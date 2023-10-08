開幕優惠｜APITA全新開幕 感謝祭超過30項優惠 +$5換米/$18滋味福袋

開幕祭 優惠大放送 加購價 $5 換米 期間限定 $18 滋味 福袋

為慶祝APITA超級市場全新開幕，APITA亦準備了多重優惠，務求令每一位來臨的顧客都可以買到心頭好。當中包括消費滿$200全單即享92折、買滿$250即可以$5換購1公斤金鳳米、CU APP會員可以$18購買原價$113的滋味福袋、以優惠價換購輕鬆小熊產品等。