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生活
2023-04-24 19:40:22

開心香港｜全港戲院日 4.29一日限定$30睇戲 一文睇清預售詳情/限買票數/ 戲院院線

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全港戲院日｜全港戲院日 4.29一日限定$30睇戲 一文睇清預售詳情/限買票數/ 戲院院線

全港戲院日｜全港戲院日 4.29一日限定$30睇戲 一文睇清預售詳情/限買票數/ 戲院院線

財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、民政及青年事務局局長麥美娟及香港旅遊發展局總幹事程鼎一，今日出席「開心香港」記者會，宣布4月至8月連串全新活動，包括本周六（429日）舉行的全港戲院日，當天全港戲院劃一票價$30，到全港商業戲院觀賞各類型公開放映的電影，藉此鼓勵更多香港市民購票入場觀賞電影。

全港戲院日｜購票詳情

4.29一日限定的$30戲票，將於427日早上11時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。若於戲院票房購票，每人每次最多購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。「全港戲院日」當日，貴賓院將不提供餐飲。首場長者及長者早場優惠低於港幣$30將維持不變，將不設長者、小童及學生優惠，票價劃一港幣$30(包場及特備節目除外)。其餘換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠，在當日亦不適用。

全港戲院日｜戲院院線

當日活動適用於全港商業戲院，包括 ACX [email protected]北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、Lumen Cinema、寶石戲院、MCL院線、新寶院線和新光戲院。

全港戲院日｜電影格式

$30優惠適用於各種電影類別格式，包括4DXCGS LASERCGS THX ULTIMATED BOXDOLBY ATMOSFXIMAXIMAX with LASERLUXEMX4DONYX REAL D CINEMA SCREEN X 格式。

全港戲院日詳情

日期：2023429 (星期六)

購票日期：2023427

購票時間：早上11

價錢：$30

查詢電話：25763833

常見問題：

問：全港戲院日何時舉行？

答：全港戲院日將於4月29日舉行……詳盡內容

問：全港戲院日適用於哪些戲院及院線？

答：全港戲院日活動適用於全港商業戲院，包括 ACX [email protected]北角匯、百老匯院線……詳盡內容

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