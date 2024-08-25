開學準備｜6招開學前準備必殺技 同採購物資/帶家庭相 助孩子適應新身份

新學年即將開始，小朋友轉換新環境，不論是第一次上幼稚園，還是升讀小學，對他們來說都可能是一種壓力！作成家長，到底可以如何為他們做好準備，幫助他們身心靈都能更融入校園呢？不用頭痕，以下介紹6招開學前準備貼士，從生活入手為小朋友打定底，自然能減低他們對新環境的不適應，也能舒緩父母對新學年開始的焦慮！

第一招：陪孩子到新學校周圍逛逛

對首次上幼稚園或讀小學的小朋友來說，容易對陌生、未知的環境感到抗拒，家長不妨趁開學前的周末，提早帶孩子到新校園外的周圍環境走走，邊逛邊告訴他們，未來要在這裡上學，也可透露上學期間的時間表等。讓他們從中熟悉校園環境外，也可以了解未來家中到學校的接送交通路線，打定底，有定心理準備！

第二招：一同採購上學用品

第三招：齊齊貼上姓名貼

第四招：調整作息

第五招：準備玩偶或家庭相