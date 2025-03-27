開學用品清單｜幼稚園/小學生執齊書包上學 女學生記得要帶呢樣

開學在即，不單小朋友要衝線做好暑期功課，家長都要為子女準備好上學用品。但上學用品這麼多，難免有時候會執漏嘢。一於跟著am730上學物品checklist執書包，就不怕執漏嘢啦！

幼稚園上學用品清單： 幼稚園學生自理能力與小學生不一樣，未必能夠自己收拾書包，準備好即將來臨的開學日，通常家長需要為他們準備好所有上學用品。

幼兒預防接種卡或幼兒健康手冊影本 小朋友長高速度快，家長要留意校服尺寸是否適合小朋友，過大或過細會影響小朋友行動。 上學鞋襪，要留意學校校服要求購買。 有蓋水杯 牙刷 茶點用小餐盒 換洗的內衣褲、尿片 學生相。某些學校已為學生安排學生相拍攝服務，家長需留意學校安排。 預先為小朋友的水杯及小毛巾等個人物品寫上姓名，以免混淆其他同學的用品。 口罩 午睡時間用的枕頭、被子及床單等 有些幼稚園開學前會列出開學用品清單，清楚寫明物品及其規範，家長亦可參照幼稚園的清單收拾。

小學用品清單： 高年級學生已具備自理能力，家長可放手讓小朋友自己執書包。而低年級的學生可能需要家長從旁協助。家長買校服時要選擇適合小朋友尺寸的校服、黑皮鞋及白色運動鞋。可留意學校儀容要求，需要時帶小朋友上學前理髮。

筆袋及文具，可準備約5支鉛筆。 視藝用品（彩色筆 、蠟筆、剪刀 、膠水、白膠漿、膠紙） 疫苗接種記錄卡影本 餐具及餐墊 水樽，可選擇輕身的水樽，避免書包過重。 紙巾/手巾仔 姓名貼，可預先在個人物品如鉛筆上貼上。 學生相。某些學校已為學生安排學生相拍攝服務，家長需留意學校安排。 輕便雨傘，9月仍有機會打風。 口罩、消毒用品 衞生巾。現時不少小學生較早熟，可在書包放上一兩片衞生巾，以備不時之需。家長亦可預先教導女孩子如何使用衞生巾。