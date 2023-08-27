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生活
2023-08-27 23:54:11

開學啦│新學年上學用品大集合！

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開學啦│新學年上學用品大集合！

開學啦│新學年上學用品大集合！

所謂新學年新氣象，家長在新的一年，都忙著幫孩子添購新的上學用品，這個合集齊集了不同商舖重點推介或優惠產品，務求讓各位學生可於開學前選購到最心儀的開學用品！

開學啦│一田百貨

一田百貨由即日日起至95日期間，為家長及學童舉辦「Back to School！一田開學用品祭！楽しい学習！」屆時齊集各種開學必需品，更低至55折發售，方便家長為子女準備開學，讓學童以最佳心態迎接開新學年！

新潮護脊書包獨家優惠

附有雙面口袋的Beckmann護脊書包內置S型護脊鋁片，受加拿大脊醫學會推薦，有助減少脊椎的負擔，會以9折發售。 附有雙面口袋的Beckmann護脊書包內置S型護脊鋁片，受加拿大脊醫學會推薦，有助減少脊椎的負擔，會以9折發售。 Millton護脊書包合符人體工學，含雙軸護脊背架、穩重胸帶和減重腰帶，可減輕負重對脊骨的壓力，會以85折發售。 Millton護脊書包合符人體工學，含雙軸護脊背架、穩重胸帶和減重腰帶，可減輕負重對脊骨的壓力，會以85折發售。

穿著上學裝備齊 開學上課無顧慮

Disney 雨傘及雨褸既實用又不失可愛，在下雨天時用心情格外歡愉，雨褸輕便之外更附送外袋，絕不怕雨水沾濕書本。 Disney 雨傘及雨褸既實用又不失可愛，在下雨天時用心情格外歡愉，雨褸輕便之外更附送外袋，絕不怕雨水沾濕書本。 Disney 雨傘及雨褸既實用又不失可愛，在下雨天時用心情格外歡愉，雨褸輕便之外更附送外袋，絕不怕雨水沾濕書本。 Kinghealth童裝黑皮鞋及運動鞋採用Nano Pro創新納米科技，具有優越的抗水性、抗油性、抗污性及抗菌性，讓鞋隻保持透氣及具有除臭功能。 Sanrio童裝卡通棉質背心採用棉柔材質，親膚透氣好穿。 Kinghealth童裝黑皮鞋及運動鞋採用Nano Pro創新納米科技，具有優越的抗水性、抗油性、抗污性及抗菌性，讓鞋隻保持透氣及具有除臭功能。 Kinghealth童裝黑皮鞋及運動鞋採用Nano Pro創新納米科技，具有優越的抗水性、抗油性、抗污性及抗菌性，讓鞋隻保持透氣及具有除臭功能。 Sanrio童裝卡通棉質背心採用棉柔材質，親膚透氣好穿。 Sanrio童裝卡通棉質背心採用棉柔材質，親膚透氣好穿。 Sketto精選小童八達通手錶款式時尚，多款卡通人物供選擇，配備基本手錶功能、防水設計及不設按金的八達通功能，方便小朋友日常乘搭交通工具。 Sketto精選小童八達通手錶款式時尚，多款卡通人物供選擇，配備基本手錶功能、防水設計及不設按金的八達通功能，方便小朋友日常乘搭交通工具。 Stories童裝雨褸及圍裙手袖由香港本地自家品牌設計，貼心考慮用家需要，輕巧又方便攜帶的童裝雨褸配備書包摺位設計，最適合小朋友上學時使用。 Stories童裝雨褸及圍裙手袖由香港本地自家品牌設計，貼心考慮用家需要，輕巧又方便攜帶的童裝雨褸配備書包摺位設計，最適合小朋友上學時使用。 雞仔嘜緻美棉系列的短袖、背心、內褲及平腳馬底褲使用優質純棉布料，既吸汗又透氣，達到國際紡織品安全性的標準，有效減低小孩穿後敏感的情況。 雞仔嘜緻美棉系列的短袖、背心、內褲及平腳馬底褲使用優質純棉布料，既吸汗又透氣，達到國際紡織品安全性的標準，有效減低小孩穿後敏感的情況。

有營早餐最醒神 營養補充添元氣

Blackmores兒童醒腦專注咀嚼丸為6合1配方，提供DHA、膽鹼、鐵和鋅等，全方位輔助小朋友大腦、眼睛和神經系統發育，讓小朋友贏在起路線上！ 卡樂B穀物早餐既方便又有營養，不論是杏仁朱古力味還是黑豆大豆發芽玄米味，都香脆可口層次豐富。 卡樂B穀物早餐既方便又有營養，不論是杏仁朱古力味還是黑豆大豆發芽玄米味，都香脆可口層次豐富。 野村梳打餅家庭裝口感鬆化香脆，特別添加牛奶鈣成份，讓小朋友可以在食零食時都可以補充部份鈣質需求，是下午茶的絕佳選擇！

