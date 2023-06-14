防曬泳衣｜Aerie新出夏季系列 繽紛防曬泳衣/比堅尼/碎花Sports bra

來到6月中，天氣愈來愈熱，相信大家都準備好船P、去沙灘、戶外運動或外遊渡假充電。Aerie by American Eagle於今個夏季推出多款色彩繽紛、具備防曬功能的泳衣，功能與時尚兼備，更有一系列運動裝束，讓大家趕上夏日減肥尾班車。

今季泳衣重點推薦V字閃亮珠地棉系列泳衣，以光感細節加上清新的紋理設計，布料更具備UPF 50防曬功能，兼顧防曬和時尚。另有多個款式如一件頭、比堅尼或cut out設計等，滿足不同女生需求。品牌同時推出可以與泳衣配搭的連身裙、時尚T恤、POOL-TO-PARTY罩衫等，輕鬆打造沙灘或池邊派對造型。