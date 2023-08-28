開學啦│新學年上學用品大集合！ 護脊書包/文具/返學鞋/午餐盒/書枱

所謂新學年新氣象，家長在新的一年，都忙著幫孩子添購新的上學用品，這個合集齊集了不同商舖重點推介或優惠產品，務求讓各位學生可於開學前選購到最心儀的開學用品！ 開學啦│一田百貨 一田百貨由即日日起至9月5日期間，為家長及學童舉辦「Back to School！一田開學用品祭！楽しい学習！」屆時齊集各種開學必需品，更低至55折發售，方便家長為子女準備開學，讓學童以最佳心態迎接開新學年！

新潮護脊書包獨家優惠

穿著上學裝備齊 開學上課無顧慮

有營早餐最醒神 營養補充添元氣

SKECHERS 兒童返學鞋 美國童裝品牌SKECHERS今年推出BACK TO SCHOOL返學鞋系列，並邀請了元祖級KOL Sue Chang及女兒Jane母女檔宣傳，系列備有SKECHERS Air-Cooled Memory Foam透氣記憶鞋墊，貼合腳形，為足部提供良好承托及高透氣度，長時間穿著都不易感到疲累和焗促，全天候確保雙腳舒適。今次Jane拍攝所穿的經典百搭純黑鞋款，更是女童皮鞋當中經典的MICROSTRIDES款式，配備高抓地力的靈活彈性橡膠大底及吸震中底，曲折性良好同時打造無重輕盈感，鞋身採用DuraLeather合成皮革製造，輕身透氣且耐髒易打理，一抹乾淨，一片式魔術貼設計方便穿著，配合SKECHERS Air-Cooled Memory Foam透氣記憶鞋墊，「扎扎跳」都不覺得疲倦。

KOL Sue Chang與Jane齊為SKECHERS拍攝兒童鞋造型照

另一款UNO LITE男女童返學鞋及運動鞋，搭配Durabuck合成皮革材質，耐髒易打理，橡膠大底配合SKECHERS Air-Cooled Memory Foam透氣記憶鞋墊，讓回彈力提升且輕便舒適，軟硬適中又耐磨，減低對腳部的壓力，輕便舒適。

開學啦│Muji無印良品 即日起至9月10日，無印良品實體店舖及網上商店提供多款學習工具、隨身配件、生活用品及收納用品供選擇，助你開學及整理日常生活。

$15 以下開學好物 各種平價有用的文具，開學必買！

入宿準備 準備各式床上用品、收納用品、個人護理用品及日常生活用品等以迎接大學宿舍生活。

文具小物 準備各式書寫感流暢的筆具、文儀用品及行事曆等，以紀錄新開年的開始。

學習空間 整理家中學習空間，以舒適書桌及椅子提升書房空間感。再配合各式桌上收納用品整理及保持書桌整潔，提升學習專注力。

開學啦│ 英國馬莎 Marks & Spencer 英國馬莎Marks & Spencer (M&S)為莘莘學子提供最佳的上學用品及早餐選擇！M&S隆重推介多款優質穀物，讓每個孩子可以在上學前快速享用營養早餐。另外更準備了一系列高品質衣飾及學習用品，不論在課室學習或戶外遊玩耍樂，都能整天保持靈活舒適，讓學習生活更輕鬆愉快！

完美的重返校園裝束 必備色彩絢麗的背包及午餐盒 M&S為孩子們準備好各式各樣的卡通款式，包括Marvel Avengers™, Minecraft™, Disney Princess™, Peppa Pig™及Spider-Man™ 等等其他款式，為孩子們的小食茶點及午餐增添更多色彩趣味。

開學啦│ IKEA 宜家家居 IKEA於八月捉緊暑假的尾巴，為各位「學生哥」和家長們推介多款學習必備的傢具及產品。不論是8歲還是18歲，IKEA都有合適的書枱和收納用品配合大家的不同需要。簡單添置美觀實用性兼備的家品，便能打造一個煥然一新的睡房或書房。多款專為學童而設的產品更可根據小用家們的成長狀況及使用習慣調教適用的高度和擺放位置等，是名乎其實能夠陪伴孩子成長的耐用家品。舒適的房間環境配合功能性極高的學習工具，以萬全準備迎接新學年的來臨，全力協助各位同學們發展無限潛能！

