泛，可完美承托腰部，令小朋友在書枱前有正確坐姿；腳踏亦可提升小朋友雙腳，確保他們在學習時保持舒適姿勢；多功能腳踏同時可成為靠枕，讓小朋友休閒地躺臥休息。

ÖVNING 多功能腳踏  $179.9

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BÖNSYRSA 清潔套裝 $29.9

檯面上的擦膠碎及垃圾總是令人煩惱。清潔套裝尺寸小巧，特別適合整理檯面上細小的垃圾。特別的湖水綠色更令人難以抗拒。原價$ 39.9的清潔套裝更減至$ 29.9。

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BÖNSYRSA 清潔套裝 $29.9

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NÄVLINGE LED 枱燈 $179.9

NÄVLINGE LED 工作燈是IKEA的新產品，外形簡約，輕鬆融入房間風格。

NÄVLINGE LED 枱燈 $179.9

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VIVALLA 平板電腦座 $99.9

學生經常長時間看書或使用平板電腦，VIVALLA 平板電腦座適合擺放書籍和平板電腦，方便長時間學習使用。

VIVALLA 平板電腦座 $99.9

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ALEX書枱

款式簡約的書枱歷久長新。ALEX書枱原價$1,299，現減價至$999，勁減300蚊！

ALEX書枱

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多款IKEA產品限時優惠折扣

由即日起至 9 月 4 日，IKEA推出多款精選開學必備好物限時優惠，有興趣可到門市或 IKEA 網站（https://www.ikea.com.hk/zh）搜購，為開學季預早準備。

其他減價產品：

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SKÅDIS洞洞板 原價$99.9、減至$ 84.9 LÄKTRA LED工作燈 原價$529.9、減至$449.9 PIPLÄRKA書檯 原價$799.9、減至$ 649.9

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