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生活
2024-08-30 18:26:30

開學｜返學用品checklist 執齊書包預備上學 女學生記得要帶呢樣

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開學｜返學用品checklist 執齊書包預備上學 女學生記得要帶呢樣
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開學在即，不單小朋友要衝線做好暑期功課，家長都要為子女準備好上學用品。但上學用品這麼多，難免有時候會執漏嘢。一於跟著am730上學物品checklist執書包，就不怕執漏嘢啦！

開學在即，不知道各位小朋友準備好上學未？

幼稚園上學用品清單：

幼稚園學生自理能力與小學生不一樣，未必能夠自己收拾書包，準備好即將來臨的開學日，通常家長需要為他們準備好所有上學用品。

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  1. 幼兒預防接種卡或幼兒健康手冊影本
  2. 小朋友長高速度快，家長要留意校服尺寸是否適合小朋友，過大或過細會影響小朋友行動。
  3. 上學鞋襪，要留意學校校服要求購買。
  4. 有蓋水杯
  5. 牙刷
  6. 茶點用小餐盒
  7. 換洗的內衣褲、尿片
  8. 學生相。某些學校已為學生安排學生相拍攝服務，家長需留意學校安排。
  9. 預先為小朋友的水杯及小毛巾等個人物品寫上姓名，以免混淆其他同學的用品。
  10. 口罩
  11. 午睡時間用的枕頭、被子及床單等

有些幼稚園開學前會列出開學用品清單，清楚寫明物品及其規範，家長亦可參照幼稚園的清單收拾。

小學用品清單：

高年級學生已具備自理能力，家長可放手讓小朋友自己執書包。而低年級的學生可能需要家長從旁協助。家長買校服時要選擇適合小朋友尺寸的校服、黑皮鞋及白色運動鞋。可留意學校儀容要求，需要時帶小朋友上學前理髮。 

  1. 筆袋及文具，可準備約5支鉛筆。
  2. 視藝用品（彩色筆 、蠟筆、剪刀 、膠水、白膠漿、膠紙） 
  3. 疫苗接種記錄卡影本
  4. 餐具及餐墊
  5. 水樽，可選擇輕身的水樽，避免書包過重。
  6. 紙巾/手巾仔
  7. 姓名貼，可預先在個人物品如鉛筆上貼上。
  8. 學生相。某些學校已為學生安排學生相拍攝服務，家長需留意學校安排。
  9. 輕便雨傘，9月仍有機會打風。
  10. 口罩、消毒用品
  11. 衞生巾。現時不少小學生較早熟，可在書包放上一兩片衞生巾，以備不時之需。家長亦可預先教導女孩子如何使用衞生巾。

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