防床蝨｜斯林百蘭床褥保護套限時優惠 專利拉鏈設計及鎖扣雙重保護

床蝨危機由法國、英國傳至亞洲地區的韓國，韓國是港人熱門旅遊地，專家提醒大有機會傳至香港。英國床褥品牌斯林百蘭Slumberland即日起推出「床褥保護套限時優惠」優惠活動，選購床褥，即可以72折優惠加購專利設計的PRO Max拉鏈式床褥保護套，折實最平$893起。

Zip-N-Click 防蟲拉鏈鎖扣 雙重保障

斯林百蘭Slumberland的PRO Max拉鏈式床褥保護套，配備專利Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣系統，是一體化、自鎖式拉鍊對接設計，透過獨特拉鏈設計及鎖扣的雙重保護方式，可確保致敏原、床蝨等無法經拉鏈進入或逃離床褥，而且拉鍊設安全裝置，不會容易意外打開。