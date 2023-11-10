熱門搜尋:
MIRROR 床蝨 劉鑾雄 SmartPLAY康體通 雙11 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-10 15:49:01

防床蝨｜斯林百蘭床褥保護套限時優惠 專利拉鏈設計及鎖扣雙重保護

分享：
防床蝨｜斯林百蘭床褥保護套限時優惠 專利拉鏈設計及鎖扣雙重保護

防床蝨｜斯林百蘭床褥保護套限時優惠 專利拉鏈設計及鎖扣雙重保護

床蝨危機由法國、英國傳至亞洲地區的韓國，韓國是港人熱門旅遊地，專家提醒大有機會傳至香港。英國床褥品牌斯林百蘭Slumberland即日起推出「床褥保護套限時優惠」優惠活動，選購床褥，即可以72折優惠加購專利設計的PRO Max拉鏈式床褥保護套，折實最平$893起。

 

Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣 雙重保障

斯林百蘭SlumberlandPRO Max拉鏈式床褥保護套，配備專利Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣系統，是一體化、自鎖式拉鍊對接設計，透過獨特拉鏈設計及鎖扣的雙重保護方式，可確保致敏原、床蝨等無法經拉鏈進入或逃離床褥，而且拉鍊設安全裝置，不會容易意外打開。

PRO Max拉鏈式床褥保護套，配備專利Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣系統，是一體化、自鎖式拉鍊對接設計。

PRO Max拉鏈式床褥保護套，配備專利Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣系統，是一體化、自鎖式拉鍊對接設計。

MicroOne專利面料 纖維縫隙小至1微米

PRO Max拉鏈式床褥保護套，採用MicroOne專利面料以提供最大保護，4面防水設計及超卓透氣功能，以便熱氣和濕氣能有效排出，打造舒適乾爽睡眠；專利面料纖維縫隙小至1微米，能阻隔床褥上的致敏原、床蝨及塵蟎，與Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣相輔相乘；此外，達到美國疾控中心最高防護等級4(CDC Level 4)防護標准，能有效阻隔新型冠狀病毒的穿透床褥，帶來健康睡眠。PRO Max拉鏈式床褥保護套備有多款尺寸，滿足不同大小的單人床與雙人床需要。除PRO Max 拉鏈式床褥保護套外，斯林百蘭Slumberland尚有其他款式床褥保護的床上用品，全面保護及保持床褥衛生，令床褥乾爽，享受舒適優質睡眠。

Ad Block
PRO Max拉鏈式床褥保護套 防水防敏床笠 防塵蟎床墊 MicroOne專利面料與Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣相輔相乘，有效防床蝨。
斯林百蘭Slumberland專門店坐落歐化傢俬九龍灣德福廣場分店內，以全新「店中店」概念，透過床褥聯乘傢俬，提供一站式購物體驗。

斯林百蘭Slumberland專門店坐落歐化傢俬九龍灣德福廣場分店內，以全新「店中店」概念，透過床褥聯乘傢俬，提供一站式購物體驗。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受