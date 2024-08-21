開箱芬蘭航空豪華經濟艙+豪華貴賓室 Marimekko過夜包/必飲藍莓汁+即調Cocktail

不少人飛歐洲都會選擇芬蘭航空，除了價錢相宜外，其服務質素亦有一定保證。今次記者為大家開箱芬蘭航空最新A350客機豪華經濟艙，以及體驗它們位於赫爾辛基機場的機場貴賓室。
圖、文：Kristy
鳴謝：芬蘭航空
由香港直航前往芬蘭時長約14多個小時，由於經濟艙的機位及空間較窄，對於長途機乘客來說可能會感到疲倦，因此不少人會選擇加錢upgrade至豪華經濟艙，性價比高之餘更可以坐得舒服。
38吋間距座位 附Marimekko毛毯+旅行枕頭
今次記者乘坐芬蘭航空豪華經濟艙，於2022年才推出。座位以2-4-2排列，座椅間距為38吋，比經濟艙長7吋。座椅除了可向後傾外，腳踏位置同樣可以升降，大家可以隨意升降至半躺的角度，完全承托雙腳方便入睡。
螢幕最少有13吋，有逾200部電影及電視節目，亦有多款電子遊戲與智力遊戲。座位亦有多個置物空間：扶手有雞尾酒桌、電視下及腳下亦有收納空間，更備有支裝水、USB A插座及國際電源插座。
此外，座位上的毛毯、旅行枕、過夜包全部都是採用芬蘭品牌Marimekko，為芬蘭航空獨家設計的產品。過夜包為牛皮紙質，但可以重用；內附眼罩、耳塞、竹製牙刷及牙膏。食物方面則是一般飛機餐水平，提供晚餐及早餐，味道不過不失。不過大家可以直接在螢幕上查閱菜單及點飲料，必叫芬蘭航空獨有的藍莓汁！
芬蘭機場貴賓室 即叫即調雞尾酒
坐長途機回程，當然要到貴賓室休息及梳洗一下！芬蘭航空於赫爾辛基機場共有2個貴賓室，前往非申根區域航班的貴賓室鄰近52號閘口，開放時間由上午5時30分至凌晨12時。裡面空間寬敞，可容納450人。設有多個座位及沙發，亦有工作區，提供國際插頭及USB充電位。
更配備私人淋浴間，非常建議大家進入後先預約，減省等待時間。晚上提供基本餐點如主食、沙律、餐湯、甜品等等，亦有多種酒類選擇，全部任斟任飲。位於中間的小酒吧更有即叫即調雞尾酒，臨上機可以小酌一杯。