開學啦│Muji無印良品

即日起至910日，無印良品實體店舖及網上商店提供多款學習工具、隨身配件、生活用品及收納用品供選擇，助你開學及整理日常生活

$15以下開學好物

各種平價有用的文具，開學必買！

PP電線儲存盒 HK$15 亞加力膠紙座 HK$12 兩用鉛筆蓋 HK$7 植林木筆記簿 行事表 HK$9 塗改筆 HK$15 擦膠 HK$7

入宿準備

準備各式床上用品、收納用品、個人護理用品及日常生活用品等以迎接大學宿舍生活。

PE儲物│採用輕巧柔軟的聚乙烯素材製成，具良好防水性，適用於浴室。HK$88–$168 PE儲物│採用輕巧柔軟的聚乙烯素材製成，具良好防水性，適用於浴室。HK$88–$168 PE儲物│採用輕巧柔軟的聚乙烯素材製成，具良好防水性，適用於浴室。HK$88–$168 PE儲物│採用輕巧柔軟的聚乙烯素材製成，具良好防水性，適用於浴室。HK$88–$168 PE儲物│採用輕巧柔軟的聚乙烯素材製成，具良好防水性，適用於浴室。HK$88–$168 PE儲物│採用輕巧柔軟的聚乙烯素材製成，具良好防水性，適用於浴室。HK$88–$168 PE儲物│採用輕巧柔軟的聚乙烯素材製成，具良好防水性，適用於浴室。HK$88–$168 PE儲物│採用輕巧柔軟的聚乙烯素材製成，具良好防水性，適用於浴室。HK$88–$168 木梳 HK$58–$78 木梳 HK$58–$78 木梳 HK$58–$78 沐浴用品 HK$28–$68 沐浴用品 HK$28–$68 洗水棉質床上布藝(枕袋/床笠/被套)│布料經洗水加工，觸感柔軟，令睡眠時更感舒適。HK$28–$320 洗水棉質床上布藝(枕袋/床笠/被套)│布料經洗水加工，觸感柔軟，令睡眠時更感舒適。HK$28–$320 洗水棉質床上布藝(枕袋/床笠/被套)│布料經洗水加工，觸感柔軟，令睡眠時更感舒適。HK$28–$320 洗水棉質床上布藝(枕袋/床笠/被套)│布料經洗水加工，觸感柔軟，令睡眠時更感舒適。HK$28–$320 棉質單人毛巾被 優惠價：HK$128 (原價：HK$180 / $250) 棉質單人毛巾被 優惠價：HK$128 (原價：HK$180 / $250) 棉質單人毛巾被 優惠價：HK$128 (原價：HK$180 / $250) 棉質單人毛巾被 優惠價：HK$128 (原價：HK$180 / $250) 聚酯棉麻儲物│布料內側經塗層加工，耐用度高且易於清潔。不使用時可摺疊收藏，節省收納空間。另有附拉鏈款式，有助避免內藏物件沾上灰塵。HK$45–$198 聚酯棉麻儲物│布料內側經塗層加工，耐用度高且易於清潔。不使用時可摺疊收藏，節省收納空間。另有附拉鏈款式，有助避免內藏物件沾上灰塵。HK$45–$198 聚酯棉麻儲物│布料內側經塗層加工，耐用度高且易於清潔。不使用時可摺疊收藏，節省收納空間。另有附拉鏈款式，有助避免內藏物件沾上灰塵。HK$45–$198 聚酯棉麻儲物│布料內側經塗層加工，耐用度高且易於清潔。不使用時可摺疊收藏，節省收納空間。另有附拉鏈款式，有助避免內藏物件沾上灰塵。HK$45–$198 聚酯棉麻儲物│布料內側經塗層加工，耐用度高且易於清潔。不使用時可摺疊收藏，節省收納空間。另有附拉鏈款式，有助避免內藏物件沾上灰塵。HK$45–$198

