開學倒數兩星期！IKEA開學好物推介 書枱勁減$300

臨近開學大日子，不單止學生哥要衝線做好暑期功課，家長可能也要幫子女添置不同的家具及產品，讓子女在新學年在舒適的環境下專注學習，務求在新學年成績大進步。IKEA為各位學生和家長預備各種家居及用品，讓學生讀書時可以如虎添翼。

ÖVNING 多功能腳踏 $179.9

腳踏和靠枕可幫助學生維持良好坐姿，改善健康。IKEA的ÖVNING多功能腳踏用途廣泛，可完美承托腰部，令小朋友在書枱前有正確坐姿；腳踏亦可提升小朋友雙腳，確保他們在學習時保持舒適姿勢；多功能腳踏同時可成為靠枕，讓小朋友休閒地躺臥休息。