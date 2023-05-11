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2023-05-11 15:30:00

開架美妝｜ettusais日系法式花漾妝容 簡單幾步化出粉紅漸層妝/暖日橘子妝

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開架美妝｜ettusais日系法式花漾妝容 簡單幾步化出粉紅漸層妝/暖日橘子妝

開架美妝｜ettusais日系法式花漾妝容 簡單幾步化出粉紅漸層妝/暖日橘子妝

今季ettusais以「花卉」為靈感，以鮮艷明亮的花朵為主色調，設計兩款自然柔美的日系 x 法式花漾妝容，焦點在於眼妝綻放自然清新感，並以全新8款眼妝產品，營造如花朵般的自然層疊的春日妝容(Flowery Layered)

ettusais今季推出全新8款眼妝產品。

ettusais今季推出全新8款眼妝產品。

花漾粉紅漸層妝

眼妝以今季流行的玫瑰粉紅罌粟色調，塑造「微調單色One-Tone」彩妝，展現優雅仙氣，宛如罌粟花般溫柔；配搭森系微煙燻的墨綠色睫毛，微細弧形睫毛刷從睫毛根部到尖端完美包覆每一條睫毛，容易營造立體及根根分明效果，當中更含有珍珠粉末，令眼妝更有透亮光澤感，打造鮮明時尚層次

花漾粉紅漸層妝 深邃雙色眼影 - 14 粉紅罌粟 極幼柔滑眼線筆 - 14 粉紅罌 花漾粉紅漸層妝使用產品：極幼柔滑眼線筆 #14 粉紅罌粟 $105、深邃雙色眼影 #14 粉紅罌粟 $115 花漾粉紅漸層妝使用產品：極幼柔滑眼線筆 #14 粉紅罌粟 $105、深邃雙色眼影 #14 粉紅罌粟 $115 花漾粉紅漸層妝使用產品 花漾粉紅漸層妝 魔束細緻濃密睫毛液 #G03柔霧墨綠 $119 魔束細緻濃密睫毛液 #G03柔霧墨綠 $119

暖日橘子妝

和暖的天氣最適合化一個充滿朝氣及熱情的眼妝。以橙銅啡的深邃雙色眼影及同色系的極幼柔滑眼線筆，搭配出「微調單色One-Tone」妝感，在啡調中加入溫暖的橙銅色，令眼妝看起來更明亮，予人親切活潑又有元氣的感覺。

如果想妝容有點變化，可以用極幼柔滑眼線筆的新色麥芽啡，啡調的基礎上摻入暖黃色，展現活力隨性。暖啡色調眼線適合搭配大地色系或橙系妝容，眼線自然融合，展現深邃立體眼眸，同時為眼妝帶來活潑感覺。

暖日橘子妝 暖日橘子妝 暖日橘子妝 暖日橘子妝使用產品：深邃雙色眼影 #04 橙銅啡 $115、極幼柔滑眼線筆04 橙銅啡 (現有產品) 極幼柔滑眼線筆 #13麥芽啡 $105 深邃雙色眼影 #04 橙銅啡 $115

2023年眉妝趨勢：輕透亮澤自然毛流感

2023年的眉妝趨勢，在於輕透的眉色下，展現原生眉毛的毛流感。造型調色眉彩膏於今季全新升級，有別於傳統的直身刷頭，採用「極細塑型斜角刷頭」，更能精準貼合眉毛，捕捉短小眉毛。刷頭小巧能均勻塗抹至眉尾，輕易梳理，打造絕不出錯的眉妝。配方中加入灰色珍珠粉末，讓眉妝展現透明灰啡調，更能突顯原生眉毛的自然毛流感。

造型調色眉彩膏 01 Ash Milk Tea 奶茶啡 / 03 Ash Brown 灰感啡 / 04 Ash Gray 亞麻啡 /05 Ash Olive 橄欖灰 各$110 造型調色眉彩膏 01 Ash Milk Tea 奶茶啡 / 03 Ash Brown 灰感啡 / 04 Ash Gray 亞麻啡 /05 Ash Olive 橄欖灰 各$110
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