文具小物

準備各式書寫感流暢的筆具、文儀用品及行事曆等，以紀錄新開年的開始。

PP筆盒│透明設計，可輕易看到內存物品。適合放放置筆、擦膠、便條紙等零散小物，保持筆盒整潔。優惠價：九折 (HK$11–$18) (原價：HK$12–$20) PP筆盒│透明設計，可輕易看到內存物品。適合放放置筆、擦膠、便條紙等零散小物，保持筆盒整潔。優惠價：九折 (HK$11–$18) (原價：HK$12–$20) PP筆盒│透明設計，可輕易看到內存物品。適合放放置筆、擦膠、便條紙等零散小物，保持筆盒整潔。優惠價：九折 (HK$11–$18) (原價：HK$12–$20) PP筆盒│透明設計，可輕易看到內存物品。適合放放置筆、擦膠、便條紙等零散小物，保持筆盒整潔。優惠價：九折 (HK$11–$18) (原價：HK$12–$20) 精選上質紙行事曆│內附由2023年8月開始的月曆、週曆及記事頁等，方便管理日程及記錄重要事項，讓生活更整潔有條理。優惠價：七折 (HK$23–$55) (原價：HK$32–$78) 精選上質紙行事曆│內附由2023年8月開始的月曆、週曆及記事頁等，方便管理日程及記錄重要事項，讓生活更整潔有條理。優惠價：七折 (HK$23–$55) (原價：HK$32–$78) 精選上質紙行事曆│內附由2023年8月開始的月曆、週曆及記事頁等，方便管理日程及記錄重要事項，讓生活更整潔有條理。優惠價：七折 (HK$23–$55) (原價：HK$32–$78) 精選上質紙行事曆│內附由2023年8月開始的月曆、週曆及記事頁等，方便管理日程及記錄重要事項，讓生活更整潔有條理。優惠價：七折 (HK$23–$55) (原價：HK$32–$78) 六角形六色原子筆│將6色的原子筆集合於一支原子筆，方便外出時使用。HK$38 尼龍網狀船型筆袋連分隔│採用輕巧的尼龍素材製成，可輕易看見內存物品。備有內方便使用。優惠價：八折 (HK$28) (原價：HK$35) 尼龍網狀船型筆袋連分隔│採用輕巧的尼龍素材製成，可輕易看見內存物品。備有內方便使用。優惠價：八折 (HK$28) (原價：HK$35) 尼龍網狀船型筆袋連分隔│採用輕巧的尼龍素材製成，可輕易看見內存物品。備有內方便使用。優惠價：八折 (HK$28) (原價：HK$35) 尼龍網狀船型筆袋連分隔│採用輕巧的尼龍素材製成，可輕易看見內存物品。備有內方便使用。優惠價：八折 (HK$28) (原價：HK$35) 按壓式螢光筆│方便單手使用的按壓式螢光筆，備有替芯供更換。HK$12 按壓式螢光筆│方便單手使用的按壓式螢光筆，備有替芯供更換。HK$12 按壓式螢光筆│方便單手使用的按壓式螢光筆，備有替芯供更換。HK$12 按壓式螢光筆│方便單手使用的按壓式螢光筆，備有替芯供更換。HK$12 按壓式螢光筆│方便單手使用的按壓式螢光筆，備有替芯供更換。HK$12 揭蓋式啫喱筆10色│備有10種顏色及附有夾鏈袋，方便攜帶外出使用。揭蓋式筆桿配以0.5mm啫喱筆替芯，適合於行事曆等書寫小型字體。HK$75 揭蓋式啫喱筆10色│備有10種顏色及附有夾鏈袋，方便攜帶外出使用。揭蓋式筆桿配以0.5mm啫喱筆替芯，適合於行事曆等書寫小型字體。HK$75 揭蓋式啫喱筆10色│備有10種顏色及附有夾鏈袋，方便攜帶外出使用。揭蓋式筆桿配以0.5mm啫喱筆替芯，適合於行事曆等書寫小型字體。HK$75 揭蓋式啫喱筆10色│備有10種顏色及附有夾鏈袋，方便攜帶外出使用。揭蓋式筆桿配以0.5mm啫喱筆替芯，適合於行事曆等書寫小型字體。HK$75 揭蓋式啫喱筆0.5mm 10支裝(黑色/藍色) │配以順滑啫喱筆替芯，書寫時流暢順滑。內附10枝可換芯揭蓋式啫喱筆。優惠價：七折 (HK$49) (原價：HK$70) 揭蓋式啫喱筆0.5mm 10支裝(黑色/藍色) │配以順滑啫喱筆替芯，書寫時流暢順滑。內附10枝可換芯揭蓋式啫喱筆。優惠價：七折 (HK$49) (原價：HK$70) 植林木紙橫間筆記簿 - 5本裝│使用螢光筆或原子筆書寫時，墨水不易穿透紙張；備有不同顏色的書脊，方便分辨各科筆記。HK$22 植林木紙橫間筆記簿 - 5本裝│使用螢光筆或原子筆書寫時，墨水不易穿透紙張；備有不同顏色的書脊，方便分辨各科筆記。HK$22 植林木紙橫間筆記簿 - 5本裝│使用螢光筆或原子筆書寫時，墨水不易穿透紙張；備有不同顏色的書脊，方便分辨各科筆記。HK$22 視窗螢光筆│筆尖設有小視窗，讓使用時可清晰看見下方文字，準確標記重點。HK$10 視窗螢光筆│筆尖設有小視窗，讓使用時可清晰看見下方文字，準確標記重點。HK$10 視窗螢光筆│筆尖設有小視窗，讓使用時可清晰看見下方文字，準確標記重點。HK$10 視窗螢光筆│筆尖設有小視窗，讓使用時可清晰看見下方文字，準確標記重點。HK$10 視窗螢光筆│筆尖設有小視窗，讓使用時可清晰看見下方文字，準確標記重點。HK$10

