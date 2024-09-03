9月開學日，多間餐廳品牌都推出飲食優惠，為各位學生送上開學優惠，迎接新學年！現在就搜羅全港各餐廳品牌的開學優惠，想知內文即睇詳請！

由即日起至9月30日，於香港及澳門任何一間Shake Shack分店收銀櫃檯，出示有效的全日制學生證或教職員卡，凡購買任何漢堡和小食，即可獲贈經典口味奶昔（標準杯）一杯。

開學優惠｜大家樂$1紅豆冰/凍檸樂、免費雞翼

9月2日至30日期間，登記成為學生會員，可於全線分店逢星期一至五(星期六日、公眾假期除外)，茶市期間，在收銀處出示Club 100學生會員卡，可享 $1 購買1杯紅豆冰 / 凍檸檬可口可樂 (12oz)，以及免費送茶市雞翼一隻優惠。

上午11點後，任何套餐2人同行即減$10，更送2杯「雀巢®️呍呢拿味雪糕杯(90毫升)」。

不論幼稚園、小學、中學、大專/大學、兼讀、夜校或補習學校嘅學生，只要有一張有效學生證，就可以申請成為Club 100 學生會員，盡享所有學生獨家優惠。