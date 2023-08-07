防曬｜防紫外線抗皮膚老化 整合塗抹防曬正確方法+步驟 呢個時間搽最有用！

來到夏天，香港室外紫外線指數極高，需要使用防曬才可以抵擋光老化的威脅。但其實使用防曬都有正確的方法及步驟，用錯的話便無法發揮防曬應有的作用，以下就整合了塗抹防曬的正確方法和步驟，不想無效防曬便參考使用吧！

防曬多久前擦｜出門前30分鐘使用 防曬並非塗在臉上便可以立刻達到保護作用，大約需要20～30分鐘才可在皮膚上形成，因此需要在出門30 分鐘前塗好防曬，特別是烈日當空的日子，手腳和頸背的防曬不要臨近出門前使用。

正確防曬｜$5銀用量 如果要確保充足的防曬效果，在臉上使用的防曬需要大約一枚$5硬幣的份量，份量不足防曬效果便不足夠，而份量太多則有機會令面部變得油膩，因此將防曬控制在$5銀用量，然後點塗在臉部的各個部位即可。

▼防曬｜皮膚癌3大謬誤▼

正確防曬｜拍打上臉 使用防曬時不建議以打圈或來回搓的形式塗抹在臉上，以免出現搓泥現象，影響防曬效果。最正確的塗抹方式應該是從上往下拍打在臉上，就像幫皮膚加上保護層一樣，讓防曬可以均勻地達到保護的作用。

防曬多久補一次｜隔3～4小時補塗 汗水會令防曬效果變弱，因此最好出門後每隔3～4小時便補塗防曬，特別是額頭、顴骨、鼻子等較為突出的地方需要進行疊塗才可以確保防曬作用。建議補塗前先用面油紙吸收臉上油光，再用拍打的方式將防曬霜塗在臉上。

防曬前要擦什麼｜正確順序 使用防曬時需要按正確的順序，首先需要清潔好臉部，然後使用化妝水、乳液、面霜、護膚品做好護膚程序，最後才使用防曬，若需化妝的話，就在使用防曬後化妝即好。而使用防曬後，一定需要卸妝，而且需要使用專門卸妝的產品，而非一般的洗面奶清潔。