學習空間

整理家中學習空間，以舒適書桌及椅子提升書房空間感。再配合各式桌上收納用品整理及保持書桌整潔，提升學習專注力。

MDF儲物│以木製纖維作素材，堅固且不易彎曲，耐用性高；和諧色調，自然融入生活空間。HK$55–$250 MDF儲物│以木製纖維作素材，堅固且不易彎曲，耐用性高；和諧色調，自然融入生活空間。HK$55–$250 MDF儲物│以木製纖維作素材，堅固且不易彎曲，耐用性高；和諧色調，自然融入生活空間。HK$55–$250 MDF儲物│以木製纖維作素材，堅固且不易彎曲，耐用性高；和諧色調，自然融入生活空間。HK$55–$250 MDF儲物│以木製纖維作素材，堅固且不易彎曲，耐用性高；和諧色調，自然融入生活空間。HK$55–$250 MDF儲物│以木製纖維作素材，堅固且不易彎曲，耐用性高；和諧色調，自然融入生活空間。HK$55–$250 MDF儲物│以木製纖維作素材，堅固且不易彎曲，耐用性高；和諧色調，自然融入生活空間。HK$55–$250 MDF儲物│以木製纖維作素材，堅固且不易彎曲，耐用性高；和諧色調，自然融入生活空間。HK$55–$250 MDF儲物│以木製纖維作素材，堅固且不易彎曲，耐用性高；和諧色調，自然融入生活空間。HK$55–$250 PP文件格│有助整齊存放各式文件、書籍及其他形狀不一的物件，為桌面帶來整齊統一的視覺效果。備有半透明及灰白色供選擇。優惠價：八折 (HK$7–$84) (原價：HK$8–$105) PP文件格│有助整齊存放各式文件、書籍及其他形狀不一的物件，為桌面帶來整齊統一的視覺效果。備有半透明及灰白色供選擇。優惠價：八折 (HK$7–$84) (原價：HK$8–$105) PP文件格│有助整齊存放各式文件、書籍及其他形狀不一的物件，為桌面帶來整齊統一的視覺效果。備有半透明及灰白色供選擇。優惠價：八折 (HK$7–$84) (原價：HK$8–$105) PP文件格│有助整齊存放各式文件、書籍及其他形狀不一的物件，為桌面帶來整齊統一的視覺效果。備有半透明及灰白色供選擇。優惠價：八折 (HK$7–$84) (原價：HK$8–$105) PP文件格│有助整齊存放各式文件、書籍及其他形狀不一的物件，為桌面帶來整齊統一的視覺效果。備有半透明及灰白色供選擇。優惠價：八折 (HK$7–$84) (原價：HK$8–$105) PP文件格│有助整齊存放各式文件、書籍及其他形狀不一的物件，為桌面帶來整齊統一的視覺效果。備有半透明及灰白色供選擇。優惠價：八折 (HK$7–$84) (原價：HK$8–$105) PP文件格│有助整齊存放各式文件、書籍及其他形狀不一的物件，為桌面帶來整齊統一的視覺效果。備有半透明及灰白色供選擇。優惠價：八折 (HK$7–$84) (原價：HK$8–$105) PP文件格│有助整齊存放各式文件、書籍及其他形狀不一的物件，為桌面帶來整齊統一的視覺效果。備有半透明及灰白色供選擇。優惠價：八折 (HK$7–$84) (原價：HK$8–$105) 亞加力儲物│亞加力素材具高透明度，讓內存物件一目了然，方便取用。保持桌面整潔，有助提升工作及學習效率。優惠價：八折 (HK$7–$256) (原價：HK$8–$320) 亞加力儲物│亞加力素材具高透明度，讓內存物件一目了然，方便取用。保持桌面整潔，有助提升工作及學習效率。優惠價：八折 (HK$7–$256) (原價：HK$8–$320) 亞加力儲物│亞加力素材具高透明度，讓內存物件一目了然，方便取用。保持桌面整潔，有助提升工作及學習效率。優惠價：八折 (HK$7–$256) (原價：HK$8–$320) 亞加力儲物│亞加力素材具高透明度，讓內存物件一目了然，方便取用。保持桌面整潔，有助提升工作及學習效率。優惠價：八折 (HK$7–$256) (原價：HK$8–$320) 亞加力儲物│亞加力素材具高透明度，讓內存物件一目了然，方便取用。保持桌面整潔，有助提升工作及學習效率。優惠價：八折 (HK$7–$256) (原價：HK$8–$320) 亞加力儲物│亞加力素材具高透明度，讓內存物件一目了然，方便取用。保持桌面整潔，有助提升工作及學習效率。優惠價：八折 (HK$7–$256) (原價：HK$8–$320) 亞加力儲物│亞加力素材具高透明度，讓內存物件一目了然，方便取用。保持桌面整潔，有助提升工作及學習效率。優惠價：八折 (HK$7–$256) (原價：HK$8–$320) 亞加力儲物│亞加力素材具高透明度，讓內存物件一目了然，方便取用。保持桌面整潔，有助提升工作及學習效率。優惠價：八折 (HK$7–$256) (原價：HK$8–$320) 亞加力儲物│亞加力素材具高透明度，讓內存物件一目了然，方便取用。保持桌面整潔，有助提升工作及學習效率。優惠價：八折 (HK$7–$256) (原價：HK$8–$320) 亞加力儲物│亞加力素材具高透明度，讓內存物件一目了然，方便取用。保持桌面整潔，有助提升工作及學習效率。優惠價：八折 (HK$7–$256) (原價：HK$8–$320)

