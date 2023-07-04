開心購物節｜香港開心購物節 送逾15億元禮遇 估價遊戲贏$20,000崇光購物禮券

香港零售管理協會由即日起至8月31日舉辦「香港開心購物節-食玩買返晒嚟」，聯同近150個品牌、合共約6,000間零售商舖參與，帶來價值逾15億元禮遇！是次活動獲得崇光百貨、百佳、星巴克、麥當勞、CSL及萬寧為白金贊助，連同約150個零售業品牌，派發4大不同主題禮遇。 香港開心購物節｜送出逾 15 億元禮遇 「香港開心購物節」共推出3大禮遇：包括體驗式禮遇、免費禮遇及購物禮遇，消費者除可獲購物折扣、減價或贈品等優惠外，本港零售商更大派超過130萬份免費禮品，包括100萬張免費5G亞太漫遊通行證、10萬杯咖啡、1萬個巨無霸、逾1,000份超市現金券和健與美保健產品等。

所有購物禮遇有效期為即日至8月31日，每兩周會重點推廣不同主題，首先登場的是即日至7月13日推出的百貨家電、最新最強「體驗式禮遇」，參與品牌及商戶包括百貨公司、 傢俬、家電品牌。 6月30日至7月13日：「百貨家電、最新最強」包括百貨公司、 傢俬、家電品牌。 7月14日至7月27日：「超級便利、港好滋味」包括超級市場、便利店、 咖啡名酒及餐廳食肆。 7月28日至8月10日：「智能潮物、珠光寶氣」包括手機電玩、 潮流品味、 眼鏡手袋、珠寶鐘錶。 8月11日至8月24日：「健美養生、扮靚變身」包括個人健美保健、蔘茸海味、化妝美顏、衣物鞋履。

香港開心購物節崇光超市食玩買遊戲

香港開心購物節｜崇光超市食玩買遊戲 於2023年7月7日至30日期間，凡於崇光銅鑼灣店B2/F購物最高金額及最多次數的2位SOGO Rewards會員(每次購物須滿$200)，即獲邀參加於2023年8月13日舉行之「香港開心購物節崇光超市食玩買」遊戲，在10分鐘內於崇光超市選購貨品，貨品價值最接近$4,888的參賽者可贏取所選購之貨品，以及$20,000崇光購物禮券；另1位參賽者亦可獲得選購之貨品及$5,000崇光購物禮券。選購之貨品價值以2023年8月13日遊戲當天為準。贏取的貨品價值最多為$4,888。

香港開心購物節｜崇光百貨玩夏啦大抽獎 另外更有「崇光百貨玩夏啦大抽獎」活動，由即日至8月29日期間，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店店內，或網店單一購物賺取每200基本積分，即可自動參加「玩夏啦大抽獎」1次，有機會贏取SOGO Rewards 20,000,000額外積分(價值$100,000，名額1位)。購物愈多，中獎機會愈大。

香港開心購物節｜ AlipayHK 應用程式搶免費禮券 只需於指定日期內，於AlipayHK應用程式內的搶券頁面，即可以「先搶先得」形式獲得免費禮券。搶劵活動於每日中午12時開始，數量有限，送完即止。

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