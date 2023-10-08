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生活
2023-10-08 16:59:31

開幕優惠｜APITA全新開幕 感謝祭超過30項優惠 +$5換米/$18滋味福袋

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開幕優惠｜APITA全新開幕 感謝祭超過30項優惠 +$5換米/$18滋味福袋

開幕優惠｜APITA全新開幕 感謝祭超過30項優惠 +$5換米/$18滋味福袋

APITA UNY狂歡感謝祭」於即日起至10月31日舉行，期間將會推出多重優惠和慶祝活動，包括消費滿指定金額全單92折、加購價$5換購1公斤金鳳米、$18滋味福袋等，勢必令所有顧客大滿足

酒部優惠｜即日起至1031

1. 榮光富士 愛山 無濾過生原酒720毫升 優惠價 $399（原價$438

2. 七賢星之輝有氣清酒720毫升 優惠價 $599（原價$678

3. 獺祭 三割九分 純米大吟釀1,800毫升 優惠價 $499（原價$548

凡購買日本清酒/日本燒酎三支或以上，可享額外88

酒部優惠｜即日起至10月31日

酒部優惠｜即日起至10月31日

優惠

LUNA CAKE｜即日起至1018

1. 惠顧5吋北海道雙層芝士蛋糕/ 北海道牛乳卷/ 贅沢朱古力卷/ 巴斯克芝士蛋糕$50現金2

2. 各款日本菓子品牌旗下朱古力產品自選3件貨品 (Luna系列除外)正價85

3. 正價購買任何cafe THE SUN LIVES HERE 牧場牛奶樽裝芝士蛋糕買3送1

KYOTO EXPRESS COFFEE｜即日起至1018

掛耳包體驗套裝 (掛耳包1 日本陶瓷杯1) 優惠價 $68/

SHANGHEE ELITE (上稀園) 即日起至1031

1. 澳小杏餅（烏龍茶/伯爵茶/玫瑰/辣椒/原味/咖啡） 41

2. 上稀禮盒 (蝴蝶酥+千層酥+小杏餅+葡國辣魚系列) 優惠價 $298/（原價$388

Enjoy Deli即日起至1018

1. STURIA魚子醬STURIA精美貝母匙及魚子醬專用開罐器

2. 各款甜品買31

Suki bowl即日起至1018

1. 鐵板蒜片牛柳粒 優惠價 $48/ (原價$68)

2. 日式鰻魚飯 優惠價 $58/ (原價$78)

3. 文魚沙律 優惠價 $38/ (原價$48)

1019日至1031

1. 咖哩雜錦海鮮飯 優惠價 $48/ (原價$56)

2. 親子飯 優惠價 $38 (原價$48)

3. 日式燒原條星斑魚優惠價 $78/ (原價$98)

悅の味｜即日起至1018

各款泰式燒春雞 優惠 $58/ (原價$68)

1019日至1031

脆皮鹹豬手 優惠 $78/ (原價$108)

即日起至10月17

日本炸魚餅 $35/4

炸薯餅 $30/3 (原價$12/)

雲集超過100款由世界各地引入的優質食材，包括歐洲芝士、風乾火腿、西式風乾臘腸、魚子醬、法國鴨鵝肝產品等。 提供中西式美食，主打烤焗料理。 致力提供品質上乘、講究工藝的日本咖啡及掛耳包，集合近30個人氣品牌，包括主打「From Seed to Cup」概念及多款優質獲獎咖啡豆的Unir Coffee；於京都Tripadvisor上咖啡店排名第一的Kurasu Kyoto。 創立於2010年，是首間將美味獨特的北海道雙層芝士蛋糕引進香港的品牌。嚴選最上盛的材料，絕不添加任何增味劑，堅持每日新鮮人手限量製作，同時搜羅日本各地的優質芝士蛋糕和極緻精巧的甜品菓子，以日本的芝士文化及和菓子魅力讓客人體驗不一樣的味蕾幸福和滿足。 2010年於澳門創立，結合葡澳風味同時緊貼潮流，帶來別具特色的杏仁酥、鴨蛋卷、葡澳小杏餅等。 日式及韓式速食專櫃，主打即點即製熱騰騰日式便當、煮物、韓式飯卷、炸雞及小食。 不定期轉換各地美食，新鮮即製。

開幕祭優惠大放送 加購價$5換米 期間限定$18滋味福袋

為慶祝APITA超級市場全新開幕，APITA亦準備了多重優惠，務求令每一位來臨的顧客都可以買到心頭好。當中包括消費滿$200全單即享92折、買滿$250即可以$5換購1公斤金鳳米、CU APP會員可以$18購買原價$113的滋味福袋、以優惠價換購輕鬆小熊產品等。

消費滿$200全單即享92折 「CU APP會員專享」：$18滋味福袋 1公斤金鳳米換購活動

全場92

日期：即日起108

詳情：單一消費滿$200或以上，即享92

**優惠受條款及細則約束

「CU APP會員專享」：$18滋味福

日期：即日起

情：CU APP會員於店內任何消費即可以$18購買滋味福袋乙 (原價$113)限售500，售完即止

換領地點：超級市場收銀台

1公斤金鳳米換購活

日期：即日起至1010

詳情：單一消費滿$250，可以 $5換購1公斤金鳳米乙包，每張單據最多換領3，換完即止

換領地點：超級市場收銀台

如欲了解APITA UNY狂歡感謝祭及超級市場開幕推介歡迎瀏覽優惠詳情

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