開學啦│英國馬莎Marks & Spencer

英國馬莎Marks & Spencer (M&S)為莘莘學子提供最佳的上學用品及早餐選擇！M&S隆重推介多款優質穀物，讓每個孩子可以在上學前快速享用營養早餐。另外更準備了一系列高品質衣飾及學習用品，不論在課室學習或戶外遊玩耍樂，都能整天保持靈活舒適，讓學習生活更輕鬆愉快！

完美的重返校園裝束 必備色彩絢麗的背包及午餐盒

M&S為孩子們準備好各式各樣的卡通款式，包括Marvel Avengers, Minecraft, Disney Princess, Peppa Pig™及Spider-Man 等等其他款式，為孩子們的小食茶點及午餐增添更多色彩趣味。

Disney Princess™ 背囊 T72/6012D $249 Marvel™ 背囊 T72/6107F $279 五件裝純棉圓點素色背心（2 至 14 歲）T71/1232V $149 五件裝高棉舒柔平腳內褲 （5 至 16 歲） T71/1429V $149 五對裝 Minecraft™ 學校襪子 T64/2064S $129 五對裝及膝鈎花襪 T64/8038 $129 牛仔花卉圖案工人裙套裝（2 至 8 歲） T77/3709E $349 男生標準直腳額外增長款長褲（2 至 16 歲） T76/4632L $149-$199 純棉平織布褶邊短褲（2 至 8 歲）T77/3614E $199 純棉短袖連帽衫（2 至 8 歲） T88/5702M $199

美好的學習日由M&S全新改良的穀物早餐開始！

全新穀物系列由專業早餐產品開發團隊經多次嘗試及測試所研發，在設計時考慮到每位家庭成員的需要，確保每位都可以享受到適合自己而又美味的早餐。健康美味的早餐系列加入了水果高纖麥麩片和精選焦糖乾果果仁麥片等高纖維及高蛋白質的選擇，以及珍寶蘇格蘭燕麥粥、粟米片和古全麥餅泡芙等廣受歡迎的經典食品。

Eat Well珍寶蘇格蘭燕麥粥 $30 Eat Well山核桃燕麥粥 $69 Eat Well高蛋白質朱古力脆燕麥片 $69 Eat Well蘋果香芒汁(200ml) $33 Eat Well蘋果黑加侖子汁(200ml) $33 全新穀物系列 杏子夾心穀物早餐 $49 玉米片 $39 Eat Well古全麥餅泡芙 $39 穀物燕麥圈 $39

開學啦│IKEA宜家家居

IKEA於八月捉緊暑假的尾巴，為各位「學生哥」和家長們推介多款學習必備的傢具及產品。不論是8歲還是18歲，IKEA都有合適的書枱和收納用品配合大家的不同需要。簡單添置美觀實用性兼備的家品，便能打造一個煥然一新的睡房或書房。多款專為學童而設的產品更可根據小用家們的成長狀況及使用習慣調教適用的高度和擺放位置等，是名乎其實能夠陪伴孩子成長的耐用家品。舒適的房間環境配合功能性極高的學習工具，以萬全準備迎接新學年的來臨，全力協助各位同學們發展無限潛能！

完備學習區域  協助小學階段學童身心靈全面發展

六至十二歲是學童成長的黃金期，著重全方位的學習和生活體驗。除了基本的書本知識外，孩子們亦可透過嘗試製作手工藝，以及從玩具和遊戲發展潛能。IKEA推出多款適合學童使用的傢具用品，將兒童房間和書房打造成舒適便利的個人空間，讓他們盡情學習、進行創作和度過遊戲玩樂時光，無時無刻都能發揮自己的小宇宙。小朋友同時可學會保持枱面整潔, 清理不同的擦膠碎和小雜物, 保持清潔的好習慣。當中精選家品更配合兒童成長期需要，可根據小用家的高度進行適當調節，讓他們養成端正坐姿習慣，陪伴著孩子茁壯成長。

