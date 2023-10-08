開幕優惠｜APITA全新開幕 感謝祭超過30項優惠 +$5換米/$18滋味福袋

「APITA UNY狂歡感謝祭」於即日起至10月31日舉行，期間將會推出多重優惠和慶祝活動，包括消費滿指定金額全單92折、加購價$5換購1公斤金鳳米、$18滋味福袋等，勢必令所有顧客大滿足！
酒部優惠｜即日起至10月31日
1. 榮光富士 愛山 無濾過生原酒720毫升 優惠價 $399（原價$438）
2. 七賢星之輝有氣清酒720毫升 優惠價 $599（原價$678）
3. 獺祭 三割九分 純米大吟釀1,800毫升 優惠價 $499（原價$548）
凡購買日本清酒/日本燒酎三支或以上，可享額外88折
美食優惠
LUNA CAKE｜即日起至10月18日
1. 惠顧5吋北海道雙層芝士蛋糕/ 北海道牛乳卷/ 贅沢朱古力卷/ 巴斯克芝士蛋糕送$50現金券2張
2. 各款日本菓子品牌旗下朱古力產品自選3件貨品 (Luna系列除外)正價85折
3. 正價購買任何cafe THE SUN LIVES HERE 牧場牛奶樽裝芝士蛋糕買3送1
KYOTO EXPRESS COFFEE｜即日起至10月18日
掛耳包體驗套裝 (掛耳包1個 及 日本陶瓷杯1隻) 優惠價 $68/套
SHANGHEE ELITE (上稀園) ｜即日起至10月31日
1. 葡澳小杏餅（烏龍茶/伯爵茶/玫瑰/辣椒/原味/咖啡） 買4送1
2. 上稀禮盒 (蝴蝶酥+千層酥+小杏餅+葡國辣魚系列) 優惠價 $298/盒（原價$388）
Enjoy Deli｜即日起至10月18日
1. 購買STURIA魚子醬送STURIA精美貝母匙及魚子醬專用開罐器
2. 各款甜品買3送1
Suki bowl｜即日起至10月18日
1. 鐵板蒜片牛柳粒 優惠價 $48/份 (原價$68)
2. 日式鰻魚飯 優惠價 $58/碗 (原價$78)
3. 三文魚沙律 優惠價 $38/份 (原價$48)
10月19日至10月31日：
1. 咖哩雜錦海鮮飯 優惠價 $48/盒 (原價$56)
2. 親子飯 優惠價 $38 (原價$48)
3. 日式燒原條星斑魚優惠價 $78/條 (原價$98)
悅の味｜即日起至10月18日
各款泰式燒春雞 優惠價 $58/隻 (原價$68)
10月19日至10月31日：
脆皮鹹豬手 優惠價 $78/隻 (原價$108)
紀文｜即日起至10月17日
日本炸魚餅 $35/4件
炸薯餅 $30/3件 (原價$12/件)
開幕祭優惠大放送 加購價$5換米 期間限定$18滋味福袋
為慶祝APITA超級市場全新開幕，APITA亦準備了多重優惠，務求令每一位來臨的顧客都可以買到心頭好。當中包括消費滿$200全單即享92折、買滿$250即可以$5換購1公斤金鳳米、CU APP會員可以$18購買原價$113的滋味福袋、以優惠價換購輕鬆小熊產品等。
全場92折
日期：即日起至10月8日
詳情：單一消費滿$200或以上，即享92折
**優惠受條款及細則約束
「CU APP會員專享」：$18滋味福袋
日期：即日起
詳情：CU APP會員於店內任何消費即可以$18購買滋味福袋乙個 (原價$113)，限售500個，售完即止
換領地點：超級市場收銀台
1公斤金鳳米換購活動
日期：即日起至10月10日
詳情：單一消費滿$250，可以 $5換購1公斤金鳳米乙包，每張單據最多換領3包，換完即止
換領地點：超級市場收銀台
如欲了解APITA UNY狂歡感謝祭及超級市場開幕推介歡迎瀏覽優惠詳情