關景鴻逝世｜關景鴻生平 80年代移民加拿大 食正移民潮創業發跡 經典廣告深入民心

景鴻集團今（19 日）表示，資深移民顧問關景鴻已於 6 月辭世，終年66歲。關景鴻在1990年創立景鴻移民顧問有限公司，早年以在《宣傳易》的廣告台詞「我可以幫到你。」、「保證申請成功，否則原銀奉還。」最為港人熟悉。

關景鴻出生於1957年，早年於澳門入讀澳門粵華中學，1978年從香港理工學院會計專業畢業。兩年後，關景鴻隨父母舉家移民加拿大卡加利（Calgary），並在當地繼續從事會計專業。1980年代起，中英就香港前途問題展開談判，造就一輪香港移民潮，不少朋友主動向關景鴻查詢移民事宜，過程期間他透過與加拿大移民部門了解詳情而累積經驗，令他的移民顧問之路正式啟程。

關景鴻離世｜食正移民潮 創立景鴻移民顧問有限公司

直至1990年，關景鴻正式辭去會計師一職，入讀卡加利大學並修讀移民法，繼而創立景鴻移民顧問有限公司，全身投入移民顧問一職。創業第一年，景鴻移民顧問有限公司已在業界打響名堂，一年個案達400宗，多年來公司有數以萬計的成功申請個案，成為香港移民顧問公司的龍頭。

關景鴻離世｜經典移民廣告深入民心

講起景鴻移民顧問有限公司，不少人都會聯想到他們的經典電視廣告。景鴻移民顧問公司多年來在無線電視的《宣傳易》投放廣告，找來演員港姐殿軍趙雅芝和丈夫黃錦燊成為公司的代言人，經典台詞「我可以幫到你。」、「保證申請成功，否則原銀奉還。」深入民心，人人琅琅上口。