外型精美的BÖNSYRSA清潔套裝，設計小巧，不佔地方。小型掃把小朋友也可以使用，簡單掃走寫字檯上的擦膠碎和進行手工藝後剩下的紙碎和垃圾，保持檯面清潔，亦能讓他們養成乾淨整齊的生活好習慣。$39.9 FUBBLA LED工作燈經多次測試檢驗，是適合3-14歲兒童使用的便攜式兒童燈具。產品電壓低，沒有銳邊、細小零件、灼熱表面、開口和掛鈎設計，十分安全。LED 工作燈可隨意調校照明位置，適合做功課、畫畫和做手工時使用，全面協助孩子發展潛能。$329.9 GLIS連蓋箱可將小朋友常用的文具、小物品及美勞用具好好分類存放，箱子可以疊高，節省擺放空間。顏色可愛的連蓋箱亦適合放置飾物，成為女孩子的小小首飾箱。$29.9 PIPLÄRKA成長型書檯能夠陪伴學童整個小學時期，適合身高115厘米至180厘米的小朋友使用，有五種高度選擇，可以按需要隨時調校檯腳高度。書檯不但提供學習的空間，更能成為學童的專屬畫架——檯面可調校斜度，用來畫畫和做手工藝都很合適。產品同時擁有軟邊圓角設計，貼心細節減少小朋友因碰撞而發生危險的機會。原價 $899 特價$699 PIPLÄRKA成長型書檯能夠陪伴學童整個小學時期，適合身高115厘米至180厘米的小朋友使用，有五種高度選擇，可以按需要隨時調校檯腳高度。書檯不但提供學習的空間，更能成為學童的專屬畫架——檯面可調校斜度，用來畫畫和做手工藝都很合適。產品同時擁有軟邊圓角設計，貼心細節減少小朋友因碰撞而發生危險的機會。原價$899 特價$699 6至12歲的小朋友活潑好動，學習之餘亦需要給予他們時間玩耍「放電」。TROFAST貯物組合連箱是協助兒童房間收納的必備傢具，好好收納，自然能夠騰出更多空間讓他們盡情耍樂。產品包含有穩固木櫃框和和輕巧膠箱，讓小朋友輕易將貯物箱拉出及搬動，學習自行收納整理玩具。矮身貯物箱配合兒童的身高，方便他們拿取及整理物品，加固後更能防止櫃身翻倒，保障兒童在房間獨處時的自身家居安全。原價$409 特價$369 6至12歲的小朋友活潑好動，學習之餘亦需要給予他們時間玩耍「放電」。TROFAST貯物組合連箱是協助兒童房間收納的必備傢具，好好收納，自然能夠騰出更多空間讓他們盡情耍樂。產品包含有穩固木櫃框和和輕巧膠箱，讓小朋友輕易將貯物箱拉出及搬動，學習自行收納整理玩具。矮身貯物箱配合兒童的身高，方便他們拿取及整理物品，加固後更能防止櫃身翻倒，保障兒童在房間獨處時的自身家居安全。原價$409 特價$369 符合人體工學的工作環境有助改善健康、提升創造力、專注和學習能力。而ÖVNING多功能腳踏用途廣泛，正正能改善兒童學習環境——完美承托腰部，令小朋友在書檯前有正確的坐姿；腳踏亦可提升小朋友雙腳，確保他們在學習時保持舒適的姿勢；多功能腳踏同時可成為靠枕，讓小朋友休閒地躺臥休息，發展個人興趣。$179.9 符合人體工學的工作環境有助改善健康、提升創造力、專注和學習能力。而ÖVNING多功能腳踏用途廣泛，正正能改善兒童學習環境——完美承托腰部，令小朋友在書檯前有正確的坐姿；腳踏亦可提升小朋友雙腳，確保他們在學習時保持舒適的姿勢；多功能腳踏同時可成為靠枕，讓小朋友休閒地躺臥休息，發展個人興趣。$179.9

多變實用學習空間 中學階段自由發展無限制  

中學時段是孩子們學業上的衝刺期，修讀的科目增多，課業亦漸趨繁重，需要投放更多時間去完成功課和溫習，以應付不同測驗考試。而房間和書房就變成他們長時間奮鬥的地方，同時也是學生們享受課餘獨處時刻，和與好友相聚的愜意空間。另外，中學生需要兼顧學校課程及補習，教科書和筆記自然堆積如山。IKEA多款傢具家品特別為他們而設，提供更多學習配套，並完善房間收納系統，為學生們締造乾淨整潔的多用途生活園地。另有推出多款小型家品配件，完美貼合青少年網上學習及互動交流需要，於全能發展的道路上自然暢通無阻。

