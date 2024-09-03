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生活
2024-09-03 14:00:00

開學優惠2024｜餐廳品牌推開學日優惠 $1紅豆冰/買漢堡送奶昔/學生9折優惠

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開學優惠2024｜餐廳品牌推開學日優惠 $1紅豆冰/買漢堡送奶昔/學生9折優惠

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9月開學日，多間餐廳品牌都推出飲食優惠，為各位學生送上開學優惠，迎接新學年！現在就搜羅全港各餐廳品牌的開學優惠，想知內文即睇詳請！

開學優惠｜Shake Shack送奶昔/雪糕優惠

Shake Shack即日起推出Back to school限時優惠。

由即日起至9月30日，於香港及澳門任何一間Shake Shack分店收銀櫃檯，出示有效的全日制學生證或教職員卡，凡購買任何漢堡和小食，即可獲贈經典口味奶昔（標準杯）一杯。

此外，即日起至9月30日期間，所有顧客可以優惠價港幣36元，於港澳任何一間Shake Shack分店購買任何一款自家製雪糕甜品一份(單球)（原價港幣42元）。

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開學優惠｜大家樂$1紅豆冰/凍檸樂、免費雞翼

9月2日至30日期間，登記成為學生會員，可於全線分店逢星期一至五(星期六日、公眾假期除外)，茶市期間，在收銀處出示Club 100學生會員卡，可享 $1 購買1杯紅豆冰 / 凍檸檬可口可樂 (12oz)，以及免費送茶市雞翼一隻優惠。

上午11點後，任何套餐2人同行即減$10，更送2杯「雀巢®️呍呢拿味雪糕杯(90毫升)」。

不論幼稚園、小學、中學、大專/大學、兼讀、夜校或補習學校嘅學生，只要有一張有效學生證，就可以申請成為Club 100 學生會員，盡享所有學生獨家優惠。

開學優惠｜鮮芋仙全日制學生9折

鮮芋仙亦推出學生優惠！與各位同學仔一齊迎接新學期，只要出示全日制有效學生證 或 穿著整齊校服就可以享有全單9️折優惠

優惠日期：2024年９月１日起

優惠僅適用於門市購買，外送平台服務恕不適用

此優惠不可與其他優惠同時使用

開學優惠｜鮮芋仙全日制學生9折

開學優惠｜茶木、錦麗、稻埕憑學生證/穿校服減$3

茶木、錦麗、稻埕同時推出「Happy Back to School 返學賞」優惠活動，即日起至9月30日，只要出示有效學生證或穿著校服，於茶木、錦麗及稻埕全線分店惠顧任何主食或套餐，即可享$3折扣優惠！

開學優惠｜茶木、錦麗、稻埕憑學生證/穿校服減$3

開學優惠｜KFC學生餐回歸

KFC學生餐返嚟啦，加堆新登場Q5套餐！

Lunch當然要食好啲補充精力。由今日開始，KFC學生餐回歸，除了原本的Q1-Q4餐外，今次更有全新「Q5 #家鄉雞腿包餐」配搭經典葡撻及免費加大汽水，幫學生們打打「汽」

學生餐，更可以追加其他KFC經典小食：

+$6 追加上校雞寶（3件）或 粗薯條 (普通) /

+$9 追加 巴辣香雞翼 (2)

- 學生餐供應時間為星期一至五11:00am - 5:30pm (公眾假期除外)

- 學生餐限適用於穿著校服或出示有效學生證者

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開學優惠｜譚仔雲南米線食米線送飲品

終於開學喇！譚仔姐姐為各位勤力的同學仔準備學生打氣優惠！

由9月2號開始，只要穿著校服或者出示學生證，到譚仔指定分店並惠顧自選一餸米線或以上米線就可以享受以下優惠：

  1. 免費送罐裝汽水或者冷/熱飲品一杯！  或者
  2. 加$5就可以享豆漿或者特飲一杯，提神醒腦！ 
  3. 加$10仲可以享一人小食一份，紅油青瓜或者麻辣豬耳任你揀！

學生優惠只限以下指定分店提供請按此

開學優惠｜譚仔雲南米線食米線送飲品

開學優惠｜天仁茗茶送鉛筆

由9月1日至9月8日期間，只要身穿校服或出示有效本地學生證明（如：學生證），於香港天仁門市購買茶飲/茶葉，即免費獲贈天仁鉛筆乙枝。

數量有限，送完即止。

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開學優惠｜天仁茗茶送鉛筆

Klook.com

開學優惠｜一粥麵學生9折優惠/免費升級紅豆冰

於平日午/茶市時段，凡穿著校服或出示有效及附相片全日制學生證，即可享全單9折優惠！惠顧任何主食，即額外送紅豆冰一杯，套餐餐飲就可以免費升級做紅豆冰！兩個優惠更可以同時使用。

開學優惠｜一粥麵學生9折優惠/免費升級紅豆冰

開學優惠｜炑八韓烤2人學生餐/送特飲

炑八指定分店推出2人學生餐，以超值價$138即可享用。

主食類：雞扒蛋包飯、烤牛肉蛋包飯、安東汁炸豬扒蓋飯、名品大醬湯配紫菜飯、韓式魚糕湯烏冬

燒肉類：韓式醃漬豬肉拼盤、牛肉滋味組合、蔥蒜牛五花、牛胸腹肉

*只適用於瓊華、黃大仙、沙田分店

優惠價只適用於穿著校服或出示有效學生証者 

推廣期為2024年9月2日至30日

優惠只適用於星期一至日11:30am至4:30pm

另外，凡惠顧午市定食蛋包飯系列或午市燒肉｢牛胸腹肉｣，即送荔枝梳打/柚子檸檬梳打1杯！(不適用於炑八韓烤親子餐廳及炑八Taste)

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開學優惠｜濟州燒肉食堂推學生餐

濟州燒肉食堂為各位同學仔加油，推出6款優惠學生餐，送飲品而且免收加一！

只適用於德福廣場分店

優惠價只適用於穿著校服或出示有效學生証者 

推廣期為2024年9月2日至30日

優惠只適用於星期一至日11:30am至4:30pm

訂座電話：3170 1438

地址：九龍灣偉業街33號德福廣場二期5樓501B號舖Foodeli S1號舖

開學優惠｜濟州燒肉食堂推學生餐

開學優惠｜7CAFÉ+鮮芋仙系列飲品+$1送多杯

9月開學大日子，是時候飲返杯7CAFÉ醒醒神！新學期7CAFÉ爲各位同學仔準備開學驚喜優惠

由即日起至2024年9月8日，買任何7CAFÉ+鮮芋仙系列飲品，加$1就可以多一杯，不論熱飲($20)/凍飲($25)均可！

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開學優惠｜7CAFÉ+鮮芋仙系列飲品+$1送多杯

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