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2023-06-14 12:00:00

防曬泳衣｜Aerie新出夏季系列 繽紛防曬泳衣/比堅尼/碎花Sports bra

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防曬泳衣｜Aerie新出夏季系列 繽紛防曬泳衣/比堅尼/碎花Sports bra

防曬泳衣｜Aerie新出夏季系列 繽紛防曬泳衣/比堅尼/碎花Sports bra

來到6月中，天氣愈來愈熱，相信大家都準備好船P、去沙灘、戶外運動或外遊渡假充電。Aerie by American Eagle於今個夏季推出多款色彩繽紛、具備防曬功能的泳衣，功能與時尚兼備，更有一系列運動裝束，讓大家趕上夏日減肥尾班車。

今季泳衣重點推薦V字閃亮珠地棉系列泳衣，以光感細節加上清新的紋理設計，布料更具備UPF 50防曬功能，兼顧防曬和時尚。另有多個款式如一件頭、比堅尼或cut out設計等，滿足不同女生需求。品牌同時推出可以與泳衣配搭的連身裙、時尚T恤、POOL-TO-PARTY罩衫等，輕鬆打造沙灘或池邊派對造型。

Aerie 光澤感珠地布 V字鋼圈鏤空一件頭泳衣 $490 Aerie 光澤感珠地布 V字鋼圈鏤空一件頭泳衣 $490 Aerie 闊羅紋鏤空單肩圓環一件頭泳衣 $490 Aerie 闊羅紋鏤空單肩圓環一件頭泳衣 $490 Aerie 闊羅紋長身 V 領圓環比堅尼上衣 $340 Aerie 闊羅紋長身 V 領圓環比堅尼上衣 $340 Aerie 闊羅紋束帶全覆蓋比堅尼泳褲 $240 Aerie 光澤感珠地布 V字鋼圈平口式比堅尼上衣 $340 Aerie 光澤感珠地布 V字鋼圈平口式比堅尼上衣 $340 Aerie 光澤感珠地布全覆蓋式比堅尼泳褲 $240 Aerie 薄紗荷葉邊日式和服外套 $440 Aerie Pool-To-Party 罩衫 $540 Aerie 高領羅紋中長連身裙 $450 Aerie 短身迷你 T恤 $240

舒適運動穿搭

夏日運動穿搭最緊要透氣薄身，單品包括大熱的單車短褲，襯Oversized上衣或短版外套時尚感十足；如果想修飾腰線，更可選V字高腰leggings等，在前腰位置設有V字剪裁，令腰看上去更纖瘦，更備有多種夏日顏色。

今季新款包括Aerie Goals鈎織嵌飾緊身褲，側縫有的獨特的拼色車縫線設計，剛柔並重，為運動造型加分。而Sports bra則有新款碎花圖案，配襯背心或T恤，輕易穿出時尚感。

Aerie舒適運動穿搭 Aerie舒適運動穿搭 Aerie舒適運動穿搭 OFFLINE By Aerie Real Me V 字高腰緊身喇叭緊身褲 $590 OFFLINE By Aerie Goals 鈎織嵌飾緊身褲 $590 OFFLINE By Aerie Goals 鈎織嵌飾緊身褲 $590 OFFLINE By Aerie Goals 交叉背帶運動內衣 $340 OFFLINE By Aerie Real Me Hold Up! 運動內衣 $390 OFFLINE BY AERIE REAL ME XTRA HOLD UP! 13CM 單車短褲 $490 OFFLINE By Aerie Goals 13CM 鈎織嵌飾單車短褲 $440

Aerie同時推出多款舒適透氣內衣，SMOOTHEZ BY AERIETM系列以透氣網布及極柔軟物料打造，貼合身型完美包覆身體，提供舒適支撐。

SMOOTHEZ 塑形無鋼圈胸衣 $290 SMOOTHEZ Skinny Scoop Bralette $290 Aerie No Show 半包臀內褲 $90
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