開幕祭優惠│点寿司元朗又新店開幕祭 限定の味三文魚籽瀑布卷及逾20款壽司料理優惠！

由即日起開展為期一個月的「点寿司元朗又新街店開幕祭」，將有超過20款的壽司及定食，於指定日子內會提供不同的精彩優惠，更可親嚐極震撼的期間限定「三文魚籽瀑布卷」！
開幕祭驚喜優惠源源不絕
点寿司鮮選各式新鮮食材，依循傳統日式料理師傅對烹調食物的嚴謹和細心的態度，添加創意及獨特的風格，製作出各款揉合了地道風味和現代創新元素的日式料理，無論是壽司、炸物、小食和甜點等，都令人感到驚喜無窮，食慾大增！而在為期數週的「点寿司元朗又新街店開幕祭」，精選了超過20款的壽司及定食，分別於指定的日期內以優惠價發售！更有萬勿錯過期間限定品──三文魚籽瀑布卷！以多件青瓜小卷為基調，鋪上三文魚腩、吞拿魚、油甘魚，再配上滿滿的小柱貝、飛魚子和三文魚籽，為味覺及視覺帶來雙重衝擊！
「点寿司元朗又新街店開幕祭」精選優惠料理
當中包括有19cm長的蒜鹽烤大頭蝦；惹味甘香的蒜蓉烤青口；集合多款人氣經典壽司刺身的極上「滿」足盛；鋪滿濃郁蟹膏、蟹肉和蟹籽的極鮮蟹天丼，一次過滿足蟹迷需要；擁有絕配脂肪比例、入口即溶的中拖羅三品食卓；香口滋味的炸蝦火灸壽司定食；層次感十足的蜜桃脆脆粒芭菲，品嚐酸甜多汁的蜜桃同時感受軟綿順滑的芭菲和脆脆的口感碰撞！加上適逢点寿司周年祭，消費滿$300更會獲贈点寿司全新限量版MT帆布袋乙個。
元朗又新店 （將於2023年7月14日正式開幕）
地址：元朗又新街56號置富中心1至3號舖地下
查詢電話：2169 0284
營業時間：上午11時30分 至 晚上9時30分