防疫必備｜韓國最新超強防護KF99口罩！實測3款KF99 + 2款常見KF94

受疫情影響，不少人都改用防護力較強的KF94口罩，但最近韓國就推出了防護力更強的KF99口罩，適合在人口密度高或高危地區使用。以下就為大家實測3款KF99及2款常見KF94口罩，讓大家可以作為參考，選擇最適合自己的口罩。

KF99 VS KF94有咩分別？ KF99與KF94口罩雖然外表大同小異，但實際上卻有不少分別。KF為「Korea Filter」的縮寫，後面的數字則表示產品的顆粒物阻隔性能，數字越高，即代表阻隔能力越強。而這次測試的KF99口罩都獲韓國食藥局KF99及醫藥外品證明，因此可以安心購買。

KF99｜ON SU:M(온:숨) Signature(시그니처) KF99 口罩 ON SU:M(온:숨)的Signature(시그니처) KF99口罩屬口罩品牌ON SU:M的KF99口罩系列中最為頂級的產品，而且主要供應商為Samsung，使用完成面料、裏料皮膚刺激測試的材料，因此在品質上有一定的保證。而經試用後亦無皮膚刺激感，其立體結構同時確保充足的內部空間，使呼吸舒適，實際上與佩戴一般KF94口罩無異。唯一美中不足的是口罩耳帶稍微過長，臉小的人士或女士可能會有鬆動感，讓口罩無法完全貼合在臉上，建議可以將耳帶繞圈再佩戴。 材質：4.5/5

透氣度：4/5

尺寸：21cmx14.5cm(+/-1cm)

單價：940韓元(以1/50計算)

KF99｜QUQU 防沙塵&超細灰塵 KF99口罩 (황사초미세먼지 방역마스크) QUQU出品的防沙塵及超細灰塵的KF99口罩屬5種測試口罩中，形狀最為不同的一款，其口罩設計較其他口罩大，疊起來時呈長方形，因此戴在臉上時覆蓋面積比較大，讓人有安心感。但同時因為面積較大，臉小的人士或女士便不太適合佩戴，不但會有鬆動感，口罩亦容易變形，影響整體使用感。而QUQU口罩的材質較其他幾款厚，其棉質更會令人有些許痕癢感，所以未必適合皮膚敏感人士佩戴。 材質：3/5 透氣度：3/5 尺寸：20.8cmx7.6cm(打開前)(+/-1cm) 單價：660韓元(以1/50計算)

KF99｜Dr’s WISDOM(닥터스위즈덤) KF99 3D口罩 Dr’s WISDOM(닥터스위즈덤)出品的KF99 3D口罩以四層Filter構成，不但獲韓國食藥局KF99及醫藥外品證明，更有美國FDA醫療用Level3測試，更有阻隔Covid-19的實驗證明，使用時特別安心。而最值得讚賞的是口罩整體較貼合臉型，即使是臉小人士或女士都適合佩戴，再配上高彈力耳帶，長時間佩戴也不會有耳痛的情況。這款屬評測的KF99口罩中最為出色的一款，無論材質、尺寸、透氣度等都有較高的評分，價格亦是評測的KF99口罩中最便宜，性價比較高，因此十分值得入手。 材質：4.5/5

透氣度：4.5/5

尺寸：20cmx15.6cm(+/-1cm)

單價：600韓元(以1/50計算)

KF94｜Tamsaa(탐사) KF94口罩 雖然韓國有眾多KF94口罩品牌，但若要數最受韓國人歡迎的便不得不提在韓國最大的網購平台Coupang販賣的Tamsaa(탐사) KF94口罩！這款口罩價格雖然便宜，一個只需約HKD$1.5，但品質絕不馬虎，獲韓國食藥局KF94及醫藥外品證明，使用時也比較放心。而這款口罩更設有大型和小型，大型適合大人使用，但臉小人士或女士可能需要將耳帶繞圈再佩戴，而小型則適合小朋友佩戴，較貼合小孩臉型，不用擔心因鬆動而造成洩漏。 材質：4/5

透氣度：4/5

尺寸：20.8cmx15.5cm(+/-1cm)

單價：219.4韓元(以1/100計算)