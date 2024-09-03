9月開學日，多間餐廳品牌都推出飲食優惠，為各位學生送上開學優惠，迎接新學年！現在就搜羅全港各餐廳品牌的開學優惠，想知內文即睇詳請！
開學優惠｜Shake Shack送奶昔/雪糕優惠
Shake Shack即日起推出Back to school限時優惠。
由即日起至9月30日，於香港及澳門任何一間Shake Shack分店收銀櫃檯，出示有效的全日制學生證或教職員卡，凡購買任何漢堡和小食，即可獲贈經典口味奶昔（標準杯）一杯。
此外，即日起至9月30日期間，所有顧客可以優惠價港幣36元，於港澳任何一間Shake Shack分店購買任何一款自家製雪糕甜品一份(單球)（原價港幣42元）。
開學優惠｜大家樂$1紅豆冰/凍檸樂、免費雞翼
9月2日至30日期間，登記成為學生會員，可於全線分店逢星期一至五(星期六日、公眾假期除外)，茶市期間，在收銀處出示Club 100學生會員卡，可享 $1 購買1杯紅豆冰 / 凍檸檬可口可樂 (12oz)，以及免費送茶市雞翼一隻優惠。
上午11點後，任何套餐2人同行即減$10，更送2杯「雀巢®️呍呢拿味雪糕杯(90毫升)」。
不論幼稚園、小學、中學、大專/大學、兼讀、夜校或補習學校嘅學生，只要有一張有效學生證，就可以申請成為Club 100 學生會員，盡享所有學生獨家優惠。
開學優惠｜鮮芋仙全日制學生9折
鮮芋仙亦推出學生優惠！與各位同學仔一齊迎接新學期，只要出示全日制有效學生證 或 穿著整齊校服就可以享有全單9️⃣折優惠。
優惠日期：2024年９月１日起
優惠僅適用於門市購買，外送平台服務恕不適用
此優惠不可與其他優惠同時使用
開學優惠｜茶木、錦麗、稻埕憑學生證/穿校服減$3
茶木、錦麗、稻埕同時推出「Happy Back to School 返學賞」優惠活動，即日起至9月30日，只要出示有效學生證或穿著校服，於茶木、錦麗及稻埕全線分店惠顧任何主食或套餐，即可享$3折扣優惠！
開學優惠｜KFC學生餐回歸
KFC學生餐返嚟啦，加堆新登場Q5套餐！
放Lunch當然要食好啲補充精力。由今日開始，KFC學生餐回歸，除了原本的Q1-Q4餐外，今次更有全新「Q5 #家鄉雞腿包餐」配搭經典葡撻及免費加大汽水，幫學生們打打「汽」
學生餐，更可以追加其他KFC經典小食：
+$6 追加上校雞寶（3件）或 粗薯條 (普通) /
+$9 追加 巴辣香雞翼 (2件)
- 學生餐供應時間為星期一至五11:00am - 5:30pm (公眾假期除外)
- 學生餐限適用於穿著校服或出示有效學生證者
開學優惠｜譚仔雲南米線食米線送飲品
終於開學喇！譚仔姐姐為各位勤力的同學仔準備學生打氣優惠！
由9月2號開始，只要穿著校服或者出示學生證，到譚仔指定分店並惠顧自選一餸米線或以上米線，就可以享受以下優惠：
- 免費送罐裝汽水或者冷/熱飲品一杯！ 或者
- 加$5就可以享豆漿或者特飲一杯，提神醒腦！
- 加$10仲可以享一人小食一份，紅油青瓜或者麻辣豬耳任你揀！
學生優惠只限以下指定分店提供：請按此
開學優惠｜天仁茗茶送鉛筆
由9月1日至9月8日期間，只要身穿校服或出示有效本地學生證明（如：學生證），於香港天仁門市購買茶飲/茶葉，即免費獲贈天仁鉛筆乙枝。
數量有限，送完即止。
開學優惠｜一粥麵學生9折優惠/免費升級紅豆冰
於平日午/茶市時段，凡穿著校服或出示有效及附相片全日制學生證，即可享全單9折優惠！惠顧任何主食，即額外送紅豆冰一杯，套餐餐飲就可以免費升級做紅豆冰！兩個優惠更可以同時使用。
開學優惠｜炑八韓烤2人學生餐/送特飲
炑八指定分店推出2人學生餐，以超值價$138即可享用。
主食類：雞扒蛋包飯、烤牛肉蛋包飯、安東汁炸豬扒蓋飯、名品大醬湯配紫菜飯、韓式魚糕湯烏冬
燒肉類：韓式醃漬豬肉拼盤、牛肉滋味組合、蔥蒜牛五花、牛胸腹肉
*只適用於瓊華、黃大仙、沙田分店
優惠價只適用於穿著校服或出示有效學生証者
推廣期為2024年9月2日至30日
優惠只適用於星期一至日11:30am至4:30pm
另外，凡惠顧午市定食蛋包飯系列或午市燒肉｢牛胸腹肉｣，即送荔枝梳打/柚子檸檬梳打1杯！(不適用於炑八韓烤親子餐廳及炑八Taste)
開學優惠｜濟州燒肉食堂推學生餐
濟州燒肉食堂為各位同學仔加油，推出6款優惠學生餐，送飲品而且免收加一！
只適用於德福廣場分店
優惠價只適用於穿著校服或出示有效學生証者
推廣期為2024年9月2日至30日
優惠只適用於星期一至日11:30am至4:30pm
訂座電話：3170 1438
地址：九龍灣偉業街33號德福廣場二期5樓501B號舖Foodeli S1號舖
開學優惠｜7CAFÉ+鮮芋仙系列飲品+$1送多杯
9月開學大日子，是時候飲返杯7CAFÉ醒醒神！新學期7CAFÉ爲各位同學仔準備開學驚喜優惠。
由即日起至2024年9月8日，買任何7CAFÉ+鮮芋仙系列飲品，加$1就可以多一杯，不論熱飲($20)/凍飲($25)均可！