完備學習區域 協助小學階段學童身心靈全面發展 六至十二歲是學童成長的黃金期，著重全方位的學習和生活體驗。除了基本的書本知識外，孩子們亦可透過嘗試製作手工藝，以及從玩具和遊戲發展潛能。IKEA推出多款適合學童使用的傢具用品，將兒童房間和書房打造成舒適便利的個人空間，讓他們盡情學習、進行創作和度過遊戲玩樂時光，無時無刻都能發揮自己的小宇宙。小朋友同時可學會保持枱面整潔, 清理不同的擦膠碎和小雜物, 保持清潔的好習慣。當中精選家品更配合兒童成長期需要，可根據小用家的高度進行適當調節，讓他們養成端正坐姿習慣，陪伴著孩子茁壯成長。

多變實用學習空間 中學階段自由發展無限制 中學時段是孩子們學業上的衝刺期，修讀的科目增多，課業亦漸趨繁重，需要投放更多時間去完成功課和溫習，以應付不同測驗考試。而房間和書房就變成他們長時間奮鬥的地方，同時也是學生們享受課餘獨處時刻，和與好友相聚的愜意空間。另外，中學生需要兼顧學校課程及補習，教科書和筆記自然堆積如山。IKEA多款傢具家品特別為他們而設，提供更多學習配套，並完善房間收納系統，為學生們締造乾淨整潔的多用途生活園地。另有推出多款小型家品配件，完美貼合青少年網上學習及互動交流需要，於全能發展的道路上自然暢通無阻。

全新輕便傢具 個性化宿舍工作空間立即擁有 「大學五件事」以「住宿舍」最為令人期待，於全新校舍環境與初相識的同學一同學習，全情投入不同社群，開展多姿多彩的校園生活，實在令眾多學生津津樂道。IKEA全新系列傢具不但能為你好好粉飾家中睡房，同時能成為你的好「Roommate」——輕便傢具可以靈活收納，解決宿舍空間不足的煩惱，讓你有更多位置與室友相聚活動；實用家品更可為你豐富的學習生活帶來無限便利，提升學習意欲和效率，自然輕鬆取得好成績！

開學啦│ Victorinox 開學季將至，無論在本地或出外開學，如何在千篇一律的校園造型中突圍而出建構個人風格？實用型格兼備的背嚢或袋款相信可以幫到您！Victorinox 為您精選三個以創新思維設計的高功能性系列，讓您輕鬆應付回歸校園的一切需求。三大系列包括時尚輕巧的Altmont Original、保護性及容量兼備的Touring 2.0。當然少不了其他開學必備法寶推介，萬勿錯過。

輕巧之選Altmont Original 書包過重是普遍學生共同面對的煩惱。想要減輕重擔首要由「書包」本身開始。Altmont Original 系列共有五款背囊，包括纖巧手提式、揭蓋式手提式、直向拉鏈手提電腦背囊、電腦背囊以及經典背囊。全線背囊採用全新智能物料製造而成，總重量保持在 1 KG或以下，為書包減重踏出第一步。

Touring 2.0 Touring作為Victorinox經典系列，升級2.0後將堅韌物料及靈活設計完美結合。防潑水面料製成及於選定口袋上提供塗層拉鏈，加上大部份產品都配有可拆式防潑水袋，令系列防風雨功能極高。系列中擁有單車燈附加裝置Commuter背囊、可擴展式間隔的Traveller 背囊和最輕量級的City 日常背囊以及手提電腦保護袋，可應付對上學有不同需求的您。運動型的您更可以選購Sports旅行袋，外形簡約俐落，內部空間寬裕，是運動日的最佳拍檔。全線系列包袋提供墨黑與岩石灰兩種顏色，正面展示超大 Cross & Shield 商標和採用綴有品牌標誌紅色陽極氧化拉鏈頭，充滿設計感與都市感。