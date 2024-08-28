眨眼間，悠長暑假終於進入尾聲，又時候為孩子準備新學年所需用品。臨近開學，市面不少商店均推出開學優惠，以下集齊7大開學優惠，涵蓋書包、文具、返學鞋襪等，低至8折，甚至有折上折優惠，為荷包慳返唔少！

1.AEON

AEON網上購物城即日起至9月8日，設有「Back To School」優惠，多款精選書包背囊低至8折，品牌涵蓋 Gregory 、 PodiaAdenture 、香港護脊書包 Moonrock 、挪威品牌 Beckmann 等，原價近$2,000的Gregory Day背囊現售$1,530，與小朋友親子裝也抵玩！另外門店返學鞋也有折上折優惠，切勿錯過！

2. 教聯會： 晨光文具

教聯會會員／教聯之友推出特別優惠，晨光文具產品專享8折優惠，精選產品包括鉛筆、木顏色、File、文具套裝等，比自行選購平得多！另外A4紙亦有每箱勁減$30的大特價，購買滿5箱亦有免費送貨，在家打印文件或練習給小朋友更方便！

3. AWATO

AWATO即日起至8月31日，設有開學祭「Back to school」優惠，人氣書包品牌包括挪威護脊書包GMTforkids、Herschel、Gregory、Doughnut等低至8折，可到旺角、奧運、九龍灣、杏花邨等4間分店選購心水產品！

4. 一田百貨

除了書包、文具，當然還有返學鞋、內衣等需要選購，一應俱全的百貨公司或者更齊！一田即日起至8月25日設有「一田夏日購物賞」，齊備大量優質、靚價的學童用品，包括不同功能書包、返學鞋、必備文儀用品等，使用指定信用卡一田信用卡、中銀信用卡或以BoC Pay簽賬，更額外加送一田優惠劵/禮劵， 優惠折上折！

5 . 千色Citistore

小朋友最喜歡畫畫塗鴉，好的顏色筆當然重要，Faber-Castell 現於千色Citistore「開學必備特集」，下月3日前都會有一系列推廣優惠，為莘莘學子精選多款顏色文具用品，全場精選貨品8折，另有優惠套裝特價發售，推廣期間更每日都有駐場專員，為大家示範各種繪畫技巧及各式各樣產品，絕對超值！

6.Dr. Kong

說起開學用品，又點少得Dr Kong？即日起至9月10日，到Dr Kong購買鞋款或書包，滿兩件或以上即享8折優惠，買滿$1,200即減$100！買滿$2,000再減$200，開學白襪亦繼續有$99/4包共8對優惠！和朋友仔齊齊買更抵！

7. 開學前Free一Free市集

一到開學要買買買，銀包縮水又想支持環保？可以來逛逛免費市集！環保組織「借嘢」將於8月31日，在大角咀舉行開學前免費市集「開學前Free一Free市集 」，設有大量免費開學用品， 睇啱即可拎走，讓你身體力行支持環保重用。另外亦有免費學生相拍攝、速畫人像服務，以及桌遊、縫紉製作、擴香石等手作分享，有興趣可以參與!

8.日本城迪士尼主題用品

新學年即將來臨，相信不少家長及小朋友正忙於準備開學用品，執齊書包預備上學。日本城為各位學子及父母預備過百款迪士尼主題產品如史迪仔水樽、史迪仔不銹鋼餐具套裝及小熊維尼毛絨筆袋，讓迪士尼不同角色陪你上學去，陪伴上課溫習等時光。

除了上學用品外，日本城亦有預備生活家品給各位父母使用，為生活增添滿滿的儀式感。六款全新設計經典角色陶瓷碗印有迪士尼不同角色，例如括米奇、米妮及唐老鴨等。

由即日起於日本城購買兩件迪士尼精選產品即可享有 85 折優惠！