踏入中學階段，更換一張簡約實用的書桌，配合實用收納組合，能夠為學生提供更便利的學習環境。MICKE書檯(原價$ 899.9 特價$ 799.9)搭配MICKE活動抽屜組合，兩者高度相同，能夠有效延伸檯面，擺放筆記、書本及電子設備，增加學習空間。MICKE活動抽屜組合擁有多個抽屜，有助收納，設防拉脫裝置，可防止抽屜全開後跌落，更可按不同需要調整層板，有效善用貯物空間。只需花費$1400，便能購置兩款家品，以優惠價錢打造最佳學習角落。 踏入中學階段，更換一張簡約實用的書桌，配合實用收納組合，能夠為學生提供更便利的學習環境。MICKE書檯(原價$ 899.9 特價$ 799.9)搭配MICKE活動抽屜組合，兩者高度相同，能夠有效延伸檯面，擺放筆記、書本及電子設備，增加學習空間。MICKE活動抽屜組合擁有多個抽屜，有助收納，設防拉脫裝置，可防止抽屜全開後跌落，更可按不同需要調整層板，有效善用貯物空間。只需花費$1400，便能購置兩款家品，以優惠價錢打造最佳學習角落。 後疫症時代，線上課程開始盛行，而學生們也鼓勵上網學習課外知識，他們使用平板電腦的機會自然會增加。MÖJLIGHET 耳機/平板電腦架全面配合學生們網上學習需要，將平板電腦斜放，保持良好坐姿，維持脊椎健康。產品同時為你把耳筒、手機和平板電腦，整齊收納放好，方便你隨時移動這些學習器具。$29.9 後疫症時代，線上課程開始盛行，而學生們也鼓勵上網學習課外知識，他們使用平板電腦的機會自然會增加。MÖJLIGHET 耳機/平板電腦架全面配合學生們網上學習需要，將平板電腦斜放，保持良好坐姿，維持脊椎健康。產品同時為你把耳筒、手機和平板電腦，整齊收納放好，方便你隨時移動這些學習器具。$29.9 SKÅDIS洞洞板套裝是集合告示板、貯物空間和裝飾品的房間必備產品。利用洞洞板及各種配件，學生們能輕鬆展示心愛的物品，同時將細小和零散的物件放置好，讓房間保持得整整齊齊。此外，洞洞板可以掛上備忘錄、學習筆記和腦圖等，幫助學生消化課堂內容。$39.9 NÄVLINGE LED工作燈的外觀簡約，可融入房間佈置風格, 讓學生們自由打造具個人風格的生活小園地。工作燈提供聚焦光線，設有活動燈臂及燈頭，方便你自行調校光線方向，締造明亮工作環境，同時根據自己喜好，營造最佳學習氛圍。原價$199.9 特價179.9 中學課程講求自律學習，同時青少年與同學互動交流增加。ÖVNING 桌上屏風連間隔有效為你建立專注學習的個人空間，適用於在房間和朋友進行小組學習，同時可以到客飯廳溫習，一邊與家人連繫，一邊自修。桌上屏風摺疊收起，方便攜帶，外出到咖啡廳等公共空間工作亦能專心。產品附有小間隔和彈性綁帶，讓學生可以整齊收納書檯的文具。$99.99 中學課程講求自律學習，同時青少年與同學互動交流增加。ÖVNING 桌上屏風連間隔有效為你建立專注學習的個人空間，適用於在房間和朋友進行小組學習，同時可以到客飯廳溫習，一邊與家人連繫，一邊自修。桌上屏風摺疊收起，方便攜帶，外出到咖啡廳等公共空間工作亦能專心。產品附有小間隔和彈性綁帶，讓學生可以整齊收納書檯的文具。$99.99

全新輕便傢具 個性化宿舍工作空間立即擁有

「大學五件事」以「住宿舍」最為令人期待，於全新校舍環境與初相識的同學一同學習，全情投入不同社群，開展多姿多彩的校園生活，實在令眾多學生津津樂道。IKEA全新系列傢具不但能為你好好粉飾家中睡房，同時能成為你的好「Roommate——輕便傢具可以靈活收納，解決宿舍空間不足的煩惱，讓你有更多位置與室友相聚活動；實用家品更可為你豐富的學習生活帶來無限便利，提升學習意欲和效率，自然輕鬆取得好成績

BILLY書架一直是IKEA的人氣熱賣家品。全新推出的窄身高度組合可獨立使用，適用於有限空間，亦可組成大型的貯物架，讓宿生根據宿舍房型進行調整。窄身層板有助你善用牆身的細小空間，完美貼合宿舍有限位置。書架組裝拆卸容易，方便學期完結搬宿舍時搬運。$379 FAGNING可攜式檯邊掛鈎的水松碗收納細小配件，能夠保持宿舍房間整齊，東西不散亂。金屬掛鈎方便掛起手袋和背包，更可收納配件如：手機帶、學生證掛帶等，趕時間出門時也能一秒找到所需用品。掛鈎能塞進水松碗底下變成扁平，方便隨身攜帶，帶到圖書館、自修室使用。$49.9 FAGNING可攜式檯邊掛鈎的水松碗收納細小配件，能夠保持宿舍房間整齊，東西不散亂。金屬掛鈎方便掛起手袋和背包，更可收納配件如：手機帶、學生證掛帶等，趕時間出門時也能一秒找到所需用品。掛鈎能塞進水松碗底下變成扁平，方便隨身攜帶，帶到圖書館、自修室使用。$49.9 FLOTTILJ 檯燈燈頭位置可轉動，要看書或工作時可以將燈頭向下照射，亦可以將燈頭轉向上成為晚間宿舍氛圍燈，避免燈光太刺眼，方便遷就室友作息時間。檯燈設計輕巧，適用於細小空間及方便移動至所需位置，用作床上或桌上閱讀學習的照明均可。$69.9 FLOTTILJ 檯燈燈頭位置可轉動，要看書或工作時可以將燈頭向下照射，亦可以將燈頭轉向上成為晚間宿舍氛圍燈，避免燈光太刺眼，方便遷就室友作息時間。檯燈設計輕巧，適用於細小空間及方便移動至所需位置，用作床上或桌上閱讀學習的照明均可。$69.9 GLADHÖJDEN 升降式工作檯無需連接電源，移動方便，可隨時移到房間角落位置， 增加宿舍室內空間感。工作檯使用氣壓彈簧讓你輕鬆調較高度，可坐著或站著工作，配合NILSERIK升降凳使用，應付學期尾的繁重課業或工作之餘，又可以給身體伸展的機會，提升工作效率。特深檯面提供寬闊的工作空間，並讓你與電腦螢幕保持合適的距離，守護眼睛健康。升降式工作檯不設櫃桶，檯底可防置背包、小型家電、收納箱等，為細小房間騰出活動空間。$699.9 GLADHÖJDEN 升降式工作檯無需連接電源，移動方便，可隨時移到房間角落位置， 增加宿舍室內空間感。工作檯使用氣壓彈簧讓你輕鬆調較高度，可坐著或站著工作，配合NILSERIK升降凳使用，應付學期尾的繁重課業或工作之餘，又可以給身體伸展的機會，提升工作效率。特深檯面提供寬闊的工作空間，並讓你與電腦螢幕保持合適的距離，守護眼睛健康。升降式工作檯不設櫃桶，檯底可防置背包、小型家電、收納箱等，為細小房間騰出活動空間。$699.9 GLADHÖJDEN 升降式工作檯無需連接電源，移動方便，可隨時移到房間角落位置， 增加宿舍室內空間感。工作檯使用氣壓彈簧讓你輕鬆調較高度，可坐著或站著工作，配合NILSERIK升降凳使用，應付學期尾的繁重課業或工作之餘，又可以給身體伸展的機會，提升工作效率。特深檯面提供寬闊的工作空間，並讓你與電腦螢幕保持合適的距離，守護眼睛健康。升降式工作檯不設櫃桶，檯底可防置背包、小型家電、收納箱等，為細小房間騰出活動空間。$699.9

