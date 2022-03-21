防曬傷和防曬黑分別看甚麼？認清防曬產品的系數指標

3月的天氣令人感受到春夏真正來訪，室外的陽光也日漸灼熱起來，又是時候要選購防曬產品了嗎？對於「真護膚控」來說，防曬可是一種「信仰」，是一年四季也要做好的事情——不只是為了美白，更是預防皮膚老化和癌症不可或缺的步驟！為甚麼要每天塗好防曬？產品上的系數又代表甚麼？這個星期讓我們一同看看吧！
香港紫外線指數高，秋冬也不可忽略防曬
在我們肉眼可見的陽光外，每日天氣報告上聽到的「紫外線」與保護皮膚息息相關。「紫外線」故名意義就是「超越紫色」，是不可見光波段範圍。
其中紫外線又分為A、B、C三種：紫外線A（UVA）的穿透性強，可穿透玻璃進入室內及車內，過量接觸會加速皮膚老化、產生皺紋和曬黑，最嚴重可導致皮膚癌。 紫外線B（UVB）的能量較高，會引致曬傷，導致紅腫脫皮。另外，臭氧層可以完全阻隔紫外線C（UVC），所以大家只要好好注意UVA和UVB兩種紫外線就可以了。感謝臭氧層吧！
世界衞生組織界定「紫外線指數」一共分為1至11+級，當中分低、中、高、甚高和極高5個等級。香港的夏季日間時間的紫外線指數常常也超過10級，接近極高的水平，而秋冬的日子也經常達到中高水平。所以日常的防曬工作真的不可忽略！
防曬傷和防曬黑分別看甚麼？阻隔UVA及UVB的標示
選擇防曬時必看的就是SPF系數吧！但SPF能阻隔的究竟是UVA還是UVB呢？
答案就是紫外線B（UVB）了！SPF全名是Sun Protection Factor，是目前最具公信力的國際標準。數字就是阻隔UVB的功效，代表可延緩皮膚被曬傷的時間：例如皮膚在10分鐘就會被曬傷，使用SPF30的防曬產品，就可以延長至300分鐘（10 x 30 = 300分鐘），如此類推。
但是不是塗上了SPF很高的產品就SPF可以全日防曬呢？因為人有各種汗水和油脂分泌，其實兩、三小時後就要補上防曬了。而且為SPF值與防曬效能並不是直線關係，SPF50的防曬已經可以阻隔98%的紫外線，太高的防曬系數反而有機會對皮膚造成更大負擔。
為了讓消費者不被誤導，歐盟和澳洲等地區已經立法規定SPF50以上的防曬產品，只可以用「SPF50+」顯示。
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PA System
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UVAPF
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阻隔UVA效能
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PA+
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UVAPF 2-4
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延長曬黑時間2到4倍
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PA++
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UVAPF 4-8
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延長曬黑時間4到8倍
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PA+++
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UVAPF 8-16
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延長曬黑時間8到16倍
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PA++++
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UVAPF 16 以上
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延長曬黑時間16倍以上
相對於阻隔UVB，對於紫外線A（UVA）就暫時未有國際統一的標準，現時亞洲國家主要採用日本設計的PA System，加號越多就越能延長被曬黑的時間，例如PA+就代表能延長2到4倍的時間。歐盟就採用UVAPF（Ultraviolet A Protection Factor），以數字顯示能延長被曬黑的時間，例如UVAPF 2-4就是能延2到4倍的時間的意思。所以要了解哪款產品可有防曬黑效果，就可以參考以上系數了。
下周讓我們再談談不同的防曬成份，還有適合香港濕熱天氣的產品。
作者介紹：
Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。