開幕祭優惠│点寿司元朗又新店開幕祭 限定の味三文魚籽瀑布卷及逾20款壽司料理優惠！

由即日起開展為期一個月的「点寿司元朗又新街店開幕祭」，將有超過20款的壽司及定食，於指定日子內會提供不同的精彩優惠，更可親嚐極震撼的期間限定「三文魚籽瀑布卷」！

開幕祭驚喜優惠源源不絕

点寿司鮮選各式新鮮食材，依循傳統日式料理師傅對烹調食物的嚴謹和細心的態度，添加創意及獨特的風格，製作出各款揉合了地道風味和現代創新元素的日式料理，無論是壽司、炸物、小食和甜點等，都令人感到驚喜無窮，食慾大增！而在為期數週的「点寿司元朗又新街店開幕祭」，精選了超過20款的壽司及定食，分別於指定的日期內以優惠價發售！更有萬勿錯過期間限定品──三文魚籽瀑布卷！以多件青瓜小卷為基調，鋪上三文魚腩、吞拿魚、油甘魚，再配上滿滿的小柱貝、飛魚子和三文魚籽，為味覺及視覺帶來雙重衝擊！