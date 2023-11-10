防床蝨｜斯林百蘭床褥保護套限時優惠 專利拉鏈設計及鎖扣雙重保護

床蝨危機由法國、英國傳至亞洲地區的韓國，韓國是港人熱門旅遊地，專家提醒大有機會傳至香港。英國床褥品牌斯林百蘭Slumberland即日起推出「床褥保護套限時優惠」優惠活動，選購床褥，即可以72折優惠加購專利設計的PRO Max拉鏈式床褥保護套，折實最平$893起。
Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣 雙重保障
斯林百蘭Slumberland的PRO Max拉鏈式床褥保護套，配備專利Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣系統，是一體化、自鎖式拉鍊對接設計，透過獨特拉鏈設計及鎖扣的雙重保護方式，可確保致敏原、床蝨等無法經拉鏈進入或逃離床褥，而且拉鍊設安全裝置，不會容易意外打開。
MicroOne專利面料 纖維縫隙小至1微米
PRO Max拉鏈式床褥保護套，採用MicroOne專利面料以提供最大保護，4面防水設計及超卓透氣功能，以便熱氣和濕氣能有效排出，打造舒適乾爽睡眠；專利面料纖維縫隙小至1微米，能阻隔床褥上的致敏原、床蝨及塵蟎，與Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣相輔相乘；此外，達到美國疾控中心最高防護等級4級(CDC Level 4)防護標准，能有效阻隔新型冠狀病毒的穿透床褥，帶來健康睡眠。PRO Max拉鏈式床褥保護套備有多款尺寸，滿足不同大小的單人床與雙人床需要。除PRO Max 拉鏈式床褥保護套外，斯林百蘭Slumberland尚有其他款式床褥保護的床上用品，全面保護及保持床褥衛生，令床褥乾爽，享受舒適優質睡眠。