開學啦│Victorinox

開學季將至，無論在本地或出外開學，如何在千篇一律的校園造型中突圍而出建構個人風格？實用型格兼備的背嚢或袋款相信可以幫到您！Victorinox 為您精選三個以創新思維設計的高功能性系列，讓您輕鬆應付回歸校園的一切需求。三大系列包括時尚輕巧的Altmont Original、保護性及容量兼備的Touring 2.0。當然少不了其他開學必備法寶推介，萬勿錯過。

輕巧之選Altmont Original

書包過重是普遍學生共同面對的煩惱。想要減輕重擔首要由「書包」本身開始。Altmont Original 系列共有五款背囊，包括纖巧手提式、揭蓋式手提式、直向拉鏈手提電腦背囊、電腦背囊以及經典背囊。全線背囊採用全新智能物料製造而成，總重量保持在 1 KG或以下，為書包減重踏出第一步。

Victorinox_Altmont Original Standard Backpack_black_HK$890 Victorinox_Altmont Original Standard Backpack_black_HK$890 Victorinox_Altmont Original Standard Backpack_black_HK$890 Victorinox_Altmont Original Standard Backpack_black_HK$890 Victorinox_Altmont Original Standard Backpack_HK$890 Victorinox_Altmont Original Standard Backpack_HK$890 Victorinox_Altmont Original Standard Backpack_HK$890 Victorinox_Altmont Original Standard Backpack_HK$890 Victorinox_Altmont Original Vertical-Zip Laptop Backpack_HK$1,390 Victorinox_Altmont Original Vertical-Zip Laptop Backpack_HK$1,390 Victorinox_Altmont Original Vertical-Zip Laptop Backpack_HK$1,390 Victorinox_Altmont Original Vertical-Zip Laptop Backpack_HK$1,390 Victorinox_Altmont Original Vertical-Zip Laptop Backpack_HK$1,390 Victorinox_Altmont Original Vertical-Zip Laptop Backpack_HK$1,390

Touring 2.0

Touring 作為 Victorinox 經典系列，升級 2.0後將堅韌物料及靈活設計完美結合。防潑水面料製成及於選定口袋上提供塗層拉鏈，加上大部份產品都配有可拆式防潑水袋，令系列防風雨功能極高。系列中擁有單車燈附加裝置Commuter背囊 、可擴展式間隔的Traveller 背囊和最輕量級的City日常背囊以及手提電腦保護袋，可應付對上學有不同需求的您。運動型的您更可以選購Sports旅行袋，外形簡約俐落，內部空間寬裕，是運動日的最佳拍檔。

Victorinox_Touring 2.0 City Daypack_Black_HK$2,290 Victorinox_Touring 2.0 City Daypack_Black_HK$2,290 Victorinox_Touring 2.0 City Daypack_Black_HK$2,290 Victorinox_Touring 2.0 City Daypack_Black_HK$2,290 Victorinox_Touring 2.0 City Daypack_Black_HK$2,290 Victorinox_Touring 2.0 City Daypack_Stone Grey_HK$2,290 Victorinox_Touring 2.0 City Daypack_Stone Grey_HK$2,290 Victorinox_Touring 2.0 City Daypack_Stone Grey_HK$2,290 Victorinox_Touring 2.0 City Daypack_Stone Grey_HK$2,290 Victorinox_Touring 2.0 City Daypack_Stone Grey_HK$2,290
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