開箱芬蘭航空豪華經濟艙+豪華貴賓室 Marimekko過夜包/必飲藍莓汁+即調Cocktail

不少人飛歐洲都會選擇芬蘭航空，除了價錢相宜外，其服務質素亦有一定保證。今次記者為大家開箱芬蘭航空最新A350客機豪華經濟艙，以及體驗它們位於赫爾辛基機場的機場貴賓室。

由香港直航前往芬蘭時長約14多個小時，由於經濟艙的機位及空間較窄，對於長途機乘客來說可能會感到疲倦，因此不少人會選擇加錢upgrade至豪華經濟艙，性價比高之餘更可以坐得舒服。

38 吋間距座位 附 Marimekko 毛毯 + 旅行枕頭

今次記者乘坐芬蘭航空豪華經濟艙，於2022年才推出。座位以2-4-2排列，座椅間距為38吋，比經濟艙長7吋。座椅除了可向後傾外，腳踏位置同樣可以升降，大家可以隨意升降至半躺的角度，完全承托雙腳方便入睡。

螢幕最少有13吋，有逾200部電影及電視節目，亦有多款電子遊戲與智力遊戲。座位亦有多個置物空間：扶手有雞尾酒桌、電視下及腳下亦有收納空間，更備有支裝水、USB A插座及國際電源插座。