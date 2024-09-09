開學｜上課昏昏欲睡、難集中？營養師教食奧米加3脂肪酸補腦護眼 日常煮食用1物即可輕鬆攝取 告別暑假後遺（附食譜推介）

每年9月都是家長和小朋友最忙碌的月份。事關開學月，小朋友們要告別暑假的放鬆心情，重拾規律的作息和生活習慣。不過，剛開學，小朋友未必能夠立即適應校園生活，家長最擔心莫過於上課時小朋友難集中精神，甚至打嗑睡，影響學習進度。其實除了安排小朋友晚上早點休息外，營養師Annie Lee 李杏榆就指，家長可從飲食方面著手，適當為小朋友補充奧米加3脂肪酸，可以促進腦部和眼睛發展，提升日間專注和認知力，亦有助預防眼睛乾澀等情況。 食用油同樣補充得到 牛油果油適合小朋友 提起奧米加3脂肪酸，很多時大家會馬上想起深海魚類，例如最常接觸到的三文魚。然而，不少家長會擔心深海魚會出現污染及含重金屬問題，加上日常飲食難以「日日煮，日日食」。Annie表示，日常煮食會用到的食用油，如芥花籽油、牛油果油、橄欖油、大豆油和亞麻籽油等其實都含有奧米加3脂肪酸。

營養師Annie Lee 李杏榆指，日常煮食會用到的食用油其實都含有奧米加3脂肪酸，當中牛油果油便是適合小朋友的選擇。

當中，牛油果油特別適合小朋友食用，因為它不僅含有健康的脂肪酸，有助於小朋友腦部發展，並幫助提高注意力和集中力。同時，牛油果油富含抗氧化物質，如類胡蘿蔔素中的葉黃素和玉米黃素，以及維他命E，這些成分有助於促進小朋友眼睛和視力的健康發展。隨著開學後，小朋友需要長時間閱讀、做功課，並且頻繁使用電子產品，難免會受到藍光的影響，而牛油果油的營養正好為他們提供一層天然的保護屏障。

初榨牛油果芥花籽油 有齊奧米加3、6、9脂肪酸 現時市面上有一款初榨牛油果芥花籽油， 這款油不僅富含牛油果油的奧米加9脂肪酸，還包含芥花籽油的奧米加3和6脂肪酸。這樣的組合有助於身體均衡攝取3種不飽和脂肪酸，避免過量攝取某一種營養，從而促進小朋友的健康成長，確保他們獲得更全面的營養。 與此同時，初榨牛油果芥花籽油對大人健康同樣有正面影響。值得注意的是，奧米加3脂肪酸是無法在人體自行合成，必須從飲食中攝取。這種脂肪酸有助降低心血管疾病發病風險。此外，初榨牛油果芥花籽油富含單元不飽和脂肪酸，適量攝取有助平衡血液中的好膽固醇（高密度脂蛋白 HDL）和壞膽固醇（低密度脂蛋白 LDL）的比例，進一步促進心血管健康。 保腦護眼、維持心血管健康食譜：三文魚粟米蛋炒飯

三文魚粟米炒飯 （2人份量） 食材： 急凍三文魚柳 1件

三色飯（白米、紅米、小米）1.5碗

蛋3隻

急凍粟米半碗

洋蔥半個

蒜頭2瓣

獅球嘜初搾牛油果芥花籽油 3湯匙 做法： 三色飯先煮好，放涼待用； 三文魚柳解凍，洗淨，印乾水份； 洋蔥和蒜頭切粒； 燒熱鑊，下1湯匙油，炒香蔥蒜； 加入粟米粒，炒熟，盛起待用； 三文魚不用下油，慢火煎香一邊，反至另一邊煎香，期間用鑊鏟將三文魚壓碎，盛起待用； 燒熱鑊，下2湯匙油，炒三色飯至熱，加入蛋漿，炒至乾身後，加入三文魚碎和粟米粒炒勻； 加入鹽調味，上碟即可。

營養師Annie Lee 李杏榆