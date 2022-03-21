防曬傷和防曬黑分別看甚麼？認清防曬產品的系數指標

3月的天氣令人感受到春夏真正來訪，室外的陽光也日漸灼熱起來，又是時候要選購防曬產品了嗎？對於「真護膚控」來說，防曬可是一種「信仰」，是一年四季也要做好的事情——不只是為了美白，更是預防皮膚老化和癌症不可或缺的步驟！為甚麼要每天塗好防曬？產品上的系數又代表甚麼？這個星期讓我們一同看看吧！ 香港紫外線指數高，秋冬也不可忽略防曬 在我們肉眼可見的陽光外，每日天氣報告上聽到的「紫外線」與保護皮膚息息相關。「紫外線」故名意義就是「超越紫色」，是不可見光波段範圍。



其中紫外線又分為A、B、C三種：紫外線A（UVA）的穿透性強，可穿透玻璃進入室內及車內，過量接觸會加速皮膚老化、產生皺紋和曬黑，最嚴重可導致皮膚癌。 紫外線B（UVB）的能量較高，會引致曬傷，導致紅腫脫皮。另外，臭氧層可以完全阻隔紫外線C（UVC），所以大家只要好好注意UVA和UVB兩種紫外線就可以了。感謝臭氧層吧！

世界衞生組織界定「紫外線指數」一共分為1至11+級，當中分低、中、高、甚高和極高5個等級。香港的夏季日間時間的紫外線指數常常也超過10級，接近極高的水平，而秋冬的日子也經常達到中高水平。所以日常的防曬工作真的不可忽略！ 防曬傷和防曬黑分別看甚麼？阻隔UVA及UVB的標示 選擇防曬時必看的就是SPF系數吧！但SPF能阻隔的究竟是UVA還是UVB呢？

答案就是紫外線B（UVB）了！SPF全名是Sun Protection Factor，是目前最具公信力的國際標準。數字就是阻隔UVB的功效，代表可延緩皮膚被曬傷的時間：例如皮膚在10分鐘就會被曬傷，使用SPF30的防曬產品，就可以延長至300分鐘（10 x 30 = 300分鐘），如此類推。 但是不是塗上了SPF很高的產品就SPF可以全日防曬呢？因為人有各種汗水和油脂分泌，其實兩、三小時後就要補上防曬了。而且為SPF值與防曬效能並不是直線關係，SPF50的防曬已經可以阻隔98%的紫外線，太高的防曬系數反而有機會對皮膚造成更大負擔。 為了讓消費者不被誤導，歐盟和澳洲等地區已經立法規定SPF50以上的防曬產品，只可以用「SPF50+」顯示。



PA System UVAPF 阻隔UVA效能 PA+ UVAPF 2-4 延長曬黑時間2到4倍 PA++ UVAPF 4-8 延長曬黑時間4到8倍 PA+++ UVAPF 8-16 延長曬黑時間8到16倍 PA++++ UVAPF 16 以上 延長曬黑時間16倍以上

相對於阻隔UVB，對於紫外線A（UVA）就暫時未有國際統一的標準，現時亞洲國家主要採用日本設計的PA System，加號越多就越能延長被曬黑的時間，例如PA+就代表能延長2到4倍的時間。歐盟就採用UVAPF（Ultraviolet A Protection Factor），以數字顯示能延長被曬黑的時間，例如UVAPF 2-4就是能延2到4倍的時間的意思。所以要了解哪款產品可有防曬黑效果，就可以參考以上系數了。 下周讓我們再談談不同的防曬成份，還有適合香港濕熱天氣的產品。